Ciencia
Anthropic investiga acceso no autorizado a su modelo de IA Mythos
La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic anunció el martes que investiga un acceso no autorizado a su poderoso modelo Mythos, que la compañía teme se puede convertir en una herramienta valiosa para los hackers.
Anthropic dijo semanas atrás que limitó inicialmente el lanzamiento de Mythos a 40 grandes firmas tecnológicas para darles ventaja a la hora de corregir vulnerabilidades de ciberseguridad antes de que pudieran ser explotadas por atacantes.
Según la agencia financiera Bloomberg, un pequeño grupo de usuarios en un foro privado en línea obtuvo acceso al modelo mediante el sistema informático reservado para proveedores externos de Anthropic.
«Estamos investigando un informe según el cual se produjo un acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través de uno de nuestros entornos de proveedores externos», dijo a la AFP un portavoz de Anthropic.
Los usuarios obtuvieron acceso a Mythos por varios medios, incluyendo el uso de los permisos que uno de los participantes tenía como empleado de una empresa contratista de Anthropic, informó Bloomberg.
Anthropic trabaja con un pequeño número de proveedores externos que ayudan en el desarrollo de modelos.
La empresa aplazó el lanzamiento general de Mythos, que, según afirma, puede detectar brechas de seguridad que han existido durante décadas en sistemas evaluados por expertos y herramientas automatizadas.
Compartió Mythos inicialmente con algunos actores clave de los sectores tecnológico y financiero de Estados Unidos, como Nvidia, Amazon y JP Morgan Chase, para permitirles mejorar su infraestructura de seguridad.
Pero la compañía ha sido acusada de exagerar las capacidades de una tecnología que es su principal actividad comercial y centro de una áspera competencia con su rival OpenAI.
Ciencia
Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa en septiembre
El jefe de Apple, Tim Cook, dejará la dirección ejecutiva de la empresa en septiembre y será reemplazado por un directivo del grupo, John Ternus, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac, según un comunicado publicado el lunes.
Aunque Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto.
Menos carismático que su predecesor, Cook se reveló como un empresario excepcional, guiando a Apple por la senda de un crecimiento desenfrenado.
Entre 2011 y 2025, la empresa prácticamente cuadruplicó su facturación y vio cómo su capitalización se multiplicaba hasta superar hoy los 4 billones de dólares, siendo la tercera compañía del mundo en lograrlo.
Si bien los críticos le han reprochado no haber lanzado ningún producto tan emblemático como el iPod o el iPhone, Cook supo, en particular, impulsar el desarrollo de los servicios.
Este sector, que incluye la tienda de aplicaciones App Store, las plataformas de streaming musical(Apple Music) y de vídeo (Apple TV), así como el almacenamiento de datos en la nube (iCloud), se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa.
Sin embargo, Cook y su equipo se perdieron el giro de la inteligencia artificial (IA) generativa, marcado por la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022.
Desde entonces, Apple va a la zaga de los grandes actores del sector y aún no ha logrado integrar plenamente las nuevas capacidades de la IA en su producto estrella, el iPhone, que sigue a la espera de una nueva versión del asistente Siri.
En las transacciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, la acción perdía menos de un 1 %.
Ciencia
Novo Nordisk se alía con OpenAI para el desarrollo de medicamentos
El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, conocido por su tratamiento contra la obesidad Wegowy, anunció este martes una «alianza estratégica» con OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.
Este acuerdo tiene como objetivo «ayudar a la empresa a ofrecer más rápidamente nuevas opciones terapéuticas más eficaces a los pacientes», informó el grupo danés en un comunicado.
Novo Nordisk espera aprovechar «las capacidades avanzadas en materia de inteligencia artificial para analizar conjuntos de datos complejos, identificar candidatos a fármacos prometedores y reducir el tiempo necesario para pasar de la investigación al paciente», añade.
