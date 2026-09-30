Teatro Nacional presentará “El mundo mágico de Cri-Cri” a partir del 3 de octubre

Un camión de carga tipo volqueta provocó un múltiple accidente de tránsito este miércoles en un tramo del bulevar Constitución, en ruta hacia el redondel El Ángel, sobre la carretera a Apopa.

El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó que el siniestro vial múltiple ocurrió entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel.

🔴 #ADVERTENCIA VOLQUETA PIERDE LOS FRENOS Y PROVOCA ACCIDENTE MÚLTIPLE Una volqueta perdió los frenos mientras descendía por el bulevar Constitución, en dirección hacia la Integración, provocando una colisión en la que estarían involucrados entre 12 y 14 vehículos, de manera… pic.twitter.com/ubssJFxDbE — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026

De acuerdo con testigos, el camión de carga habría perdido los frenos e impactó contra varios vehículos. Algunos de los automotores involucrados quedaron completamente inservibles.

Equipos de cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender a las víctimas que quedaron atrapadas en sus vehículos. Hasta el momento, no se reportan víctimas.

Protección Civil informó que, debido al accidente, el paso por el bulevar Constitución en sentido hacia Apopa permanece cerrado.

🔴 #ÚltimaHora #ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD | Las autoridades mantienen restringido el paso vehicular entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, en sentido hacia Apopa, debido a un siniestro vial múltiple.#CronioSV… pic.twitter.com/vknzBK7hPd — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...