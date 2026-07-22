Aprobado: placas vehiculares 2011 seguirán vigentes hasta el 31 de agosto de 2027

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, anunció que no buscará competir por un cargo de elección popular en las elecciones generales de febrero de 2027, ya que enfocará su trabajo en la conducción del partido y en la campaña electoral.

«Anuncio que no voy a participar como candidato […] No voy a buscar ninguna candidatura», afirmó.

El FMLN, que gobernó el país durante 10 años, controló la Asamblea Legislativa y administró la mitad de la población desde los gobiernos locales, elegirá el próximo domingo a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.

Flores, exdiputado y exalcalde efemelenista de Quezaltepeque, La Libertad, obtuvo 204,167 votos como candidato presidencial del FMLN en las elecciones de febrero de 2024, proceso en el que el partido sufrió un revés al no obtener ningún diputado ni alcaldía.

Hasta la fecha, el único que ha presentado solicitud para participar en las elecciones internas como precandidato presidencial es el médico sindicalista Rafael Aguirre, a quien Flores calificó como «un excelente candidato, un líder, un luchador social con una visión de país amplia».

El secretario general del FMLN indicó que «con el doctor Aguirre hemos platicado», lo que dejó entrever que desde hace tiempo se trabajaba en una posible candidatura del profesional para las elecciones del 28 de febrero próximo.

Asimismo, Flores señaló que no descarta que el precandidato a la vicepresidencia de la República sea una persona foránea o perteneciente al partido. Agregó que, una vez electo como candidato presidencial, Aguirre tendrá libertad en sus actuaciones y decisiones.

Por otra parte, el dirigente del partido de izquierda no descartó la posibilidad de establecer alianzas electorales con movimientos sociales, así como coaliciones con otros partidos políticos. Sin embargo, aseguró que en estas últimas no tendría cabida ARENA.

Finalmente, Flores recordó el himno de marcha del partido ARENA y su postura hacia gobiernos con los que el FMLN mantiene relaciones de amistad. Citó la frase «El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán», la cual, según indicó, no ha sido eliminada pese a algunas solicitudes.

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