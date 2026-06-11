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José Mourinho regresa al Real Madrid con contrato hasta 2029
El Real Madrid anunció este jueves el regreso del entrenador portugués José Mourinho al banquillo del primer equipo, trece años después de su salida de la entidad. El técnico firmó un contrato por tres temporadas, que lo vinculará al club hasta junio de 2029.
La decisión fue adoptada por la junta directiva del club presidida por Florentino Pérez. Según informó la institución, Mourinho se incorporará oficialmente el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada.
El entrenador regresa al conjunto merengue tras dirigir a clubes como Chelsea FC, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, Fenerbahçe SK y SL Benfica desde su salida del Real Madrid al término de la temporada 2012-2013.
Mourinho llegó por primera vez al club blanco en 2010 procedente del Inter de Milán. Durante su etapa al frente del equipo conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Entre sus logros destaca la obtención de la Liga 2011-2012, en la que el Real Madrid alcanzó la cifra récord de 100 puntos.
Sin embargo, uno de los principales objetivos de su gestión, la conquista de la Liga de Campeones, no pudo concretarse. El equipo fue eliminado en semifinales del torneo continental durante las tres temporadas en las que estuvo al frente del conjunto madridista.
La primera etapa de Mourinho también estuvo marcada por su intensa rivalidad deportiva con el FC Barcelona dirigido por Pep Guardiola, así como por diversos episodios de tensión dentro y fuera del terreno de juego. Entre ellos destacó su enfrentamiento con el entonces capitán madridista, Iker Casillas.
Ahora, el técnico portugués regresa a la institución con la misión de dirigir una nueva etapa deportiva del club y asumir nuevamente la conducción del vestuario merengue.
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Argentina convoca a Marcos Senesi para el Mundial tras la baja de Leonardo Balerdi
La selección de Argentina confirmó este jueves la incorporación del defensor Marcos Senesi a la convocatoria para el Mundial 2026, en sustitución de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera del torneo debido a una lesión muscular.
A través de sus redes sociales, la Albiceleste informó que Senesi, recientemente fichado por Tottenham Hotspur, formará parte de la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.
Balerdi sufrió un desgarro muscular durante uno de los últimos entrenamientos del equipo, lesión que le impedirá participar en el certamen, según había informado la Asociación del Fútbol Argentino la semana pasada.
La confirmación puso fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el lugar vacante, entre las que figuraban los nombres de Guido Rodríguez, del Valencia CF, y Máximo Perrone, del Como 1907.
Senesi llega a la convocatoria tras completar una destacada temporada con el AFC Bournemouth en la Premier League. El defensor, surgido de San Lorenzo de Almagro, fue anunciado recientemente como nuevo jugador del Tottenham Hotspur.
La línea defensiva del vigente campeón del mundo queda integrada por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y el propio Senesi.
Argentina debutará en el Mundial frente a Argelia en el Kansas City Stadium.
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Atlético rechaza la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez
El Real Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid, cumpliendo así el anuncio realizado previamente por el presidente del club blanco, Florentino Pérez.
No obstante, la propuesta fue rechazada por el Atlético de Madrid. A través de un comunicado, el Real Madrid informó que la entidad rojiblanca agradeció la oferta, pero se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista para cualquier posible negociación.
Según la información proporcionada, la cláusula de rescisión de Julián Álvarez asciende a 500 millones de euros, una cifra considerablemente superior a la oferta presentada por el conjunto madridista. Además, el atacante argentino mantiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030.
Tras la negativa del club colchonero, la atención se centra ahora en la decisión que pueda tomar el propio jugador respecto a su futuro deportivo.
La semana pasada, Florentino Pérez había adelantado que, en caso de ser reelegido, impulsaría la mayor oferta realizada por el club para fichar a un futbolista. En ese contexto, también descartó públicamente a varios nombres que habían sido vinculados con la operación.
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Florentino Pérez y Enrique Riquelme disputan las primeras elecciones del Real Madrid en dos décadas
Los socios del Real Madrid acudirán a las urnas este domingo para elegir al presidente del club, en unas elecciones que enfrentan al actual mandatario, Florentino Pérez, y al empresario Enrique Riquelme. Se trata de la primera votación presidencial en el club desde 2006, cuando Ramón Calderón resultó electo tras imponerse a otros cuatro candidatos.
Tras la dimisión de Calderón en 2009, Florentino Pérez regresó a la presidencia en un proceso sin oposición y desde entonces fue reelegido en varias ocasiones sin necesidad de competir contra otros aspirantes. El pasado 12 de mayo, Pérez convocó elecciones y abrió la posibilidad para que otros candidatos presentaran sus candidaturas.
Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, logró reunir en el plazo establecido el aval económico requerido por los estatutos del club para participar en la contienda. Durante la campaña, prometió mejoras para los socios, así como la incorporación de jugadores de alto perfil y un nuevo proyecto deportivo.
Entre sus propuestas, Riquelme aseguró que intentará concretar la llegada de Erling Haaland y Rodrigo Hernández “Rodri” al conjunto blanco, además de señalar al alemán Jürgen Klopp como su apuesta para dirigir al equipo. Sin embargo, el Manchester City negó la operación relacionada con Haaland y advirtió sobre posibles acciones legales.
Por su parte, Florentino Pérez anunció como parte de su proyecto el regreso del técnico portugués José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, así como la incorporación de los futbolistas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. También afirmó que contempla realizar una oferta récord para fichar a un jugador, aunque no reveló su identidad.
Uno de los principales temas del debate electoral ha sido la propiedad del club. Riquelme acusó a Pérez de impulsar una eventual venta del Real Madrid debido a su propuesta de permitir la entrada de un inversor con una participación máxima del 5 %, previa autorización de los socios. Pérez rechazó esa interpretación y sostuvo que el control de la institución seguirá en manos de los socios y de los órganos de gobierno del club.
Ambos candidatos afirmaron haberse comprometido ante notario a mantener la propiedad del Real Madrid en manos de sus socios. La votación se desarrollará durante la jornada del domingo y, tras el recuento de votos, se conocerá quién dirigirá el club durante los próximos cuatro años.