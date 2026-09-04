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Se cumplen 20 años del fallecimiento de Steve Irwin, “El Cazador de Cocodrilos”
Un día como hoy, 4 de septiembre, pero de 2006, falleció el reconocido naturalista australiano Steve Irwin, conocido mundialmente como «El Cazador de Cocodrilos».
Irwin conquistó al público por su particular manera de acercarse a los animales y dedicó gran parte de su vida a promover la conservación de la fauna y la protección del medio ambiente.
Su muerte ocurrió mientras realizaba una grabación en la Gran Barrera de Coral de Australia. Tenía 44 años.
Ese día, Steve Irwin fue atacado por una raya de cola corta mientras filmaba el documental submarino «Ocean’s Deadliest». El hecho ocurrió en Batt Reef, frente a Port Douglas, según registros sobre el incidente.
A 20 años de su fallecimiento, su legado continúa a través del trabajo de conservación impulsado por su familia y Australia Zoo, mientras su figura permanece como una de las más recordadas en la divulgación y protección de la vida silvestre.
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Rick Harrison, de «El precio de la historia», permanece hospitalizado tras cirugía de emergencia
Rick Harrison, empresario estadounidense de subastas y antigüedades y estrella del programa «El precio de la historia» (Pawn Stars), permanece hospitalizado y en recuperación luego de someterse a una cirugía de bypass de emergencia.
De acuerdo con la información difundida por Infobae, el procedimiento inicialmente estaba previsto como una intervención rutinaria. Sin embargo, durante la operación, los médicos detectaron un problema de salud de mayor gravedad que hizo necesario realizar una cirugía de bypass.
La intervención consiste en crear una nueva vía para que la sangre llegue al corazón, evitando una arteria coronaria obstruida o bloqueada.
El estado de salud de Harrison es estable y, según el representante de su familia, el empresario y figura televisiva se encuentra descansando mientras continúa su recuperación.
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Padre de Lamine Yamal afirma que su hijo dejó de hablarle y de enviarle su mesada
Mounir Nasraoui, padre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, afirmó que su hijo dejó de hablarle y también suspendió el envío de su mesada (mensualidad).
Según Nasraoui, la situación comenzó después de que aconsejara a Lamine que se enfocara más en su carrera futbolística y evitara que las relaciones con las chicas lo distrajeran. El padre señaló que las mujeres pueden esperar y que construir un legado sólido debería ser una prioridad.
Nasraoui también explicó que utilizó como ejemplo a la madre de Lamine, al señalar que ella lo dejó durante un período difícil de su vida. De acuerdo con su relato, su intención era proteger a su hijo para evitar que atravesara una experiencia similar.
Sin embargo, Nasraoui afirmó que la madre de Lamine es responsable de que el futbolista haya dejado de hablarle y, como consecuencia de esta situación, no estaría recibiendo la mesada correspondiente al mes.
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Shakira visita zonas afectadas por terremoto de 7,4 en Colombia y anuncia construcción de 10 escuelas
La cantante colombiana Shakira llegó a su país, específicamente a la zona de Quibdó, Chocó, una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, con el propósito de conocer de cerca los daños ocasionados por el sismo y acompañar a las comunidades afectadas.
Durante su visita, la artista recorrió sectores impactados y centros educativos afectados por el terremoto. Shakira estuvo acompañada por el filántropo Howard Buffett y autoridades locales, con quienes evaluó las necesidades de la población.
A través de su Fundación Pies Descalzos, la cantante anunció la construcción de 10 escuelas en el departamento de Chocó, además de una inversión de 1.25 millones de dólares destinada a la reconstrucción de centros educativos afectados por el desastre.
También se informó sobre una donación de 1 millón de dólares para apoyar los trabajos de reconstrucción y recuperación del departamento.
La visita de Shakira ha generado esperanza entre las comunidades afectadas, que enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares, escuelas y espacios tras el fuerte movimiento telúrico.