El laboratorio danés, que también comercializa Ozempic, un tratamiento contra la diabetes que se utiliza asimismo como adelgazante, se enfrenta a una gran competencia en los precios, en particular por parte de la estadounidense Eli Lilly.
«La integración de la IA en nuestro trabajo diario nos permite analizar conjuntos de datos a una escala hasta ahora imposible, identificar tendencias que antes no podíamos ver y poner a prueba hipótesis más rápido que nunca», explicó el director general de Novo Nordisk, Mike Doustdar.
Según el laboratorio, se pondrán en marcha programas piloto en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la fabricación y las actividades comerciales. No facilita detalles financieros sobre el acuerdo.
La industria farmacéutica apuesta por la IA para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas.
Hoy en día se tarda más de diez años en desarrollar un medicamento y, de cada diez candidatos, solo uno llega a comercializarse.
Se calcula que el coste medio de la investigación y el desarrollo para sacar al mercado un nuevo medicamento ronda los 2.000 millones de dólares.
Por eso las grandes empresas farmacéuticas multiplican sus colaboraciones con empresas emergentes especializadas en inteligencia artificial aplicada a la salud.
Ciencia
La Tierra quedará casi 7 minutos a oscuras a plena luz del día
En agosto, España será el mejor país para ver el eclipse total de 2026, un fenómeno que alucina a los expertos. Pero lo curioso es que, un año más tarde, durante el 2 de agosto de 2027, la Tierra será testigo de un fenómeno astronómico excepcional: el eclipse solar más largo del siglo. Durante este evento, algunas regiones de Europa, el norte de África y Oriente Medio experimentarán hasta 6 minutos y 22 segundos de oscuridad total a plena luz del día, un lapso que convierte este eclipse en único y que no se repetirá antes del año 2100.
La franja de totalidad, donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, permitirá que ciudades enteras se sumerjan en la noche en pleno día, revelando un espectáculo visual de enorme intensidad para quienes se encuentren en la trayectoria correcta.
La Tierra se sumirá casi 7 minutos en plena oscuridad: el eclipse solar más largo del siglo llegará en 2027 y no se repetirá hasta 2100
Este fenómeno, ya conocido entre astrónomos como “el eclipse del siglo”, destaca por su duración. Para ilustrarlo, el eclipse total de 2024 ofreció poco más de cuatro minutos de oscuridad, casi dos minutos y medio menos que lo que se espera en 2027. Esta prolongada oscuridad se debe a una alineación orbital inusual: la Luna estará en su perigeo, su punto más cercano a la Tierra, mientras que el planeta se encontrará en el afelio, su posición más alejada del Sol. Esta combinación hace que la Luna cubra el Sol de forma más completa y que la sombra lunar avance más lentamente sobre la superficie terrestre, extendiendo así el tiempo de oscuridad total.
Durante los minutos de oscuridad, el paisaje experimentará cambios notables: la luz del día adquirirá un tono crepuscular, los animales reaccionarán confundidos y la temperatura descenderá significativamente con respecto a las métricas habituales. Además, será posible observar la corona solar, la capa más externa del Sol, normalmente invisible. Esta capa se revela solo en eclipses totales como un anillo de luz blanca alrededor del disco lunar. Este momento ofrece una valiosa oportunidad científica para estudiar la estructura y comportamiento del Sol desde la Tierra.
La franja de totalidad atravesará países como España, Marruecos, Egipto y Arabia Saudí, con ciudades como Luxor ofreciendo condiciones óptimas para contemplar el fenómeno. Fuera de esta franja, el eclipse se verá solo parcialmente. Se recomienda a los observadores utilizar gafas certificadas con filtro ISO 12312-2, ya que mirar directamente al Sol, incluso durante la fase parcial, puede causar daños irreversibles en la vista. La combinación de su rareza, duración y visibilidad convierte al eclipse de 2027 en un evento astronómico que marcará a quienes tengan la fortuna de presenciarlo.