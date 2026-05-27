Buzos hallan con vida a cinco de siete personas atrapadas en una cueva en Laos

El último informe de comercio internacional del Banco Central de Reser va (BCR) reportó que el año arrancó con flujos importantes en las exportaciones de El Salvador al mundo.

Las estadísticas destacan que, entre enero y abril de este año, el país consiguió ventas superiores a $2,247.8 millones, lo que implica un crecimiento de 5 % en comparación con el flujo registrado durante el mismo plazo de 2025, cuando se registraron $2,140 millones.

Según el reporte, el sector con mayor dina mismo a lo largo de este cuatrimestre fue el de alimentos, con ventas que ascendieron a $463.4 millones, lo que refleja un incremento del 10.4 %.

En segundo lugar se encuentra la fabricación de prendas de vestir que reportó una exportación superior a $338.6 millones, una leve reducción del 0.2 %. Le sigue la industria manufacturera de maquila con $290.6 millones y un alza de 2.4 %, el plástico con $173.2 millones y un decrecimiento de 1 % y los metales comunes, que reportaron ventas por $127.2 millones, con un crecimiento de 17.6 %, por lo que este último es uno de los crecimientos más abultados en el período en análisis.

En los primeros cuatro meses de 2026, las t-shirts y camisetas de punto se colocaron en el puesto número uno con ventas que alcanzaron los $151 millones, se guidas por el azúcar de caña con $150.3 millones, los suéteres con $130.3 millones, el café con $104.3 millones y los artículos para transporte y envasados con $104.3 millones.

El año pasado, las ventas internacionales cerraron con cifras totales de $6,428.5 millones y un aumento de 1.9 %, por lo que los resultados actuales reflejan la consolidación de la recuperación de este indicador económico, el cual ha superado los embates internacionales de los últimos años, que se agudizaron en meses recientes.

Los datos que presentó el BCR también reflejan que los principales socios comerciales del país siguen siendo Estados Unidos, ya que adquiere el 32.6 % de las exportaciones salvadoreñas; y Centroamérica, que compra el 47.7 %.

Durante el plazo en cuestión, Estados Unidos registró una adquisición superior a $731.7, lo que implica un incremento del 4.3 % con respecto al acumulado en el mismo plazo del año pasado, que ascendió a $701.7 millones, es decir, $29.9 millones adicionales.

Mientras tanto, Guatemala le compró a El Salvador productos por $430.7 millones, Honduras adquirió $346.9 millones, Nicaragua un total de $192.3 millones y Costa Rica $100.7 millones.

EXPECTATIVAS FAVORABLES

Recientemente, la presidenta de la Corporación de Ex portadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, sostuvo que hay buenas expectativas de colocación de los productos nacionales en el extranjero.

La ejecutiva planteó que, pese a los retos que su ponen las cuestiones políticas y arancelarias actuales y sus naturales afectaciones, los productos salvadoreños presentaron un movimiento positivo al inicio de 2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...