Nacionales
Detienen a sujeto por amenazar con arma de fuego a un conductor en San Juan Opico
Nelson Antonio Polanco Cruz, de 61 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de amenazas agravadas, luego de que presuntamente amenazara con un arma de fuego a un conductor.
El hecho quedó registrado en un video, en el que se observa a Cruz discutiendo con otras personas. Posteriormente, cuando el automovilista se acercó a la zona junto a su familia, el hombre lo habría amenazado directamente con el arma de fuego.
El incidente ocurrió sobre la calle del cantón Joya de Cerén, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
«Ante la denuncia, acudimos de inmediato al lugar, le incautamos la pistola y será remitido por el delito de amenazas agravadas», compartió la PNC en redes sociales.
La @PNCSV capturó a Nelson Antonio Polanco Cruz, de 61 años de edad, quien amenazó a un hombre que se conducía a bordo de un vehículo junto a su familia.
El hecho ocurrió sobre la calle del cantón Joya de Cerén, en San Juan Opico, La Libertad Centro, y quedó registrado en un… pic.twitter.com/NyWOA9pX9j
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
Nacionales
Ministerio de Obras Públicas habilita el paso por nueva pasarela de San Marcos
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que ya está habilitado el paso peatonal sobre la nueva pasarela ubicada frente a la Terminal del Sur, en el distrito de San Marcos, San Salvador Sur.
«La pasarela peatonal ubicada en la autopista a Comalapa, en el sector de San Marcos, ya está siendo utilizada por los peatones para cruzar la carretera de manera más segura», informó Rodríguez.
La antigua pasarela fue demolida el pasado 17 y 18 de julio debido al deterioro ocasionado por años de uso y al impacto de algunos vehículos. En su lugar, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) construyó una nueva infraestructura, que se encuentra en su fase final.
Rodríguez explicó que la estructura anterior había sido dañada por camiones y recibió más de cuatro impactos por choques, lo que provocó daños en su estructura y generó un riesgo de colapso.
«La pasarela fue dañada por camiones, sufrió más de cuatro impactos por choque, lo cual hizo que sufriera daños en la estructura y tuviera un riesgo eminente de colapso. En cualquier momento, podía ceder y quisimos evitar tragedias, por eso se desmontó», explicó el ministro.
El MOP ha informado sobre los avances de la nueva obra, que finalmente comenzó a ser utilizada por miles de personas que cruzan esta transitada carretera.
«Los peatones utilizan esta infraestructura de forma ordenada para cruzarse la vía de manera segura», informó la institución.
Entre la noche y la madrugada del 16 de septiembre, el MOP colocó la estructura principal de la nueva pasarela, junto con la superficie destinada al cruce de peatones. Posteriormente, el 22 de septiembre, la institución informó sobre la instalación de las gradas de acceso.
Ahora, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que la nueva pasarela ya está habilitada para el uso de los transeúntes.
Nacionales
El Salvador ahora es referente en transformación digital y turismo, asegura secretario de Innovación
El secretario de Innovación, Daniel Méndez, afirmó durante una entrevista que El Salvador se ha posicionado no solo como referente en seguridad, sino también en transformación digital y en el uso de la tecnología aplicada al turismo.
Las declaraciones se producen luego de que El Salvador se convirtiera en sede del Día Mundial del Turismo 2026, una celebración de ONU Turismo realizada este 27 de septiembre.
«El Salvador fue sede del Día Mundial del Turismo 2026. Es un orgullo, como salvadoreños y como Gobierno del presidente Nayib Bukele, tener a El Salvador en el foco del mundo cuando empezamos a hablar de que no solamente somos referentes en seguridad y en modelo de transformación digital, sino también en turismo y en cómo este puede evolucionar con la tecnología», compartió Méndez.
El funcionario señaló que continúan trabajando para reducir la brecha digital en el país, mejorar la competitividad en diferentes rubros mediante capacitaciones y contribuir con ello a una mejor calidad de vida para la población.
