Economia
Conozca los nuevos precios de referencia de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales estarán vigentes del 4 al 17 de agosto de 2026.
La institución informó que los combustibles experimentarán una tendencia al alza debido a diversos factores internacionales. Para esta quincena, la gasolina superior y la gasolina regular aumentarán $0.17 por galón en todo el país, mientras que el diésel registrará un incremento de $0.15 por galón a nivel nacional.
Con los nuevos precios, la gasolina regular costará $4.58 en la zona central y $4.59 en las zonas occidental y oriental.
En el caso de la gasolina superior, el precio será de $4.91 por galón en la zona central y de $4.92 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel tendrá un precio de $4.59 por galón en las zonas central, occidental y oriental.
La DGEHM explicó que el incremento responde a varios factores internacionales, entre ellos los ataques a buques petroleros por parte de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, situación que ha generado alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Asimismo, señaló que los ataques a la refinería de Jazan, en Arabia Saudita, han provocado inestabilidad en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Otro de los factores señalados por la institución es la fuerte disminución en las reservas de petróleo de Estados Unidos, lo que ha impulsado un aumento en los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 460 dedicado a Fiestas Agostinas San Salvador 2026
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 460, dedicado a las tradicionales Fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo, una de las celebraciones más importantes y esperadas por los salvadoreños.
En esta edición, la dedicatoria estuvo dirigida a Sívarland, el parque de diversiones temporal más grande y moderno de El Salvador, que abrirá sus puertas del 1 al 6 de agosto como uno de los principales puntos de encuentro para las familias salvadoreñas.
La LNB destacó que el acceso al parque será gratuito y que los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, espectáculos, gastronomía, actividades culturales y diversas opciones de entretenimiento para personas de todas las edades. Además, recordó que el año pasado Sívarland recibió a más de 1.2 millones de visitantes y que para esta edición se espera superar esa cifra.
Previo al inicio del sorteo se llevó a cabo la presentación de los Premios Mayores y de los Maletines de Balotas de Colores. Al finalizar el acto, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el cuadro conmemorativo de la semana a Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro.
La institución señaló que las Fiestas Agostinas representan una oportunidad para fortalecer la convivencia, compartir en familia y celebrar las tradiciones, por lo que invitó a la población a disfrutar de las festividades con alegría, respeto y responsabilidad, cuidando los espacios públicos y contribuyendo a mantener un ambiente seguro y limpio.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 460 fueron los siguientes:
- Primer premio: $380,000 – Billete N.º 32850 (vendido).
- Segundo premio: $20,000 – Billete N.º 06468 (vendido).
- Tercer premio: $10,000 – Billete N.º 25018 (vendido).
Economia
Sorteo LOTRA N.o 459 dedicado a » Terror CIFCO VII – El Contacto”
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 459 al evento “Terror CIFCO VII – El Contacto”, una de las actividades de entretenimiento que se desarrollará durante las vacaciones y que cada año ofrece nuevas experiencias inmersivas, escenarios tematizados y personajes para los visitantes.
El evento se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto en FENADESAL, donde miles de asistentes podrán disfrutar de diez días de entretenimiento con ambientaciones inspiradas en distintos universos del terror, espectáculos, experiencias interactivas y un food court integrado por más de 90 emprendedores y expositores, con el objetivo de fortalecer el dinamismo económico y promover el talento nacional.
Como parte de la actividad, la Lotería invitó a los asistentes a visitar su stand, donde podrán adquirir sus productos y participar por la oportunidad de convertirse en uno de los próximos ganadores.
Previo al inicio del sorteo, durante la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores, participó Lizzeth Lino, gerente de Mercadeo y gerente de Ventas Ad Honorem de CIFCO, quien recibió un enmarcado conmemorativo en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo y agradeció el respaldo brindado a este evento.
En cuanto a los resultados del Sorteo LOTRA N.º 459, el primer premio de $205,000, correspondiente al billete N.º 17392, no fue vendido.
El segundo premio de $20,000 correspondió al billete N.º 03341, el cual sí fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 fue para el billete N.º 36516, también vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios del 21 de julio al 3 de agosto
La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variación durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 3 de agosto.
En la zona central del país, el precio por galón será de $4.74 para la gasolina superior, $4.41 para la gasolina regular y $4.44 para el diésel.
Mientras tanto, en las zonas oriental y occidental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75 por galón, la gasolina regular costará $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.
La entidad explicó que, pese al incremento en la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, los precios nacionales permanecerán estables gracias a la gestión oportuna de los inventarios.
«Tras la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la gestión oportuna de los inventarios nacionales permite mantener sin variación los precios de los combustibles durante el presente periodo», comunicó la DGEHM.
Asimismo, señaló que los continuos ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania mantienen expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
La institución recordó que los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, así como la Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros de tipo colectivo y masivo (COTRANS), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y el Impuesto Especial a los Combustibles (IEC).
Además, la DGEHM informó que ha reforzado las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen con las especificaciones técnicas requeridas y se entregue la cantidad exacta por la que paga.
Entretanto, inspectores de la institución mantienen un sondeo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. En caso de detectar incumplimientos a la ley, estas se exponen a las sanciones correspondientes.