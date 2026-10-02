Autoridades realizan entre 65 y 70 operativos de transporte de carga

Esta mañana, el Viceministerio de Transporte (VMT) continuó con las inspecciones y restricciones de circulación, según el horario establecido, para el transporte de carga. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, verificó el dispositivo de inspección instalado sobre el bulevar Monseñor Romero.

Reyes explicó que, en promedio, se realizan entre 65 y 70 operativos de transporte de carga a escala nacional. Estos incluyen los retenes instalados en diferentes carreteras, las inspecciones en básculas, los trámites para verificar las condiciones técnicas de vehículos que han sufrido algún tipo de modificación y las restricciones de horario en las diferentes entradas y salidas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El VMT ha efectuado más de 1,800 controles al transporte de carga durante el último mes.

El funcionario destacó que la seguridad vial requiere prevención, por lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene las inspecciones al transporte de carga para constatar que las unidades circulen en condiciones adecuadas y dentro de los horarios establecidos.

En los principales accesos y salidas del AMSS, el transporte de carga tiene restricciones de circulación de lunes a sábado, de 4:30 de la madrugada a 9:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 8:30 de la noche.

Por otra parte, Reyes informó que, además de los controles al transporte de carga, se supervisarán los talleres encargados de realizar la revisión técnica vehicular, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas de circulación y seguridad vial.

El viceministro señaló que se reforzarán los controles en los diferentes talleres de revisión técnica vehicular y que existen múltiples formas de verificar el cumplimiento de la normativa y evitar que se desvíen de las prácticas éticas. Asimismo, reiteró la invitación a quienes estén interesados y señaló que los requisitos están disponibles en la página web.

En entrevista radial, Reyes indicó que desde el 8 de agosto comenzó a aplicarse de forma obligatoria la revisión técnica vehicular a aproximadamente 17,000 vehículos de carga.

Explicó que esta medida constituye un primer paso y que se implementó de manera paulatina. Inicialmente, la revisión técnica se hizo obligatoria para todas las unidades de camiones articulados del año 1999 hacia atrás, es decir, las más antiguas, como requisito para obtener la renovación de su tarjeta de circulación.

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