Principal
Presentan en Barcelona el primer «teléfono-robot» potenciado por IA, la víspera del MWC
El fabricante chino de teléfonos inteligentes Honor presentó en Barcelona este domingo, la víspera de la apertura del Congreso Mundial de la telefonía Móvil (MWC), su primer «teléfono-robot» potenciado por inteligencia artificial.
Tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la operación contra Irán, anunció el domingo el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).Visualmente, este ‘smartphone’ se parece a un teléfono de última generación, pero sobre él va fijada, mediante un brazo mecánico, una pequeña cápsula que se despliega con una cámara, que da la impresión de ser la cabeza de un robot.
Este «compañero» digital puede asentir y mover la cabeza en función de las preguntas que se le haga, detalló Honor, que prevé comercializar este «teléfono-robot» a partir «del segundo semestre» de este año.
«Es una revolución entre el ser humano y la máquina» en un momento en que «la IA está transformando el mundo a una velocidad fulgurante», destacó durante su presentación el presidente de Honor, James Li, que no precisó, sin embargo, qué precio tendrá.
El aparato es «un compañero que realmente nos entiende (…), puede girar, hacer gestos y hablar», prosiguió ante numerosos expertos del sector del móvil reunidos en el Palacio de Congresos de Barcelona, en el noreste de España.
Honor, con sede en la ciudad china de Shenzhen, aspira a «pasar de ser un fabricante de teléfonos inteligentes» a convertirse en un proveedor «global» de dispositivos de IA, subrayó James Li en su discurso.
Fundada en 2013 por el gigante Huawei antes de ser vendida en 2020 a un consorcio chino, Honor emplea a más de 14.000 trabajadores en todo el mundo, según su página web.
En diciembre, la empresa surcoreana Samsung presentó su primer teléfono plegable en tres partes, un año después que Huawei, en un sector sacudido por la popularización de la IA.
Nacionales
Capturan a conductor ebrio tras múltiple accidente en Tamanique
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron al conductor señalado de provocar un múltiple accidente de tránsito en el distrito de Tamanique, departamento de La Libertad.
El detenido fue identificado como Cristóbal Aquino Waller, quien habría ocasionado el siniestro vial en el kilómetro 49 de la carretera Litoral, a la altura del desvío al cantón La Lima. El percance dejó varias personas lesionadas, según el reporte preliminar.
Las autoridades indicaron que, tras realizarle la prueba de alcotest, el conductor registró 239 miligramos por decilitro de alcohol en aire espirado, superando ampliamente el límite permitido por la ley, por lo que será procesado conforme a la normativa vigente.
Cristóbal Aquino Waller fue el conductor que ocasionó un siniestro vial múltiple con personas lesionadas en el km 49 de la carretera Litoral, en el sector del desvío al cantón La Lima, distrito de Tamanique.
En la prueba de alcohol en aire, Waller resultó con 239 miligramos por… pic.twitter.com/EHRWODidg2
— VMT (@VMTElSalvador) March 1, 2026
Nacionales
VIDEO | Muere joven pasajera de motocicleta tras ser impactada por bus en El Congo
Mediante reportes difundidos en redes sociales se informó sobre el fallecimiento en un centro hospitalario de Joselin Beatriz Menéndez, joven que había resultado con heridas de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de El Congo.
La víctima se conducía como pasajera en una motocicleta que fue impactada por un autobús de la ruta 201. Según un video grabado por el motorista de la unidad de transporte colectivo, el conductor de la motocicleta habría realizado un giro imprudente previo a la colisión.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el hecho.
#CRONIO #ADVERTENCIA 🚨 Una cámara de seguridad captó el impactante momento en que un motociclista realizó una maniobra imprudente y terminó siendo embestido por un bus de la ruta 201 sobre la carretera hacia Santa Ana, en las cercanías de El Congo.
En el video se observa cómo… pic.twitter.com/7xd0ao51rp
— Diario Digital Cronio (@croniosv) March 1, 2026
Principal
FOTOS | Cruz Roja rescata a cuatro perros tras ataque de puercoespín en Quezaltepeque
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña auxiliaron este domingo a cuatro perros que resultaron lesionados tras tener contacto con un puercoespín en el municipio de Quezaltepeque.
El incidente ocurrió en el caserío La Esperanza, cantón El Puente, donde los animales presentaban púas incrustadas en el hocico y en distintas partes del cuerpo. Los rescatistas brindaron atención para retirar las espinas y aliviar las lesiones.
Según informó la institución humanitaria, este tipo de intervenciones forma parte de las acciones de apoyo que realiza en favor de las comunidades y el bienestar animal.