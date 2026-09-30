VIDEO | Dos jóvenes son captados lanzándoles piedras a perritos de la calle

Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, ubicado en La Paz Este.

De acuerdo con información difundida por la municipalidad, una mujer de avanzada edad habría dejado a los animales en el lugar, donde permanecieron solos y sin atención.

Tras recibir el reporte, personal de la Contravencional, junto a Gio y su grupo de rescate, acudió al mercado para poner a salvo a los cachorros.

Los dos perritos se encuentran ahora bajo resguardo y, según informó la municipalidad, próximamente estarán disponibles para adopción.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la tenencia responsable de mascotas y de buscar alternativas de protección antes de recurrir al abandono.

El mercado Roldán se encuentra en La Paz Este, municipio encabezado por la alcaldesa Marcela Pineda.

RESCATAN A DOS CACHORROS ABANDONADOS DENTRO DE UNA BOLSA EN LA PAZ ESTE 💔🐾 Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, en La Paz Este. De acuerdo con información difundida por la municipalidad, una mujer de avanzada… pic.twitter.com/XiS0s4aGe3 — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026

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