Política
El Chino Flores asegura que Rafael Aguirre está “entregando su alma” al pueblo
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2027, Rafael Aguirre, está “entregado a la causa” y a los salvadoreños.
Durante la entrevista Hablando Claro, Flores expresó que Aguirre mantiene un compromiso con la población. “El doctor (Rafael Aguirre) no es que esté sacrificándose como sacrificio, pero el doctor está entregando su alma a este pueblo”, manifestó.
Asimismo, señaló que la candidatura presidencial de Aguirre es resultado de la decisión del partido de impulsar un proceso de ciudadanización.
El dirigente también aseguró que la postulación de Aguirre representa una esperanza para el FMLN, al considerar que se trata de “un excelente médico” que ha representado la lucha de distintos gremios, especialmente del sector salud, junto con Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia.
“El FMLN ve en el doctor Aguirre un aliado, una persona con capacidad de sacar adelante este país, a todos los sectores, a la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los emprendedores, porque se trata de no dejar a nadie afuera, incluso a los opositores”, afirmó Flores.
Además, sostuvo que, de ganar Aguirre la elección presidencial, por primera vez la población tendría “representantes verdaderos” y aseguró que el FMLN respaldará esa gestión.
En relación con la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, Flores indicó que es una luchadora con principios y sostuvo que, junto con Rafael Aguirre, conforman una “fórmula fuerte”.
Política
TSE desarrolla la segunda prueba de escrutinio preliminar
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, un ejercicio técnico orientado a evaluar los tiempos de ejecución y continuar perfeccionando los procedimientos que serán aplicados durante la jornada de las elecciones de 2027.
Según el organismo electoral, la evaluación se llevó a cabo en un solo centro de trabajo con dos Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió medir de forma controlada los tiempos del proceso de escrutinio preliminar y recopilar información para optimizar la transmisión centralizada de resultados.
A través de un comunicado, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores y facilitar el trabajo de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.
“Uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Sabemos que detrás de cada Junta Receptora de Votos hay personas que dedican largas horas de trabajo al servicio de la democracia, y nuestro compromiso es brindarles mejores herramientas para que esa responsabilidad pueda desarrollarse de manera más ágil y eficiente”, expresó Soriano.
El TSE indicó que esta actividad corresponde a la segunda prueba de seguimiento del primer ejercicio realizado semanas atrás, mediante el cual se validó el funcionamiento general de los sistemas, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintos puntos del país.
Asimismo, Soriano señaló que cada ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos contemplados en el calendario electoral.
“Este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.
Política
Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga de 30 días para el Régimen de Excepción, medida que entrará en vigor el 30 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de agosto del mismo año.
Con esta decisión, se mantienen suspendidas algunas garantías constitucionales relacionadas con el plazo de la detención administrativa, el derecho de defensa en determinadas etapas procesales y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, conforme al marco legal del régimen.
La aprobación se realizó durante la sesión plenaria número 120, en la que los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la medida busca dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas para combatir las estructuras criminales y preservar la tranquilidad de la población.
Asimismo, legisladores oficialistas reiteraron su respaldo al presidente Nayib Bukele y afirmaron que continuarán apoyando las acciones orientadas a mantener la seguridad y la paz en el país.
Política
Aprobado: placas vehiculares 2011 seguirán vigentes hasta el 31 de agosto de 2027
Foto: Cortesía
Con 59 votos de los diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores de El Salvador con formato del año 2011, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027.
La medida modifica la Disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos, con el objetivo de mitigar el impacto económico que representa la renovación de placas y otorgar un tiempo prudencial para realizar la evaluación técnica y financiera del proceso.
Según el dictamen aprobado, es necesario efectuar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar los recursos destinados a la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.
Las placas con formato 2011 vencían originalmente en 2017; sin embargo, su vigencia fue prorrogada hasta diciembre de 2021 y posteriormente extendida hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.
Más adelante, el periodo de validez fue ampliado nuevamente hasta agosto de 2025 para contribuir a la economía de los salvadoreños y, posteriormente, hasta el 31 de agosto de 2026 mediante un decreto legislativo aprobado el 19 de agosto de 2025.
Con la nueva disposición, las placas con formato 2011 mantendrán su vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.