«El reto que se plantea es ¿cómo podemos hacer que toda la transformación digital que El Salvador está viviendo se pueda capitalizar? La tecnología en sí no es el fin, sino un catalizador de ese beneficio social que estamos buscando», detalló.
Entre los proyectos mencionados por Méndez se encuentra «Conectando El Salvador», que proporciona internet gratuito en plazas y parques de los 14 departamentos del país.
También destacó «Conectividad Digital Social», iniciativa que conecta a todo el sector público y mediante la cual han capacitado en línea al personal de salud.
A estos proyectos se suma la plataforma Certifícate (certificate.gob.sv), que ofrece acceso gratuito a más de 2,000 cursos en línea, en alianza con la plataforma educativa Platzi.
Méndez también mencionó la Escuela Superior de Innovación y Tecnología, la cual, según afirmó, «viene a reforzar muchísimo la oferta formativa para la población salvadoreña».
«Todo esto se complementa como una sola visión tecnológica para los diferentes sectores», aseguró.
El secretario de Innovación explicó que, mediante «Conectando El Salvador», los niños que cuentan con una tablet o una laptop pueden acudir a un parque y utilizar estas herramientas con acceso gratuito a internet.
«Con la seguridad que tenemos, no tienen que preocuparse de que les vayan a robar su teléfono o su tablet. Pueden hacer una tarea y utilizar internet de forma gratuita; antes tenían que ir a un cibercafé y pagar», expuso.
Asimismo, indicó que estas iniciativas representan un cambio entre un El Salvador que anteriormente era «totalmente análogo y a papel» y uno en el que la población, los turistas y la diáspora pueden acceder a beneficios digitales.
«Esto marca la diferencia de un El Salvador de antes totalmente análogo y a papel, a un nuevo El Salvador donde podemos dotar a la población y a los turistas, a la diáspora, y que puedan disfrutar de los beneficios digitales», indicó.
Finalmente, Méndez se refirió al proyecto Family Friendly, una estrategia nacional de turismo y convivencia familiar impulsada por la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, y afirmó que esta «muestra cómo el Gobierno está posicionando el turismo y tecnología al mismo tiempo».
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Marbeli, la niña que enseñó que los sueños también se caminan de la mano de papá
El 15 de septiembre de 2026, entre música de bandas y celebraciones por la Independencia, Marbeli protagonizó una escena que conmovió las redes sociales. Vestida de cachiporra, avanzaba acompañada por su padre, quien la sostenía para que pudiera participar junto a sus compañeras. Las imágenes se viralizaron y despertaron el interés por conocer a aquella niña. Detrás del momento había una decisión muy suya: quería desfilar, y estaba dispuesta a prepararse para hacerlo.
Dos días después, el 17 de septiembre, nuestro equipo fue a buscarla en Ciudad Arce. El Colegio Reforma y su banda habían sido invitados a participar en un nuevo desfile, y aprovechamos la ocasión para conocer a Marbeli, a sus padres y a su instructora. Allí descubrimos una historia que merecía contarse más allá del video viral: la de una niña que reconoce sus propios avances y encuentra alegría en cada nueva experiencia.
«Siento que voy avanzando un paso más», Marbeli, estudiante y cachiporra del Colegio Reforma.
Su deseo de desfilar nació al observar a otras niñas realizar sus pasos. Marbeli quiso estar allí también y se lo pidió a su papá. Miguel Ángel Ramírez contó que no quería responderle con un no, pero necesitaba encontrar una manera de acompañarla tomando en cuenta sus necesidades. Habló con su esposa y consultaron con la fisioterapeuta. Consideraron alternativas, escucharon la insistencia de su hija y buscaron cómo prepararla. Después, al recordar los aplausos que recibieron durante el recorrido, describió lo que había sentido:
«Sinceramente, muy emotivo, muy alegre», Miguel Ángel Ramírez, papá de Marbeli.
