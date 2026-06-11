Argentina convoca a Marcos Senesi para el Mundial tras la baja de Leonardo Balerdi

Los socios del Real Madrid acudirán a las urnas este domingo para elegir al presidente del club, en unas elecciones que enfrentan al actual mandatario, Florentino Pérez, y al empresario Enrique Riquelme. Se trata de la primera votación presidencial en el club desde 2006, cuando Ramón Calderón resultó electo tras imponerse a otros cuatro candidatos.

Tras la dimisión de Calderón en 2009, Florentino Pérez regresó a la presidencia en un proceso sin oposición y desde entonces fue reelegido en varias ocasiones sin necesidad de competir contra otros aspirantes. El pasado 12 de mayo, Pérez convocó elecciones y abrió la posibilidad para que otros candidatos presentaran sus candidaturas.

Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, logró reunir en el plazo establecido el aval económico requerido por los estatutos del club para participar en la contienda. Durante la campaña, prometió mejoras para los socios, así como la incorporación de jugadores de alto perfil y un nuevo proyecto deportivo.

Entre sus propuestas, Riquelme aseguró que intentará concretar la llegada de Erling Haaland y Rodrigo Hernández “Rodri” al conjunto blanco, además de señalar al alemán Jürgen Klopp como su apuesta para dirigir al equipo. Sin embargo, el Manchester City negó la operación relacionada con Haaland y advirtió sobre posibles acciones legales.

Por su parte, Florentino Pérez anunció como parte de su proyecto el regreso del técnico portugués José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, así como la incorporación de los futbolistas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. También afirmó que contempla realizar una oferta récord para fichar a un jugador, aunque no reveló su identidad.

Uno de los principales temas del debate electoral ha sido la propiedad del club. Riquelme acusó a Pérez de impulsar una eventual venta del Real Madrid debido a su propuesta de permitir la entrada de un inversor con una participación máxima del 5 %, previa autorización de los socios. Pérez rechazó esa interpretación y sostuvo que el control de la institución seguirá en manos de los socios y de los órganos de gobierno del club.

Ambos candidatos afirmaron haberse comprometido ante notario a mantener la propiedad del Real Madrid en manos de sus socios. La votación se desarrollará durante la jornada del domingo y, tras el recuento de votos, se conocerá quién dirigirá el club durante los próximos cuatro años.

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