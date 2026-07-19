Internacionales -deportes
Lionel Messi se queda sin su segundo título mundial tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026
El argentino Lionel Messi no pudo conquistar su segundo título de la Copa del Mundo luego de que Argentina cayera 1-0 frente a España este domingo en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.
A sus 39 años, el capitán de la Albiceleste disputó la tercera final mundialista de su carrera. Sin embargo, no logró repetir la consagración alcanzada en Catar 2022, cuando Argentina obtuvo su tercera estrella tras vencer a Francia en la tanda de penaltis. Anteriormente, también había disputado la final del Mundial de Brasil 2014, en la que el conjunto argentino perdió 1-0 ante Alemania.
Con su participación en la final de 2026, Messi igualó al brasileño Cafú como el segundo futbolista en la historia en disputar tres finales de la Copa del Mundo. Además, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en participar en un partido definitorio por el título mundial.
El tiempo reglamentario finalizó con empate sin goles, por lo que el encuentro se definió en la prórroga. Fue en el minuto 106, durante la segunda parte del tiempo extra, cuando el delantero español Ferran Torres marcó el único tanto del compromiso con un zurdazo que le dio el triunfo a la selección española.
Con esta victoria, España conquistó su segunda Copa del Mundo y volvió a levantar el trofeo 16 años después de su histórico primer título obtenido en Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la primera selección europea en ganar un Mundial fuera del continente europeo.
Deportes
Kylian Mbappé destrona a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales
Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales de la FIFA al alcanzar los 22 goles, superando los 21 de Lionel Messi. El delantero francés logró un doblete en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, consolidando su legado en la competición.
Con solo 27 años y tres participaciones en Mundiales, Mbappé ha sido clave para Francia: campeón en 2018 con 19 años, subcampeón en 2022 (máximo goleador de esa edición con 8 goles) y ahora líder histórico. Su gol de zurda en el minuto 66 ante Inglaterra marcó el hito.
Messi aún puede recuperar el primer lugar si anota en la final ante España. Mbappé también lidera la tabla de goleadores de esta edición con 10 tantos. Este récord resalta la transición generacional en el fútbol mundial.
Deportes
Inglaterra humilla a Francia 6-4 y deja en evidencia el ocaso de Mbappé y una generación que ya no asusta
Inglaterra le propinó una dolorosa y humillante derrota a Francia por 6-4 en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. El resultado no solo le dio el bronce a los ingleses, sino que expuso las grietas de una selección francesa que llegó al torneo como una de las grandes favoritas y terminó su participación con una de las derrotas más abultadas de su historia reciente en una Copa del Mundo.
Bukayo Saka fue el gran protagonista al firmar un hat-trick (37’, 45+1’ y 87’ de penal), mientras que Declan Rice, Ezri Konsa y Jude Bellingham (90+8’) completaron la goleada inglesa. Por el lado francés, Kylian Mbappé marcó un doblete (48’ y 66’), Bradley Barcola descontó al 54’ y Ousmane Dembélé lo hizo en el minuto 90+6’, pero sus goles solo sirvieron para maquillar una derrota que dejó más preguntas que respuestas.
El partido, que se convirtió en uno de los más goleadores de la fase final del torneo, dejó varios récords. Fue el encuentro por el tercer lugar con más goles desde hace más de cinco décadas y representó la primera vez en la era moderna que Inglaterra anota seis tantos en un partido de eliminatorias de un Mundial. Francia, que en los últimos años se había consolidado como una potencia casi imbatible, terminó el torneo recibiendo seis goles en un solo partido.
Lo que más duele en Francia no es solo el resultado, sino la forma en que ocurrió. Una selección que presumía de solidez defensiva y de contar con el mejor jugador del mundo en su plantilla, terminó desbordada y superada en casi todos los aspectos del juego por una Inglaterra que jugó con mayor intensidad, verticalidad y efectividad. Mbappé, quien llegó al Mundial cargado de expectativas, se despide del torneo con un doblete que, lejos de opacar la derrota, la hace aún más dolorosa al evidenciar que ni siquiera su mejor versión fue suficiente.
Con este resultado, la pregunta ya no es si Francia falló en este Mundial, sino si estamos ante el comienzo del fin de un ciclo. La generación que conquistó el mundo en 2018 y llegó a la final en 2022 parece haber perdido el aura de invencibilidad que la caracterizó en los últimos años. Mientras tanto, Inglaterra se marcha del Mundial 2026 con el bronce y con la sensación de que, por fin, está construyendo algo sólido de cara al futuro.
Deportes
Tuchel admite que Inglaterra está por debajo de Argentina, Francia y España en el Mundial 2026
Thomas Tuchel, entrenador de la selección de Inglaterra, reconoció este viernes que su equipo se encuentra un escalón por debajo de las potencias Argentina, Francia y España. En rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto ante Francia, el técnico alemán señaló que aún existe una brecha importante por cerrar en cuanto a mentalidad ganadora y manejo del juego bajo presión.
“Nosotros no somos ellos. Francia, España y Argentina esperan ganar. Nosotros no estamos ahí todavía. Hay una brecha que cerrar”, afirmó Tuchel. El DT defendió sus decisiones tácticas en la semifinal perdida ante Argentina, donde Inglaterra pasó de liderar el marcador a replegarse en exceso, permitiendo la remontada albiceleste. “No me arrepiento de mis decisiones”, insistió.
Inglaterra solo cuenta con un título mundial (1966) y ha perdido finales recientes de Eurocopa. Una victoria mañana ante Francia les permitiría lograr su mejor resultado en un Mundial en 60 años, superando el cuarto lugar de 1990 y 2018. Tuchel subrayó que el equipo afrontará el duelo con responsabilidad, pese a que “nadie quiere estar en este partido”.