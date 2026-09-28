Niño hondureño llega a El Salvador para recibir tratamiento por cardiopatía

Josué Nehemías, un niño hondureño de 11 años, originario del departamento de Santa Bárbara, ya se encuentra en un hospital del sistema público de salud de El Salvador, donde recibirá tratamiento especializado debido a la grave cardiopatía que padece.

El menor ingresó a El Salvador por la frontera de El Poy, en el departamento de Chalatenango, donde lo esperaba una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para trasladarlo al hospital. Reportes publicados este 28 de septiembre confirman que el niño fue recibido en ese punto fronterizo y posteriormente trasladado para recibir atención médica especializada.

José Hernández, padre de Josué Nehemías, expresó su agradecimiento al presidente Nayib Bukele por la ayuda ofrecida para que su hijo pueda recibir atención médica en El Salvador.

Josué Nehemías será atendido por un cardiólogo pediatra, luego de haber sido diagnosticado por médicos hondureños con una grave cardiopatía.

Según lo expresado por la familia, los profesionales de la medicina en Honduras le pronosticaron al menor una expectativa de solo tres años, por lo que sus familiares buscaron la ayuda del mandatario salvadoreño.

El caso del niño había trascendido públicamente debido a la búsqueda de atención médica especializada para su condición cardíaca. Reportes previos señalan que el menor fue diagnosticado con una cardiopatía cardiopulmonar severa y dextrocardia, aunque estos datos adicionales no forman parte del texto original proporcionado.

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