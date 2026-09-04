Se cumplen 20 años del fallecimiento de Steve Irwin, “El Cazador de Cocodrilos”

La cantante colombiana Shakira llegó a su país, específicamente a la zona de Quibdó, Chocó, una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, con el propósito de conocer de cerca los daños ocasionados por el sismo y acompañar a las comunidades afectadas.

Durante su visita, la artista recorrió sectores impactados y centros educativos afectados por el terremoto. Shakira estuvo acompañada por el filántropo Howard Buffett y autoridades locales, con quienes evaluó las necesidades de la población.

A través de su Fundación Pies Descalzos, la cantante anunció la construcción de 10 escuelas en el departamento de Chocó, además de una inversión de 1.25 millones de dólares destinada a la reconstrucción de centros educativos afectados por el desastre.

También se informó sobre una donación de 1 millón de dólares para apoyar los trabajos de reconstrucción y recuperación del departamento.

La visita de Shakira ha generado esperanza entre las comunidades afectadas, que enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares, escuelas y espacios tras el fuerte movimiento telúrico.

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