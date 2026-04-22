Anthropic investiga acceso no autorizado a su modelo de IA Mythos

En agosto, España será el mejor país para ver el eclipse total de 2026, un fenómeno que alucina a los expertos. Pero lo curioso es que, un año más tarde, durante el 2 de agosto de 2027, la Tierra será testigo de un fenómeno astronómico excepcional: el eclipse solar más largo del siglo. Durante este evento, algunas regiones de Europa, el norte de África y Oriente Medio experimentarán hasta 6 minutos y 22 segundos de oscuridad total a plena luz del día, un lapso que convierte este eclipse en único y que no se repetirá antes del año 2100.

La franja de totalidad, donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, permitirá que ciudades enteras se sumerjan en la noche en pleno día, revelando un espectáculo visual de enorme intensidad para quienes se encuentren en la trayectoria correcta.

La Tierra se sumirá casi 7 minutos en plena oscuridad: el eclipse solar más largo del siglo llegará en 2027 y no se repetirá hasta 2100

Este fenómeno, ya conocido entre astrónomos como “el eclipse del siglo”, destaca por su duración. Para ilustrarlo, el eclipse total de 2024 ofreció poco más de cuatro minutos de oscuridad, casi dos minutos y medio menos que lo que se espera en 2027. Esta prolongada oscuridad se debe a una alineación orbital inusual: la Luna estará en su perigeo, su punto más cercano a la Tierra, mientras que el planeta se encontrará en el afelio, su posición más alejada del Sol. Esta combinación hace que la Luna cubra el Sol de forma más completa y que la sombra lunar avance más lentamente sobre la superficie terrestre, extendiendo así el tiempo de oscuridad total.

Durante los minutos de oscuridad, el paisaje experimentará cambios notables: la luz del día adquirirá un tono crepuscular, los animales reaccionarán confundidos y la temperatura descenderá significativamente con respecto a las métricas habituales. Además, será posible observar la corona solar, la capa más externa del Sol, normalmente invisible. Esta capa se revela solo en eclipses totales como un anillo de luz blanca alrededor del disco lunar. Este momento ofrece una valiosa oportunidad científica para estudiar la estructura y comportamiento del Sol desde la Tierra.

La franja de totalidad atravesará países como España, Marruecos, Egipto y Arabia Saudí, con ciudades como Luxor ofreciendo condiciones óptimas para contemplar el fenómeno. Fuera de esta franja, el eclipse se verá solo parcialmente. Se recomienda a los observadores utilizar gafas certificadas con filtro ISO 12312-2, ya que mirar directamente al Sol, incluso durante la fase parcial, puede causar daños irreversibles en la vista. La combinación de su rareza, duración y visibilidad convierte al eclipse de 2027 en un evento astronómico que marcará a quienes tengan la fortuna de presenciarlo.

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