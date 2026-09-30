Nacionales
Teatro Nacional presentará “El mundo mágico de Cri-Cri” a partir del 3 de octubre
Como un homenaje a los niños salvadoreños, el Teatro Nacional se vestirá de gala para presentar “El mundo mágico de Cri-Cri: Una historia para imaginar juntos”, una puesta en escena que iniciará a partir del próximo 3 de octubre.
El espectáculo contará con la participación de estudiantes de formación artística, del Centro Nacional de Artes (CENAR) y de los elencos nacionales de danza, quienes llevarán al escenario las reconocidas canciones del artista mexicano Cri-Cri.
La obra busca reunir a diferentes generaciones en torno a melodías que han acompañado la infancia de muchas familias salvadoreñas.
La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, destacó que, además de compartir estas canciones con hijos y nietos, el público podrá conocer el trabajo y la inversión destinados a la formación de nuevos talentos artísticos.
Sucesos
VIDEO | Dos jóvenes son captados lanzándoles piedras a perritos de la calle
Usuarios de redes sociales piden los “3 Doritos Después” para dos jóvenes señalados de molestar y lanzar piedras a perritos de la calle.
Uno de estos actos contra los caninos fue captado por una cámara de vigilancia de una vivienda ubicada en la colonia Veracruz, distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste (SAO).
En el video se observa a los jóvenes aproximarse en bicicleta y detenerse al notar la presencia de varios perritos, a los que comienzan a molestar.
Cuando los animales reaccionaron, los sujetos tomaron piedras y las lanzaron contra ellos.
🐶 CAPTAN A JÓVENES LANZANDO PIEDRAS A PERRITOS DE LA CALLE EN CHALCHUAPA
Usuarios de redes sociales piden los “3 Doritos Después” para dos jóvenes que fueron captados mientras molestaban y lanzaban piedras a perritos de la calle en la colonia Veracruz, distrito de Chalchuapa,… pic.twitter.com/GqWOrT7gYM
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Sucesos
Incendio consume vivienda en Usulután
Una vivienda fue prácticamente consumida por las llamas durante la noche en el barrio La Parroquia, distrito de Santa Elena, Usulután, informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBS).
De acuerdo con el reporte de la institución, el inmueble había sido construido con lámina y madera, por lo que quedó prácticamente inservible debido al incendio.
Los bomberos realizaron labores en el lugar para evitar que el fuego se propagara hacia otras viviendas.
El siniestro dejó varios daños materiales; sin embargo, ninguna persona fue reportada como lesionada.
Nacionales
Última Hora | Volqueta sin frenos provoca múltiple accidente en el bulevar Constitución
Un camión de carga tipo volqueta provocó un múltiple accidente de tránsito este miércoles en un tramo del bulevar Constitución, en ruta hacia el redondel El Ángel, sobre la carretera a Apopa.
El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó que el siniestro vial múltiple ocurrió entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel.
🔴 #ADVERTENCIA VOLQUETA PIERDE LOS FRENOS Y PROVOCA ACCIDENTE MÚLTIPLE
Una volqueta perdió los frenos mientras descendía por el bulevar Constitución, en dirección hacia la Integración, provocando una colisión en la que estarían involucrados entre 12 y 14 vehículos, de manera… pic.twitter.com/ubssJFxDbE
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
De acuerdo con testigos, el camión de carga habría perdido los frenos e impactó contra varios vehículos. Algunos de los automotores involucrados quedaron completamente inservibles.
Equipos de cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender a las víctimas que quedaron atrapadas en sus vehículos. Hasta el momento, no se reportan víctimas.
Protección Civil informó que, debido al accidente, el paso por el bulevar Constitución en sentido hacia Apopa permanece cerrado.
🔴 #ÚltimaHora #ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD | Las autoridades mantienen restringido el paso vehicular entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, en sentido hacia Apopa, debido a un siniestro vial múltiple.#CronioSV… pic.twitter.com/vknzBK7hPd
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