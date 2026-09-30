Sucesos
VIDEO | Dos jóvenes son captados lanzándoles piedras a perritos de la calle
Usuarios de redes sociales piden los “3 Doritos Después” para dos jóvenes señalados de molestar y lanzar piedras a perritos de la calle.
Uno de estos actos contra los caninos fue captado por una cámara de vigilancia de una vivienda ubicada en la colonia Veracruz, distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste (SAO).
En el video se observa a los jóvenes aproximarse en bicicleta y detenerse al notar la presencia de varios perritos, a los que comienzan a molestar.
Cuando los animales reaccionaron, los sujetos tomaron piedras y las lanzaron contra ellos.
🐶 CAPTAN A JÓVENES LANZANDO PIEDRAS A PERRITOS DE LA CALLE EN CHALCHUAPA
Usuarios de redes sociales piden los “3 Doritos Después” para dos jóvenes que fueron captados mientras molestaban y lanzaban piedras a perritos de la calle en la colonia Veracruz, distrito de Chalchuapa,… pic.twitter.com/GqWOrT7gYM
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Sucesos
Incendio consume vivienda en Usulután
Una vivienda fue prácticamente consumida por las llamas durante la noche en el barrio La Parroquia, distrito de Santa Elena, Usulután, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBS).
De acuerdo con el reporte de la institución, el inmueble había sido construido con lámina y madera, por lo que quedó prácticamente inservible debido al incendio.
Los bomberos realizaron labores en el lugar para evitar que el fuego se propagara hacia otras viviendas.
El siniestro dejó varios daños materiales; sin embargo, ninguna persona fue reportada como lesionada.
Principal
VIDEO | Abandonan a dos perritos dentro de una bolsa en el mercado Roldán
Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, ubicado en La Paz Este.
De acuerdo con información difundida por la municipalidad, una mujer de avanzada edad habría dejado a los animales en el lugar, donde permanecieron solos y sin atención.
Tras recibir el reporte, personal de la Contravencional, junto a Gio y su grupo de rescate, acudió al mercado para poner a salvo a los cachorros.
Los dos perritos se encuentran ahora bajo resguardo y, según informó la municipalidad, próximamente estarán disponibles para adopción.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la tenencia responsable de mascotas y de buscar alternativas de protección antes de recurrir al abandono.
El mercado Roldán se encuentra en La Paz Este, municipio encabezado por la alcaldesa Marcela Pineda.
RESCATAN A DOS CACHORROS ABANDONADOS DENTRO DE UNA BOLSA EN LA PAZ ESTE 💔🐾
Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, en La Paz Este.
De acuerdo con información difundida por la municipalidad, una mujer de avanzada… pic.twitter.com/XiS0s4aGe3
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
Sucesos
Accidente de tránsito deja a una persona lesionada de gravedad en Cabañas
Esta mañana, una persona resultó gravemente lesionada tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera principal de San Isidro, Cabañas.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y posteriormente impactó contra un separador.
Debido a la fuerza del impacto, el automóvil quedó completamente destruido.
Instituciones de socorro acudieron al lugar para brindar atención a la víctima, cuyo estado de salud fue reportado como delicado. Posteriormente, fue trasladada hacia un centro asistencial.