El Salvador consolida su oferta turística con cruceros internacionales

La actividad económica de El Salvador, medida a través del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), presentó un buen desempeño el año pasado impulsado por sectores como la construcción.

De acuerdo al último informe presentado por el Banco Central de Reserva (BCR) en noviembre de 2025, el principal impulsor de este índice fue la construcción, apartado que registró un 29.8 %, es decir, casi diez veces más que el 3 % reportado en octubre.

Con esta remontada, el sector continuó con la tendencia de crecimiento a doble dígito observada durante los primeros meses del año.

Otro sector con favorable desempeño en el período en análisis es el de comercio, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicios de comida, el cual reportó un 6.5 %, una mejora de 2.6 % desde el 3.9 % del mes anterior.

Asimismo, las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas, de apoyo, y otros servicios que reflejaron un crecimiento del 5.2 %, una variación de 0.9 puntos porcentuales respecto a octubre cuando alcanzó un 6.1 %.

Mientras la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, y otras actividades industriales registró, un 3.4 %, un crecimiento de 2.7 %, dado que en el décimo mes del año obtuvo un 0.7 %.

En diciembre del año pasado, el BCR dio a conocer que, hasta el tercer trimestre, el comportamiento de la economía salvadoreña medida en términos de producto interno bruto (PIB) fue del 5.1 %.

La medición supera la correspondiente al primero y segundo trimestre que fueron de 2.4 %, y 4.1 %, respectivamente.

Asimismo, supera en un 4 % a los resultados obtenidos por el país para el tercer trimestre de 2024.

