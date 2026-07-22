Política
Aprobado: placas vehiculares 2011 seguirán vigentes hasta el 31 de agosto de 2027
Foto: Cortesía
Con 59 votos de los diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores de El Salvador con formato del año 2011, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027.
La medida modifica la Disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos, con el objetivo de mitigar el impacto económico que representa la renovación de placas y otorgar un tiempo prudencial para realizar la evaluación técnica y financiera del proceso.
Según el dictamen aprobado, es necesario efectuar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar los recursos destinados a la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.
Las placas con formato 2011 vencían originalmente en 2017; sin embargo, su vigencia fue prorrogada hasta diciembre de 2021 y posteriormente extendida hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.
Más adelante, el periodo de validez fue ampliado nuevamente hasta agosto de 2025 para contribuir a la economía de los salvadoreños y, posteriormente, hasta el 31 de agosto de 2026 mediante un decreto legislativo aprobado el 19 de agosto de 2025.
Con la nueva disposición, las placas con formato 2011 mantendrán su vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.
Política
El Salvador y UNOPS fortalecen el diálogo sobre infraestructura y desarrollo social
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, mantuvo un encuentro con la Directora y Representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Claudia Valenzuela, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre las prioridades de desarrollo en el país.
Durante la conversación, el Vicepresidente Ulloa abordó las transformaciones del país, las cuales responden a la visión del Presidente Nayib Bukele. Señaló que, tras alcanzar el denominado “milagro de la seguridad” y recuperar el control de los territorios, el Gobierno trabaja para impulsar el “milagro económico”, mediante un Plan Económico estructurado en diferentes etapas.
También destacó las apuestas gubernamentales en materia de salud, transformación digital e innovación. Como ejemplo, se refirió a DoctorSV, plataforma que, desde su lanzamiento, registra más de 1.5 millones de usuarios, 3 millones de consultas y más de 1.3 millones de exámenes realizados. Además, mencionó la inauguración del nuevo Complejo Central de la Fiscalía General de la República como resultado de la visión estratégica del Gobierno y de la articulación del Gabinete de Seguridad Ampliado.
Por su parte, Valenzuela felicitó al país por los avances alcanzados y destacó su potencial en materia de infraestructura, así como el desarrollo de políticas sociales. Asimismo, reconoció el carácter joven e innovador del Gobierno salvadoreño y expresó la disposición de UNOPS de acompañar la implementación de proyectos estratégicos que contribuyan al bienestar de la población.
UNOPS es una agencia especializada en la implementación de proyectos que trabaja en áreas como planificación, infraestructura pública y gestión de programas. La representante mencionó algunos proyectos desarrollados en zonas fronterizas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que contempla la adquisición de equipamiento médico, insumos y vehículos adecuados para transitar por territorios de difícil acceso.
Finalmente, ambas autoridades reafirmaron su disposición de continuar identificando oportunidades de trabajo conjunto que permitan fortalecer la infraestructura pública, modernizar los servicios esenciales y agilizar la ejecución de proyectos vinculados con las prioridades de desarrollo de El Salvador.
Política
TSE detalla que el voto remoto por internet comprende cuatro pasos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el voto remoto por internet para los salvadoreños residentes en el exterior comprenderá cuatro pasos durante las elecciones generales de 2027.
Según las fechas establecidas por el organismo electoral, la diáspora podrá emitir el sufragio mediante esta modalidad durante un mes, desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2027.
«¿Eres salvadoreño en el exterior? ¡Ahora, votar es más fácil! Si tu DUI tiene dirección en el extranjero, podrás votar remoto por internet en cuatro pasos», indicó el TSE en una publicación.
- Primer paso: Ingresa el número del Documento Único de Identidad (DUI).
- Segundo paso: El ciudadano deberá validar su identidad mediante el escaneo del documento y una verificación facial.
- Tercer paso: Los electores podrán seleccionar su voto para presidente, vicepresidente y diputados de la circunscripción 15.
- Cuarto paso: Recibirán un comprobante de votación.
«Obtienes un código que te permite confirmar que tu voto fue registrado correctamente. ¡Listo!, ya eres parte de esta fiesta electoral. Porque no importa donde estés, tu voz y tu voto cuentan», señaló el TSE.
El tribunal informó recientemente que hasta junio pasado un total de 968,492 salvadoreños contaban con DUI con dirección registrada en el extranjero y estaban habilitados para votar mediante la modalidad remota por internet.
De esa cifra, 925,734 corresponden a salvadoreños con dirección registrada en Estados Unidos.
Durante las elecciones generales de 2024, el TSE registró que 240,339 compatriotas emitieron su voto mediante la modalidad remoto por internet.
Política
Manuel “Chino” Flores afirma que no competirá en las elecciones
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, anunció que no buscará competir por un cargo de elección popular en las elecciones generales de febrero de 2027, ya que enfocará su trabajo en la conducción del partido y en la campaña electoral.
«Anuncio que no voy a participar como candidato […] No voy a buscar ninguna candidatura», afirmó.
El FMLN, que gobernó el país durante 10 años, controló la Asamblea Legislativa y administró la mitad de la población desde los gobiernos locales, elegirá el próximo domingo a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.
Flores, exdiputado y exalcalde efemelenista de Quezaltepeque, La Libertad, obtuvo 204,167 votos como candidato presidencial del FMLN en las elecciones de febrero de 2024, proceso en el que el partido sufrió un revés al no obtener ningún diputado ni alcaldía.
Hasta la fecha, el único que ha presentado solicitud para participar en las elecciones internas como precandidato presidencial es el médico sindicalista Rafael Aguirre, a quien Flores calificó como «un excelente candidato, un líder, un luchador social con una visión de país amplia».
El secretario general del FMLN indicó que «con el doctor Aguirre hemos platicado», lo que dejó entrever que desde hace tiempo se trabajaba en una posible candidatura del profesional para las elecciones del 28 de febrero próximo.
Asimismo, Flores señaló que no descarta que el precandidato a la vicepresidencia de la República sea una persona foránea o perteneciente al partido. Agregó que, una vez electo como candidato presidencial, Aguirre tendrá libertad en sus actuaciones y decisiones.
Por otra parte, el dirigente del partido de izquierda no descartó la posibilidad de establecer alianzas electorales con movimientos sociales, así como coaliciones con otros partidos políticos. Sin embargo, aseguró que en estas últimas no tendría cabida ARENA.
Finalmente, Flores recordó el himno de marcha del partido ARENA y su postura hacia gobiernos con los que el FMLN mantiene relaciones de amistad. Citó la frase «El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán», la cual, según indicó, no ha sido eliminada pese a algunas solicitudes.