Para Guadalupe Haydee Guevara, su mamá, acompañar ese deseo también significó organizar el tiempo y pensar en los apoyos necesarios. Marbeli tiene una rutina que incluye escuela, terapias y actividades de iglesia; incorporar la preparación del desfile requería dedicación. Su testimonio permitió conocer el trabajo que las imágenes virales apenas muestran: los horarios, los traslados y las decisiones de una familia que busca dar espacio a las aspiraciones de su hija.
«Se piensa primero cómo hacerlo», Guadalupe Haydee Guevara, mamá de Marbeli.
En esa preparación estuvo Adriana Bautista, conocida por Marbeli como Adri, instructora de cachiporras del Colegio Reforma. Ella explicó que se organizó con la mamá para realizar los ensayos. En el reportaje también la vemos peinar y maquillar a su alumna, compartiendo los preparativos de la presentación. Al hablar de sus cualidades, Adriana destacó su sonrisa y esa vitalidad que la acompaña. Marbeli, por su parte, reconoció en su instructora a alguien que la ayuda y la motiva.
«Siempre está con una energía increíble», Adriana Bautista, instructora de cachiporras del Colegio Reforma.
Durante el nuevo recorrido, Marbeli volvió a compartir las calles con sus compañeras, acompañada por sus padres y entre muestras de cariño del público. Sin embargo, su historia también abre una conversación sobre las oportunidades para participar. Miguel Ángel señaló que todavía existen barreras de accesibilidad y que la inclusión exige que el entorno responda a las necesidades de las personas con discapacidad. Su acompañamiento expresa amor familiar; su reflexión recuerda que las familias también necesitan condiciones que faciliten ese camino.
Marbeli tiene más sueños: durante la entrevista habló de ser actriz y pintora. El desfile es parte de una infancia con intereses, deseos y mucho por descubrir. Por eso, al recordarla como la princesa del 15 de septiembre, vale la pena escuchar lo que ella misma dice sobre su experiencia: siente que está avanzando. Su padre le ofrece las manos, su madre organiza y acompaña, su instructora enseña y anima. Marbeli pone el deseo de seguir.
Actualmente, Marbeli necesita una caminadora especial para continuar con su proceso de movilidad y rehabilitación. Por ello, las personas, empresas o instituciones interesadas en apoyarla mediante la donación completa de una caminadora médica y de rehabilitación neurológica pueden comunicarse con nosotros al teléfono 7599-9181.
Entre las especificaciones de la caminadora médica y de rehabilitación neurológica Dyaco Medical 8.0T, comercializada también bajo marcas como Spirit Fitness, se encuentran un motor de 3.0 HP de grado médico y capacidad de marcha bidireccional, tanto hacia adelante como en reversa. La velocidad hacia adelante puede regularse de 0.1 km/h a 22 km/h, en incrementos de 0.1 km/h, mientras que en reversa alcanza de 0.1 km/h a 8 km/h.
El equipo cuenta además con un rango de inclinación de -12 % hasta 25 %, regulable en incrementos de 0.5 % mediante dos motores independientes. Su superficie de cinta mide 22 por 60 pulgadas, equivalentes a aproximadamente 56 por 152 centímetros, e incluye marcas de seguridad visuales. También dispone de un sistema de elevación de plataforma con superficie autolubricada y una consola con pantalla táctil integrada de 10 pulgadas, que ofrece analítica en la nube y protocolos de pruebas de esfuerzo cardíaco.
Conoce la historia y escucha a sus protagonistas en el reportaje disponible en nuestras plataformas de Facebook, TikTok y YouTube.
👑🇸🇻 Todo comenzó con una pequeña princesa que conquistó las redes este 15 de septiembre. Pero detrás de aquel momento había una historia que merecía ser contada. ❤️
Hoy queremos que conozcas a Marbeli: sus sueños, su familia y a las personas que la acompañan en cada paso.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026