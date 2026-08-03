Nacionales
FOTOS – VIDEOS | Así se vive el tradicional Desfile del Comercio en San Salvador
Los capitalinos continúan celebrando las Fiestas Agostinas con una masiva asistencia al tradicional Desfile del Comercio, que este 3 de agosto recorre las principales calles de San Salvador.
La actividad inició a las 9:00 de la mañana en la Plaza Divino Salvador del Mundo con un espectáculo que reunió a familias salvadoreñas para disfrutar del colorido, la música y el ambiente característicos de las festividades agostinas.
¡Así arranca el Desfile del Comercio!
Toda una tradición que llena de alegría y color las Fiestas Agostinas; las mejores de todo El Salvador. 🇸🇻🎠🎡 pic.twitter.com/KvbwbahkxC
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) August 3, 2026
¡Desfile Hípico en el Desfile del Comercio!🤩
Por segundo año consecutivo nos encontramos con la exhibición de hermosos caballos provenientes de todo el país.🐎🇸🇻 pic.twitter.com/YSCwsY0EF5
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) August 3, 2026
El desfile contó con la participación de coloridas carrozas, comparsas, agrupaciones musicales y personajes que llenaron de vida las calles de la capital. Además, por segundo año consecutivo, se realizó un vistoso desfile hípico, en el que participaron jinetes y caballos provenientes de distintos puntos del país, atrayendo la atención de los asistentes.
¡Nuevo desafío: encontrar el asiento ideal para ver todos los desfiles!😎🤩✨ pic.twitter.com/aXOyr3htzU
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Que nunca falte una buena sombrilla para agarrar muchos chocolates y Sívarbolas. 🍫☂️ pic.twitter.com/QAHHujJG6s
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) August 3, 2026
¡Agradecemos a todas las marcas que se suman en las mejores fiestas de todo El Salvador!🇸🇻🫶🤩 pic.twitter.com/TjA1T0qsOP
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) August 3, 2026
Cada uno de ellos, ha sido preparado y se le han brindado los cuidados necesarios para el Desfile Hípico. 🫶🐴
🫶🤩🐴
Espectaculares y grandiosos: 🇸🇻😍 pic.twitter.com/SBhfe9BznL
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) August 3, 2026
La Banda Bicentenario encabezó el recorrido, aportando el ambiente musical que acompañó el desarrollo del tradicional evento.
!Las bandas de Paz también se hacen presentes en el Desfile de Comercio 2026!🥁💃🏻 pic.twitter.com/wQeV5ehaVv
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Durante el desfile también participaron la Reina de San Salvador y las reinas del Mercado Central de San Salvador, quienes desfilaron en carrozas y entregaron dulces al público a su paso.
¡Las carrozas de las Reinas en el tradicional Desfile del Comercio son todo un espectáculo! 👑👸🏻 pic.twitter.com/mw8oE41Qcs
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El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, se sumó a la celebración al compartir con las familias asistentes y repartir dulces, mientras personajes de carnaval contribuyeron al ambiente festivo que marcó la jornada de este lunes.
Desfile del Comercio 2026. ¡Seguimos de fiesta!😎🎉#FiestasAgostinas pic.twitter.com/JKEqCOCBTQ
— Mario Durán (@marioduran) August 3, 2026
¡Atrapar Sívar bolas el deporte favorito de los salvadoreños en las Fiestas Agostinas!🪩🤩 pic.twitter.com/PO01eFg1BG
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Sucesos
Expareja de «Baby Meshi» denuncia presuntas agresiones físicas y amenazas
La expareja de Joel Cardoza, conocido en redes sociales como «Baby Meshi», denunció públicamente haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y amenazas por parte del creador de contenido.
A través de sus redes sociales, la mujer compartió fotografías de las lesiones que, según afirmó, le habría ocasionado Cardoza. Además, manifestó que, si llegara a ocurrirle algo, responsabiliza directamente al creador de contenido.
Tras la publicación de la denuncia, Joel Cardoza realizó una transmisión en vivo, durante la cual fue cuestionado por varios usuarios sobre las acusaciones. En los comentarios podían leerse mensajes como: «Golpeador», «Te están denunciando», «Cárcel», «Cecot», «Meshy Cecot» y «¿Le pegaste a tu novia?», entre otros.
Sin hacer referencia directa a los señalamientos, Cardoza manifestó que no hablaría del tema por tratarse de «problemas muy delicados» y pidió a los usuarios que dejaran de hacer preguntas relacionadas con la denuncia.
El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han solicitado que las autoridades investiguen los hechos, al señalar que no es la primera vez que Joel Cardoza se ve involucrado en una polémica. Hasta el momento, ninguna institución se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia.
Economia
Conozca los nuevos precios de referencia de los combustibles
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales estarán vigentes del 4 al 17 de agosto de 2026.
La institución informó que los combustibles experimentarán una tendencia al alza debido a diversos factores internacionales. Para esta quincena, la gasolina superior y la gasolina regular aumentarán $0.17 por galón en todo el país, mientras que el diésel registrará un incremento de $0.15 por galón a nivel nacional.
Con los nuevos precios, la gasolina regular costará $4.58 en la zona central y $4.59 en las zonas occidental y oriental.
En el caso de la gasolina superior, el precio será de $4.91 por galón en la zona central y de $4.92 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel tendrá un precio de $4.59 por galón en las zonas central, occidental y oriental.
La DGEHM explicó que el incremento responde a varios factores internacionales, entre ellos los ataques a buques petroleros por parte de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, situación que ha generado alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Asimismo, señaló que los ataques a la refinería de Jazan, en Arabia Saudita, han provocado inestabilidad en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Otro de los factores señalados por la institución es la fuerte disminución en las reservas de petróleo de Estados Unidos, lo que ha impulsado un aumento en los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional.
Nacionales
Capturan a tres hombres por homicidio cometido en Apaneca
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a tres hombres señalados como responsables de un homicidio ocurrido en el distrito de Apaneca, Ahuachapán Centro.
De acuerdo con el reporte policial, la víctima es un hombre de 40 años, quien falleció tras ser lesionado con un objeto contundente.
Los detenidos fueron identificados como Noé de Jesús Campos González, Juan Gabriel Segura Hernández y Nicolás Alberto Pérez Tovar.
Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en un billar junto a otros sujetos y, en ese momento, inició una discusión que derivó en el ataque.
La PNC también informó que una persona más resultó lesionada durante el incidente.
Los tres capturados serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes y enfrentarán un proceso por el delito de homicidio.