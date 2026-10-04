Lluvias y cielo nublado este domingo en El Salvador por la ZCIT y una baja presión

El Salvador amanece con cielo mayormente nublado y lluvias de moderadas a suaves en gran parte del territorio, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El radar ya registra precipitaciones en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador —incluida la zona sur del Área Metropolitana—, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión, con desplazamiento hacia el noroeste. En la mañana se concentran en la cordillera volcánica, la zona occidental y la franja costera.

Por la tarde el cielo pasará a parcialmente nublado, con lluvias de nuevo en la cordillera, la zona norte y el occidente. En la noche las precipitaciones serán puntuales en el norte, el oriente y la costa. El MARN advierte que pueden venir con actividad eléctrica y ráfagas ocasionales de 30 km/h o más; el viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h. El ambiente será ligeramente cálido de día y fresco de noche. En la mañana se esperan de 15 a 22 °C en montaña, de 22 a 26 °C en valles interiores, de 24 a 30 °C en el oriente y de 26 a 28 °C en la costa. Las máximas del día rondan los 28 °C en San Salvador y Santa Ana, y hasta 33 °C en La Libertad, San Miguel y La Unión.

El patrón responde a la Zona de Convergencia Intertropical, que aporta humedad desde el Pacífico, y a una baja presión al suroeste de Guatemala. El MARN mantiene vigilancia porque la ZCIT seguiría cerca de la costa y el lunes también habría lluvias en la franja costera, el oriente, la cordillera y el norte. El sábado, la estación de Santa Rosa de Lima, en La Unión, acumuló 72.2 milímetros, el mayor registro del país. Medio Ambiente recomienda precaución en carretera por el piso mojado.

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