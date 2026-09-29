Hoy finaliza el periodo para inscribir candidaturas no partidarias

Como parte del inicio de su agenda en Cataluña, España, el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el José Montilla, expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual consejero de Enagás, con quien profundizó el proceso de transformación que vive El Salvador y las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas.

El Vicepresidente Ulloa destacó que la recuperación de la seguridad ha sentado las bases para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo, reflejada en sectores como el turismo, la educación, la economía, la infraestructura, las energías renovables, la salud y la innovación tecnológica. En materia educativa, hizo énfasis en la inversión destinada al sector, equivalente al 8% del PIB, con especial atención a la mejora de la infraestructura, la transferencia tecnológica y la innovación.

En el ámbito económico, destacó el dinamismo que experimenta el país, respaldado por las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima un crecimiento real del PIB de 4.5 % para 2026, reflejando una evolución favorable de la actividad económica nacional. Asimismo, abordó los avances de El Salvador en activos digitales e inteligencia artificial, destacando la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), así como la participación del país en los debates internacionales sobre gobernanza de la IA.

Finalmente, el Vicepresidente Ulloa invitó al Montilla a participar en la II Conferencia sobre Estado y Democracia #CIED2026, que se celebrará en San Salvador en noviembre. Por su parte, el consejero Montilla manifestó su satisfacción por los avances alcanzados y valoró positivamente la evolución y transformación de El Salvador.

El encuentro permitió fortalecer el diálogo y explorar nuevas vías de cooperación en áreas de interés común, reafirmando la voluntad de continuar impulsando espacios de intercambio y colaboración. También participaron la Embajadora de la República de El Salvador en España, Anabella Machuca y el Cónsul salvadoreño en Barcelona, Benito Miró.

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