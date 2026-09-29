Política
Hoy finaliza el periodo para inscribir candidaturas no partidarias
El periodo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la presentación de solicitudes de inscripción de personas interesadas en competir como candidatas no partidarias a una diputación finaliza este martes 29 de septiembre.
De acuerdo con el calendario electoral del TSE, el plazo inició el pasado 29 de mayo y corresponde a la fase cinco del calendario para el sufragio en el territorio nacional. La fecha de cierre para la presentación de los libros destinados a la recolección de firmas necesarias para la inscripción también es este 29 de septiembre.
Esta etapa contempla dos actividades: la presentación de las solicitudes por parte de las personas interesadas y la entrega de los libros para recolectar las firmas requeridas para la inscripción, ambas con plazo hasta este día.
Hasta la fecha, públicamente no se ha conocido de salvadoreños que hayan manifestado su intención de inscribirse bajo esta modalidad para participar en la elección legislativa.
Según las memorias del TSE, la última ocasión en que una candidatura no partidaria obtuvo una diputación fue en 2018. En esos comicios participaron cuatro candidatos por San Salvador: José Antonio Castillo Ortiz, Leonardo Bonilla, José Antonio Díaz y Alejandro Lira Pasasin, todos acompañados por sus respectivos suplentes. La memoria electoral del TSE confirma que fueron cuatro las candidaturas no partidarias inscritas para esa elección.
El resultado de esa elección permitió a Roberto Leonardo Bonilla Aguilar obtener un escaño por San Salvador, al conseguir la curul mediante los votos por residuo, según consta en la memoria electoral de 2018.
Los cuatro contendientes participaron luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habilitó las candidaturas no partidarias para ese año.
A partir de las elecciones de 2021, ningún candidato bajo esta modalidad logró obtener una curul. En ese proceso, las últimas candidaturas no partidarias fueron las de Leonardo Bonilla, por San Salvador, y Jesús Segovia, por La Paz. El propio TSE informó en 2020 que ambos presentaron solicitudes para competir en las elecciones legislativas de 2021.
Política
Diálogo institucional y relaciones bilaterales
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el Presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull i Andreu, en un encuentro orientado a estrechar los vínculos institucionales entre El Salvador y Cataluña.
El Vicepresidente Ulloa puso en contexto la nueva realidad de El Salvador, señalando que la recuperación de la seguridad ha abierto paso a una etapa de mayores oportunidades para el crecimiento, la inversión y el desarrollo social. En ese marco, compartió los avances que el país impulsa en innovación tecnológica, turismo, educación, salud y otras áreas estratégicas que robustecen el aparato gubernamental.
A su vez, el Presidente del Parlamento, Josep Rull i Andreu, abordó la realidad económica y social de Cataluña y destacó la conmemoración que se desarrollará en 2027 con motivo de los mil años de las primeras Asambleas de Paz y Tregua de Dios consideradas entre los antecedentes históricos como el nacimiento del parlamentarismo catalán.
Además, manifestó su interés por la evolución de El Salvador y destacó los resultados obtenidos por la Administración del Presidente Nyib Bukele. Recordó su vínculo con el país a partir del hermanamiento promovido entre la ciudad catalana de Terrassa y el municipio salvadoreño de Tecoluca. En ese contexto, evocó su experiencia durante una visita a territorio salvadoreño, resaltando especialmente la calidez y hospitalidad de su población.
La sesión permitió intercambiar perspectivas sobre las transformaciones que experimentan ambos territorios y continuar fortaleciendo un diálogo institucional orientado al acercamiento y a la identificación de nuevas oportunidades de cooperación.
Política
Cooperación en formación e investigación
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, visitó el Centro de Estudios Internacionales (CEI), en Cataluña, España, donde sostuvo un encuentro con su Director, Joaquín Llimona Balcells, para abordar nuevas oportunidades de colaboración académica.
El Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de cambio que atraviesa El Salvador y destacó los avances en seguridad, desarrollo económico, educación, innovación tecnológica y modernización de la Administración Pública, como ejes clave en el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Asimismo, destacó los diferentes esfuerzos impulsados desde la Vicepresidencia para fortalecer competencias en áreas estratégicas como la ciberseguridad, inteligencia artificial y otras vinculadas a los nuevos desafíos de la gestión.
En materia de cooperación, ambas partes conversaron sobre:
- Oportunidades de formación y becas para diplomáticos salvadoreños.
- El impulso de investigaciones conjuntas con el Centro de Estudios Internacionales Héctor Oquelí sobre temas de interés común.
En este contexto, el CEI manifestó su disposición a explorar iniciativas de capacitación, investigación y asistencia técnica en el país, así como posibles mecanismos de apoyo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Unión Europea y organismos multilaterales.
Como cierre de la visita, el Vicemandatario firmó el Libro de Honor del Centro de Estudios Internacionales, reafirmando la voluntad de continuar estrechando los vínculos académicos e institucionales en beneficio de los salvadoreños.
En el encuentro también participaron la Embajadora de la República de El Salvador en España, Anabella Machuca y el Cónsul salvadoreño en Barcelona, Benito Miró.
Política
El Salvador y Cataluña estrechan lazos de cooperación y diálogo estratégico
Como parte del inicio de su agenda en Cataluña, España, el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el José Montilla, expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual consejero de Enagás, con quien profundizó el proceso de transformación que vive El Salvador y las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas.
El Vicepresidente Ulloa destacó que la recuperación de la seguridad ha sentado las bases para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo, reflejada en sectores como el turismo, la educación, la economía, la infraestructura, las energías renovables, la salud y la innovación tecnológica. En materia educativa, hizo énfasis en la inversión destinada al sector, equivalente al 8% del PIB, con especial atención a la mejora de la infraestructura, la transferencia tecnológica y la innovación.
En el ámbito económico, destacó el dinamismo que experimenta el país, respaldado por las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima un crecimiento real del PIB de 4.5 % para 2026, reflejando una evolución favorable de la actividad económica nacional. Asimismo, abordó los avances de El Salvador en activos digitales e inteligencia artificial, destacando la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), así como la participación del país en los debates internacionales sobre gobernanza de la IA.
Finalmente, el Vicepresidente Ulloa invitó al Montilla a participar en la II Conferencia sobre Estado y Democracia #CIED2026, que se celebrará en San Salvador en noviembre. Por su parte, el consejero Montilla manifestó su satisfacción por los avances alcanzados y valoró positivamente la evolución y transformación de El Salvador.
El encuentro permitió fortalecer el diálogo y explorar nuevas vías de cooperación en áreas de interés común, reafirmando la voluntad de continuar impulsando espacios de intercambio y colaboración. También participaron la Embajadora de la República de El Salvador en España, Anabella Machuca y el Cónsul salvadoreño en Barcelona, Benito Miró.