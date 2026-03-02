Economia
El Salvador consolida su oferta turística con cruceros internacionales
El turismo marítimo continúa consolidándose como un motor estratégico para la economía de El Salvador con el arribo de cruceros internacionales al puerto de Acajutla. La línea Oceania Cruises llegó ayer al país con su crucero MS Vista, transportando 1,106 pasajeros a bordo.
Durante su visita, los turistas re corrieron sitios culturales y recreativos del país, incluyendo los parques arqueológicos Joya de Cerén y San Andrés, el Parque Nacional Cerro Verde y los centros históricos de San Salvador, Santa Ana y Sonso nate. También exploraron municipios de la Ruta de las Flores, como Nahuizalco, Concepción de Ataco e Izalco, así como la finca Cuyancúa Redacción Marbely Merino y las playas Los Almendros y Las Veraneras.
El recibimiento en el puerto incluyó un acto de bienvenida con música folclórica en vivo, danza tradicional, entrega de información y mapas. En algunos casos hubo degustaciones de café salvadoreño y productos artesanales.
Según el Ministerio de Turismo (Mitur), de un total de 14 embarcaciones previstas para la temporada, este es el séptimo crucero que arriba al país en 2026. Las autoridades proyectan que para finales del año se habrá atendido a más de 24,000 visitantes internacionales, consolidando la tempo rada más grande de los últimos años.
El dinamismo del turismo marítimo responde a la combinación de mejo ras en seguridad, estrategias de promoción internacional y la reactivación de rutas marítimas en la región. Los cruceros provienen de países como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, operados por compañías como Phoenix Reisen, Holland America Line, Noble Caledonia, Norwegian Cruise Line y Crystal Cruises.
IMPACTO ECONÓMICO LOCAL
La llegada de cruceros impulsa la economía directamente. Los pasajeros consumen servicios de transporte, alimentación, artesanías y excursiones, generando ingresos para pequeños empresarios y emprendedores locales. Embarcaciones con cerca de 3,000 turistas fortalecen el comercio local y la oferta turística en los destinos visitados.
En 2025, el país superó los 4.1 millones de visitantes internacionales, cifra histórica que refleja la recuperación y la expansión del sector tras la pandemia, impulsada por la percepción de mayor seguridad, mejoras en infraestructura y promoción internacional.
Economia
Tome nota: Precio del gas propano disminuirá en El Salvador
Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó sobre los precios de los cilindros de Gas Licuado de Petróleo, los cuales tendrán una reducción que entrará en vigencia a partir del mes de marzo.
El monto del subsidio focalizado que otorga el Gobierno de El Salvador durante marzo será de $8.04; por lo que los beneficiarios únicamente aportarán $2.65 para adquirir un cilindro de 25 libras.
Este subsidio se otorga con el fin de continuar beneficiando a más de 1 millón de familias salvadoreñas.
Los precios quedarían de la siguiente manera: $14.88 el cilindro de 35 libras; $10.69 el de 25 libras; $8.62 el de 20 libras y $4.44 el de 10 libras.
De acuerdo con las autoridades, la reducción se debe a diferentes factores, entre ellos la producción de propano y propileno de Estados Unidos para el mes de febrero fue ligeramente superior en 50 mil barriles diarios con respecto a enero, lo que ha generado disponibilidad de este derivado en el mercado internacional.
Economia
Crucero con 2,300 pasajeros arriba al puerto de Acajutla
Este sábado arribó el crucero Vista al puerto de Acajutla, en Sonsonate, que trae abordo 2,300 visitantes extranjeros que recorrerán El Salvador durante su estadía.
Los lugares que visitarán los cruceristas que ha tomado tours son: Joya de Cerén, San Andrés, Cerro Verde, Nahuizalco, Concepción de Ataco, Izalco Centro, Centro Histórico de San Salvador, Finca Cuyancua (Izalco), Santa Ana Centro, Playa Los Almendros, Sonsonate y Las Veraneras (éstos dos últimos para las personas que no han adquirido tours).
El Vista es el octavo crucero de la temporada 2025-2026 que ha arribado a El Salvador en busca de atractivos como destinos arqueológicos, culturales y naturales del país en la zona occidental y central.
La parada del crucero Vista contribuye al desarrollo la industria turística nacional y refleja los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para dinamizar la economía, impulsar el desarrollo local y consolidar a El Salvador como un destino seguro y competitivo a escala internacional.
Economia
La actividad económica de la construcción creció 29.8 % en noviembre
La actividad económica de El Salvador, medida a través del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), presentó un buen desempeño el año pasado impulsado por sectores como la construcción.
De acuerdo al último informe presentado por el Banco Central de Reserva (BCR) en noviembre de 2025, el principal impulsor de este índice fue la construcción, apartado que registró un 29.8 %, es decir, casi diez veces más que el 3 % reportado en octubre.
Con esta remontada, el sector continuó con la tendencia de crecimiento a doble dígito observada durante los primeros meses del año.
Otro sector con favorable desempeño en el período en análisis es el de comercio, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicios de comida, el cual reportó un 6.5 %, una mejora de 2.6 % desde el 3.9 % del mes anterior.
Asimismo, las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas, de apoyo, y otros servicios que reflejaron un crecimiento del 5.2 %, una variación de 0.9 puntos porcentuales respecto a octubre cuando alcanzó un 6.1 %.
Mientras la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, y otras actividades industriales registró, un 3.4 %, un crecimiento de 2.7 %, dado que en el décimo mes del año obtuvo un 0.7 %.
En diciembre del año pasado, el BCR dio a conocer que, hasta el tercer trimestre, el comportamiento de la economía salvadoreña medida en términos de producto interno bruto (PIB) fue del 5.1 %.
La medición supera la correspondiente al primero y segundo trimestre que fueron de 2.4 %, y 4.1 %, respectivamente.
Asimismo, supera en un 4 % a los resultados obtenidos por el país para el tercer trimestre de 2024.