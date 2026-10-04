Nacionales
Lluvias y cielo nublado este domingo en El Salvador por la ZCIT y una baja presión
El Salvador amanece con cielo mayormente nublado y lluvias de moderadas a suaves en gran parte del territorio, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El radar ya registra precipitaciones en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador —incluida la zona sur del Área Metropolitana—, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión, con desplazamiento hacia el noroeste. En la mañana se concentran en la cordillera volcánica, la zona occidental y la franja costera.
Por la tarde el cielo pasará a parcialmente nublado, con lluvias de nuevo en la cordillera, la zona norte y el occidente. En la noche las precipitaciones serán puntuales en el norte, el oriente y la costa. El MARN advierte que pueden venir con actividad eléctrica y ráfagas ocasionales de 30 km/h o más; el viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h. El ambiente será ligeramente cálido de día y fresco de noche. En la mañana se esperan de 15 a 22 °C en montaña, de 22 a 26 °C en valles interiores, de 24 a 30 °C en el oriente y de 26 a 28 °C en la costa. Las máximas del día rondan los 28 °C en San Salvador y Santa Ana, y hasta 33 °C en La Libertad, San Miguel y La Unión.
El patrón responde a la Zona de Convergencia Intertropical, que aporta humedad desde el Pacífico, y a una baja presión al suroeste de Guatemala. El MARN mantiene vigilancia porque la ZCIT seguiría cerca de la costa y el lunes también habría lluvias en la franja costera, el oriente, la cordillera y el norte. El sábado, la estación de Santa Rosa de Lima, en La Unión, acumuló 72.2 milímetros, el mayor registro del país. Medio Ambiente recomienda precaución en carretera por el piso mojado.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
Judicial
La Policía Nacional Civil capturó en San Miguel a un nicaragüense señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor.
La Policía Nacional Civil capturó este domingo a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a dos personas en la vía pública de San Miguel Centro. La detención se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente, el mismo sector donde ocurrieron los hechos, después de que un video del ataque circulara en redes y la PNC abriera un operativo para ubicarlo.
En la grabación, hecha con un celular desde un vehículo, la secuencia ocurre en dos momentos. Centeno Pérez se acerca a un hombre que estaba en la acera de una propiedad, lo sujeta del cuello y lo lanza contra el suelo, donde queda tendido varios segundos. Luego se cruza con una adulta mayor, sigue de largo, retrocede y la empuja por el pecho. Las identidades de las víctimas y la gravedad de las lesiones no han sido divulgadas.
La Policía Nacional Civil capturó a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor en la vía pública de San Miguel.
En un video difundido en redes se observa cómo lo sujeta del cuello y lo lanza al suelo. Luego retrocede y empuja por el pecho a la adulta mayor. La captura se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente. Será remitido por desórdenes públicos y lesiones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 4, 2026
La PNC informó que Centeno Pérez será remitido por los delitos de desórdenes públicos y lesiones. El caso queda en manos de la Fiscalía. Las autoridades recordaron que este tipo de agresiones en la vía pública puede terminar en proceso judicial y en prisión.
Sucesos
Motociclista resulta lesionado tras ser embestido en la Juan Pablo II, frente al Reloj de Flores
Un motociclista resultó lesionado la noche del sábado después de que un sedán lo impactara sobre la alameda Juan Pablo II, en las cercanías del Reloj de Flores, en San Salvador Centro. Según relató el afectado, iba detenido por la congestión cuando el automóvil lo golpeó por la parte trasera de la motocicleta. El Blog reportó que sufrió golpes leves y que no fue necesario trasladarlo a un hospital.
Al lugar acudieron elementos de Comandos de Salvamento, que le brindaron asistencia prehospitalaria en la escena. No se han divulgado la identidad del motociclista ni la del conductor del sedán. Tampoco hay un parte de la Policía Nacional Civil que fije responsabilidades: la versión del alcance por detrás corresponde, por ahora, al relato de quien iba en la moto.
El percance ocurre en una de las arterias con más colisiones del centro. En lo que va del año, la Juan Pablo II ha registrado otros choques con motocicletas, entre ellos uno en agosto con un pick-up y otro en la 75 avenida Norte captado por cámaras municipales. Las motos concentran la mayor letalidad vial del país, aunque en este caso el saldo fue leve. Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos.