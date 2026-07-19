Lionel Messi se queda sin su segundo título mundial tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Inglaterra le propinó una dolorosa y humillante derrota a Francia por 6-4 en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. El resultado no solo le dio el bronce a los ingleses, sino que expuso las grietas de una selección francesa que llegó al torneo como una de las grandes favoritas y terminó su participación con una de las derrotas más abultadas de su historia reciente en una Copa del Mundo.

Bukayo Saka fue el gran protagonista al firmar un hat-trick (37’, 45+1’ y 87’ de penal), mientras que Declan Rice, Ezri Konsa y Jude Bellingham (90+8’) completaron la goleada inglesa. Por el lado francés, Kylian Mbappé marcó un doblete (48’ y 66’), Bradley Barcola descontó al 54’ y Ousmane Dembélé lo hizo en el minuto 90+6’, pero sus goles solo sirvieron para maquillar una derrota que dejó más preguntas que respuestas.

El partido, que se convirtió en uno de los más goleadores de la fase final del torneo, dejó varios récords. Fue el encuentro por el tercer lugar con más goles desde hace más de cinco décadas y representó la primera vez en la era moderna que Inglaterra anota seis tantos en un partido de eliminatorias de un Mundial. Francia, que en los últimos años se había consolidado como una potencia casi imbatible, terminó el torneo recibiendo seis goles en un solo partido.

Lo que más duele en Francia no es solo el resultado, sino la forma en que ocurrió. Una selección que presumía de solidez defensiva y de contar con el mejor jugador del mundo en su plantilla, terminó desbordada y superada en casi todos los aspectos del juego por una Inglaterra que jugó con mayor intensidad, verticalidad y efectividad. Mbappé, quien llegó al Mundial cargado de expectativas, se despide del torneo con un doblete que, lejos de opacar la derrota, la hace aún más dolorosa al evidenciar que ni siquiera su mejor versión fue suficiente.

Con este resultado, la pregunta ya no es si Francia falló en este Mundial, sino si estamos ante el comienzo del fin de un ciclo. La generación que conquistó el mundo en 2018 y llegó a la final en 2022 parece haber perdido el aura de invencibilidad que la caracterizó en los últimos años. Mientras tanto, Inglaterra se marcha del Mundial 2026 con el bronce y con la sensación de que, por fin, está construyendo algo sólido de cara al futuro.

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