Shakira visita zonas afectadas por terremoto de 7,4 en Colombia y anuncia construcción de 10 escuelas

¿Puede una canción ayudar a mantener viva la memoria de quienes fueron silenciados por la historia?

Desde esa pregunta nace “IntiKilla”, una obra musical de Angel Pastrana, cuyo título significa Sol y Luna en lengua quechua. La canción propone un encuentro entre la música contemporánea y la memoria ancestral de los pueblos originarios de América Latina.

“IntiKilla” nace como una reivindicación y un homenaje a las culturas que, durante los procesos de conquista y colonización, sufrieron violencia, despojo, persecución y la pérdida de innumerables vidas y expresiones culturales. Pero la obra no pretende quedarse únicamente en el dolor del pasado: busca recuperar la memoria, reivindicar las raíces y recordar que esas culturas continúan vivas.

Angel Pastrana es productor musical argenyino, compositor y Especialista en Mezcla y Mastering, miembro de la Academia Latina de la Grabación (Latin Recording Academy) y miembro de la Audio Engineering Society (AES).

En “IntiKilla”, Pastrana asumió integralmente el proceso de creación y producción de la obra: compuso la canción, ejecutó toda la instrumentación, interpretó la voz principal y fue responsable de la producción musical, la mezcla y el mastering.

La canción cuenta además con la participación vocal de Sol Leoni, cantante de la provincia de Córdoba, cuya interpretación se incorpora a la obra aportando una segunda voz y una dimensión expresiva al mensaje de la canción.

A lo largo de su trayectoria, Angel Pastrana se ha caracterizado por desarrollar producciones en las que la música funciona como una herramienta para transmitir ideas, generar reflexión y dejar un mensaje. Muchas de sus obras de autoría propia nacen precisamente de esa necesidad: utilizar la música para hablar de aquello que merece ser recordado, cuestionado o transformado.

“IntiKilla” continúa ese camino y busca tender un puente entre las raíces ancestrales de América Latina y el presente, invitando al oyente a detenerse, escuchar y preguntarse cuánto de aquella memoria todavía permanece entre nosotros.

La obra fue además presentada a consideración para los Latin Grammy 2026, formando parte del recorrido internacional de la producción.

Más que una canción, “IntiKilla” busca ser una memoria hecha música.

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