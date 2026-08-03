FOTOS – VIDEOS | Así se vive el tradicional Desfile del Comercio en San Salvador

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales estarán vigentes del 4 al 17 de agosto de 2026.

La institución informó que los combustibles experimentarán una tendencia al alza debido a diversos factores internacionales. Para esta quincena, la gasolina superior y la gasolina regular aumentarán $0.17 por galón en todo el país, mientras que el diésel registrará un incremento de $0.15 por galón a nivel nacional.

Con los nuevos precios, la gasolina regular costará $4.58 en la zona central y $4.59 en las zonas occidental y oriental.

En el caso de la gasolina superior, el precio será de $4.91 por galón en la zona central y de $4.92 en las zonas occidental y oriental.

Por su parte, el diésel tendrá un precio de $4.59 por galón en las zonas central, occidental y oriental.

La DGEHM explicó que el incremento responde a varios factores internacionales, entre ellos los ataques a buques petroleros por parte de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, situación que ha generado alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Asimismo, señaló que los ataques a la refinería de Jazan, en Arabia Saudita, han provocado inestabilidad en los precios internacionales de los hidrocarburos.

Otro de los factores señalados por la institución es la fuerte disminución en las reservas de petróleo de Estados Unidos, lo que ha impulsado un aumento en los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional.

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