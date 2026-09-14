Más de 10,000 elementos serán desplegados por el desfile cívico del 15 de septiembre

Más de 10,000 elementos de diferentes instituciones de Gobierno serán desplegados en todo El Salvador como parte del dispositivo de seguridad y atención de emergencias previsto para el desfile cívico del próximo 15 de septiembre, informó Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil.

El funcionario explicó que el personal estará preparado para atender cualquier emergencia que pueda presentarse durante las actividades conmemorativas por los 205 años de Independencia de El Salvador.

En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) serán asignadas entre 800 y 1,000 personas, quienes estarán distribuidas en diferentes puntos del recorrido para brindar asistencia y responder ante posibles incidentes.

Amaya destacó que este año será la primera vez que la Dirección General de Protección Civil participará en el desfile cívico. Entre los participantes estará personal que formó parte de las labores de búsqueda y rescate realizadas en Venezuela tras los terremotos.

El dispositivo de seguridad se desarrollará mientras se implementan restricciones al tránsito vehicular en las principales vías por donde avanzará el desfile. El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó que los cierres comenzarán a partir de las 12:00 de la medianoche del 15 de septiembre.

Las restricciones abarcarán la alameda Roosevelt, la avenida Manuel Enrique Araujo y el Paseo General Escalón. Estos tramos serán habilitados progresivamente conforme avance el desfile.

Las actividades están previstas para iniciar a las 8:00 de la mañana en la plaza Salvador del Mundo, mientras que las autoridades estiman que el recorrido concluya alrededor del mediodía en el parque Cuscatlán.

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