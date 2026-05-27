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Buzos hallan con vida a cinco de siete personas atrapadas en una cueva en Laos
Buzos especializados encontraron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que llevaban una semana atrapadas en una cueva inundada en Laos, pero ahora el desafío será sacarlos de allí, según uno de los rescatistas.
Los siete laosianos entraron en la cueva, situada en la provincia central de Xaysomboun, al noreste de la capital, Vientián, el 20 de mayo, según medios estatales
Estaban buscando oro pero quedaron atrapados dentro de la cueva cuando esta quedó inundada repentinamente por unas fuertes lluvias, indicaron los reportes.
Cinco hombres, con la ropa, las manos y la cara cubiertas de barro, estaban acurrucados en un estrecho pasadizo de la cueva mientras dos rescatistas con equipo de buceo los filmaban, según un video publicado por un socorrista tailandés.
«Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda», dijo en el video el buzo de rescate tailandés Norrased Palasing.
El buzo finlandés Mikko Paasi, que también aparece en las imágenes de la cueva, dijo que él y Norrased necesitaban «bucear de inmediato de regreso» y llevar más suministros a los hombres para que recuperaran fuerzas y se prepararan para salir de la cueva.
«Aún tenemos por delante sacarlos de allí, y no va a ser fácil», apuntó Paasi en redes sociales.
Según el medio estatal Lao Security News, los rescatistas llevarán comida y medicinas a los cinco supervivientes y seguirán buscando a los otros dos que están desaparecidos.
El lugar donde se encontró a los cinco está a unos 300 metros de la salida de la cueva, dijo.
Norrased y Paasi, que llegaron a la cueva de Laos el lunes, también participaron en la dramática operación de rescate en 2018 de un equipo juvenil de fútbol que quedó atrapado en una cueva inundada en la vecina Tailandia.
Internacionales
Gobernadora opositora de México denuncia persecución por caso de agentes de la CIA
La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua (norte), la opositora María Eugenia Campos, denunció este miércoles una persecución por parte del oficialismo por el caso de agentes de la CIA que estuvieron en un operativo antidrogas en su jurisdicción.
La política del conservador Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la sede de la fiscalía general mexicana en la capital para declarar sobre este suceso, que se conoció después de que dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense murieran en un accidente de tránsito el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recuerda que la lucha antidrogas compete exclusivamente al gobierno federal y que los agentes de la CIA no habían notificado su presencia como corresponde según los acuerdos de colaboración con Estados Unidos.
Campos dijo que, como opositora, «la persiguen con todo el peso del aparato del Estado», mientras que a políticos del oficialismo acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen «les dan impunidad absoluta».
La justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Principal
Las exportaciones salvadoreñas sumaron $2,247.8 millones hasta abril
El último informe de comercio internacional del Banco Central de Reser va (BCR) reportó que el año arrancó con flujos importantes en las exportaciones de El Salvador al mundo.
Las estadísticas destacan que, entre enero y abril de este año, el país consiguió ventas superiores a $2,247.8 millones, lo que implica un crecimiento de 5 % en comparación con el flujo registrado durante el mismo plazo de 2025, cuando se registraron $2,140 millones.
Según el reporte, el sector con mayor dina mismo a lo largo de este cuatrimestre fue el de alimentos, con ventas que ascendieron a $463.4 millones, lo que refleja un incremento del 10.4 %.
En segundo lugar se encuentra la fabricación de prendas de vestir que reportó una exportación superior a $338.6 millones, una leve reducción del 0.2 %. Le sigue la industria manufacturera de maquila con $290.6 millones y un alza de 2.4 %, el plástico con $173.2 millones y un decrecimiento de 1 % y los metales comunes, que reportaron ventas por $127.2 millones, con un crecimiento de 17.6 %, por lo que este último es uno de los crecimientos más abultados en el período en análisis.
En los primeros cuatro meses de 2026, las t-shirts y camisetas de punto se colocaron en el puesto número uno con ventas que alcanzaron los $151 millones, se guidas por el azúcar de caña con $150.3 millones, los suéteres con $130.3 millones, el café con $104.3 millones y los artículos para transporte y envasados con $104.3 millones.
El año pasado, las ventas internacionales cerraron con cifras totales de $6,428.5 millones y un aumento de 1.9 %, por lo que los resultados actuales reflejan la consolidación de la recuperación de este indicador económico, el cual ha superado los embates internacionales de los últimos años, que se agudizaron en meses recientes.
Los datos que presentó el BCR también reflejan que los principales socios comerciales del país siguen siendo Estados Unidos, ya que adquiere el 32.6 % de las exportaciones salvadoreñas; y Centroamérica, que compra el 47.7 %.
Durante el plazo en cuestión, Estados Unidos registró una adquisición superior a $731.7, lo que implica un incremento del 4.3 % con respecto al acumulado en el mismo plazo del año pasado, que ascendió a $701.7 millones, es decir, $29.9 millones adicionales.
Mientras tanto, Guatemala le compró a El Salvador productos por $430.7 millones, Honduras adquirió $346.9 millones, Nicaragua un total de $192.3 millones y Costa Rica $100.7 millones.
EXPECTATIVAS FAVORABLES
Recientemente, la presidenta de la Corporación de Ex portadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, sostuvo que hay buenas expectativas de colocación de los productos nacionales en el extranjero.
La ejecutiva planteó que, pese a los retos que su ponen las cuestiones políticas y arancelarias actuales y sus naturales afectaciones, los productos salvadoreños presentaron un movimiento positivo al inicio de 2026.
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Presidente Bukele obtiene 93 % de aprobación, según encuesta Cid Gallup
El 93 % de aprobación obtuvo el presidente, Nayib Bukele, en la última encuesta desarrollada por CidGallup, cuyos resultados fueron presentados esta mañana por el gerente general de la encuestadora, Luis Haug.
Haug señaló que en los siete años de gobierno del presidente Bukele, su aprobación ha ido en aumento; de igual manera, indicó que tiene el 93 % de imagen positiva, algo que no ocurre con otros mandatarios en los que su aprobación e imagen disminuye con el devenir de sus administraciones.
Casi 19 de 20 salvadoreños aprueban al presidente.
«El presidente Bukele como persona inició su gestión en mayo de 2019 con un 76 % de imagen favorable, lo normal es que suba un poquito en la “luna de miel” y luego caiga considerablemente. Hoy está en el número máximo de opiniones a lo largo de estos años», dijo Haug en la entrevista Frente a Frente.
Asimismo, resaltó que el estudio reveló que el 87 % de los encuestados manifestó sentir orgullo por la figura presidencial de Nayib Bukele.
El índice de favorable del jefe de Estado ha incrementado al 90 % en comparación con el 78 % que tenía al inicio de su primera gestión en 2019.
«A estas alturas, el presidente Bukele en su administración anterior tenía un índice del 78 % que es cuando restamos las opiniones negativas de las positivas. Hoy el presidente Bukele tiene un índice favorable del 90 %; 93 % positivo, menos un 3 % de negativo»,
Otro de los puntos evaluados por Cid Gallup fue la comparación con otros mandatarios salvadoreños, entre los que continúa destacando con altos porcentajes.
La encuesta también evaluó las áreas de administración, y entre las que destacan con porcentajes altos están seguridad con el 98 %, educación tiene el 95 %, y turismo con el 91 %.
«Un 98 % está satisfecho con el trabajo que se está haciendo con respecto al tema de seguridad; el 95 %, prácticamente su totalidad, está de acuerdo con el tratamiento que se ha dado en la lucha contra las pandillas; incluso un 83 % considera que se deben apoyar medidas más duras», señaló Haug.