Economia
Las remesas sumaron $6,788.3 millones a agosto, con un alza de 3.8 %
Los hogares salvadoreños recibieron $6,788.3 millones en remesas familiares entre enero y agosto de 2026, $249.1 millones más que en el mismo período de 2025, cuando el flujo fue de $6,539.2 millones. El Banco Central de Reserva (BCR) reportó un crecimiento interanual de 3.8 %, menor al 18.4 % que se observaba un año atrás.
Estados Unidos sigue siendo el origen de casi todo el dinero: $6,261 millones, el 92.2 % del total, con un aumento de 3.6 %. Detrás aparecen Canadá ($56.8 millones), España ($49.5 millones), Italia ($42.1 millones) y México ($8.2 millones). Solo en agosto ingresaron $863.43 millones, un 4.66 % más que en agosto de 2025.
Por departamento, San Salvador concentró $1,240.8 millones; le siguen San Miguel ($754.3 millones), La Libertad ($575.2 millones), Santa Ana ($528.3 millones) y Usulután ($513.1 millones). Cuscatlán recibió el menor monto: $190.4 millones. La remesa promedio del país se ubicó en $362.2, aunque en Chalatenango, Cabañas y Morazán el envío medio es más alto.
Las remesas representan más del 20 % del PIB y llegan a cerca de una cuarta parte de los hogares. La mayor parte se destina a consumo. El ritmo más moderado de 2026 contrasta con el salto del año anterior, en un contexto de mayor incertidumbre migratoria en Estados Unidos.
Economia
“Tejemetsan ne tay tupal”, “Somos lo que es nuestro”
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 467, realizado en el marco de su “Miércoles de Alegría”, a “Tejemetsan ne tay tupal”, expresión que significa “Somos lo que es nuestro” y que invita a reconocer, valorar y mantener vivas las historias, tradiciones, palabras, juegos y expresiones que forman parte de la identidad salvadoreña.
La actividad destacó la importancia de acercar la cultura a las niñas y niños desde sus primeros años, mediante historias, juegos y celebraciones que contribuyan a mantener vivas las tradiciones y conectar a las nuevas generaciones y sus familias con sus raíces.
En este contexto, el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, impulsa iniciativas orientadas a acercar a la niñez a la cultura y las tradiciones salvadoreñas mediante experiencias de aprendizaje, descubrimiento y entretenimiento.
Entre estas iniciativas se encuentran la Colección Literaria Árbol de Vida, el Festival Tradiciones de mi Tierra y el Festival A Jugar con Lula, propuestas que utilizan libros, historias, celebraciones y juegos como herramientas para acercar a las nuevas generaciones a la identidad salvadoreña.
Durante la fase previa del sorteo, Alejandra Orozco, Coordinadora de Proyectos Educativos y Culturales del Despacho de la Primera Dama, compartió detalles de estas iniciativas y presentó los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, el equipo de la Lotería entregó el cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante toda la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 467 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000, correspondiente al billete N.º 18243, vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.º 19013, vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.º 05175, no vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.
Economia
Nuevos vínculos para la inversión
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, arribó en Santo Domingo, República Dominicana, para desarrollar una agenda oficial orientada a estrechar los lazos entre ambas naciones y a promover el intercambio de experiencias en áreas de interés común.
Como parte de su agenda, el Vicepresidente sostuvo un encuentro con representantes del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), donde se abordaron temas relacionados al desarrollo económico y social, así como, perspectivas y experiencias que contribuyen al robustecimiento de la cooperación y el diálogo institucional.
El Vicemandatario resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre El Salvador y República Dominicana, fomentando un mayor acercamiento entre empresarios, inversionistas y sectores productivos de ambas naciones.
En ese sentido, extendió una invitación a los empresarios dominicanos para conocer de primera mano la seguridad, las oportunidades de inversión que ofrece El Salvador, así como sus incentivos fiscales y condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, se abordó el potencial para ampliar los intercambios comerciales y generar mayores espacios de articulación entre ambos sectores productivos.
En el encuentro también participaron, el Presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena; la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Elena Tolentino y el Cónsul Honorario de El Salvador en Israel, Yossi Abadi.
El Salvador se ha convertido en un epicentro donde inversionistas proyectan nuevas oportunidades de crecimiento y expansión, impulsados por las condiciones que actualmente ofrece el país para el desarrollo de negocios y nuevos proyectos.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 466 dedicado al «75.o aniversario» del Sindicato de la Industria Eléctrica
En el marco del “Miércoles de Alegría”, el Sorteo LOTRA N.° 466 fue dedicado al 75.° aniversario del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), organización fundada el 15 de septiembre de 1951.
A lo largo de sus 75 años de historia, el SIES ha acompañado las transformaciones del sector eléctrico y la mejora de los derechos de sus trabajadores.
La organización ha construido su identidad alrededor de los principios de Libertad, Trabajo y Justicia, valores que forman parte de su emblema y filosofía y que también orientan su misión de representar los intereses de las personas trabajadoras de la industria eléctrica.
La trayectoria del SIES también incluye iniciativas de formación técnica. Desde sus primeros años, impulsó escuelas de capacitación en electricidad y, posteriormente, estas iniciativas dieron paso al Centro de Enseñanza Técnica de Electricidad del SIES (CETEL SIES), que continúa formando técnicos en electricidad y ofreciendo oportunidades de capacitación.
Durante la fase previa del sorteo, Morena del Carmen Contreras, secretaria de Actas del Sindicato de la Industria Eléctrica, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, el Team Lotería entregó el cuadro conmemorativo a Joselito Acosta Álvarez, secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica, como parte de la dedicatoria a la organización por sus 75 años de trayectoria.
Resultados del Sorteo LOTRA N.° 466
- Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 34644, vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 20835, vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 27528, vendido.