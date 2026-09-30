Nacionales
PASIÓN POR EL PIANO CELEBRA SU IV ENCUENTRO CON MAESTROS INTERNACIONALES, CLASES MAGISTRALES Y UNA SEMANA DEDICADA A LA MÚSICA
Este fin de semana inicia el IV Encuentro de Pianistas “Pasión por el Piano”, organizado por la pianista y maestra Cynthia Coscio, productora y conductora de Pasión por el Piano, programa estelar de Radio Clásica 103.3. En su cuarta edición, el Encuentro continúa creciendo como un espacio de formación, intercambio y encuentro entre músicos nacionales e internacionales. Lo que comenzó alrededor del piano amplía este año su horizonte con la incorporación del violín, abriendo nuevas posibilidades para estudiantes, maestros e intérpretes.
La programación contará con la participación del reconocido pianista concertista español Javier Negrín; la maestra Denise Menes, de Guatemala; y el violinista Luis Recinos, quienes compartirán su experiencia y conocimientos con músicos salvadoreños.
La presencia de estos maestros es también resultado de los vínculos construidos por Cynthia Coscio durante su participación, en enero de este año, en un encuentro internacional de pianistas en Costa Rica. De aquella experiencia surgió la idea de fortalecer el intercambio musical centroamericano y crear nuevas oportunidades de colaboración con artistas de otros países.
Una clase magistral abierta para aprender y descubrir
El Encuentro comenzará el domingo, a las 2:00 p. m., en Plaza Kalpataru, con clases magistrales gratuitas para pianistas y violinistas. Una de las características esenciales de esta jornada es su carácter abierto. No es necesarioposeer un nivel avanzado ni participar como intérprete: estudiantes, maestros, músicos en formación y personas interesadas en aprender podrán asistir también como oyentes. “No necesitas tener nivel; suficiente con que te guste el piano y quieras aprender”, explica Cynthia Coscio al invitar a quienes quizá nunca han participado en una clase magistral a acercarse a esta experiencia.Quienes deseen participar interpretando una obra podrán hacerlo con piezas de una duración máxima de cinco minutos, permitiendo que un mayor número de estudiantes y maestros tenga la oportunidad de trabajar con los invitados.
Del aula al escenario
El lunes, el IV Encuentro tendrá uno de sus momentos centrales con el Concierto de Gala en el Museo de Arte de El Salvador, MARTE, dentro de la tradición de los Lunes Musicales, con un programa especialmente preparado para la ocasión.
Entre las obras previstas destaca Scaramouche, de Darius Milhaud, interpretada a dos pianos. La programación continuará durante la semana con actividades de formación e intercambio. El martes se realizará un concierto-taller para la Escuela Nacional, en el que los maestros guatemaltecos presentarán música de su país, como primer paso hacia un intercambio que permita posteriormente llevar música y artistas salvadoreños a Guatemala.
El miércoles tendrá lugar un encuentro musical infantil en Fundación Ancalmo, dirigido a niños de 4 a 10 años, y el jueves se desarrollará un concierto en el marco de las actividades de la Embajada de España.
Formar nuevas generaciones a través de la música
Para Cynthia Coscio, el Encuentro tiene también una dimensión profundamente formativa. Como maestra, considera fundamental que sus alumnos no solamente estudien un instrumento, sino que puedan ver, escuchar y aprender de otros intérpretes y maestros, descubriendo distintas formas de comprender y vivir la música.
Esa filosofía ha acompañado a Pasión por el Piano desde Radio Clásica: llevar la música más allá de la transmisión radial y convertirla en una experiencia compartida entre artistas, estudiantes y audiencias.
El IV Encuentro representa así una nueva etapa de un proyecto que apuesta por la formación de jóvenes talentos, la circulación de conocimientos y el fortalecimiento de los vínculos culturales entre El Salvador, Centroamérica y otros países.
Para Radio Clásica 103.3, estas iniciativas forman parte de su compromiso permanente de generar espacios en los que la radio cultural no solamente difunda música, sino que contribuya activamente a formar audiencias, acompañar a nuevas generaciones de artistas y fortalecer el tejido cultural del país.
IV Encuentro Internacional de Pianistas “Pasión por el Piano”
Inicio: domingo 04 – Clases magistrales: 2:00 p. m. – Plaza Kalpataru
Participación: gratuita
Concierto de Gala: lunes musicales, 05 de octubre – Museo de Arte de El Salvador, MARTE
Organización: Mtra. Cynthia Coscio
Programa: Pasión por el Piano
Producción y conducción: Mtra. Cynthia Coscio
Judicial
Capturan al representante legal de la empresa dueña de la volqueta del choque en Integración
La PNC capturó este miércoles a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa propietaria de la volqueta que desencadenó el choque múltiple en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, rumbo a Apopa. La Policía informó que será remitido a las instancias correspondientes. No detalló, por ahora, el delito exacto que se le imputa. La detención se suma a la del motorista y abre la línea de investigación sobre la empresa, no solo sobre quien iba al volante.
Horas antes había sido detenido Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la unidad. Resultó con una lesión en el brazo izquierdo y quedó bajo custodia en un hospital. La PNC lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. El ministro de Obras Públicas precisó un punto que varios posts resumieron mal: el motorista sí tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para circular con esa volqueta. “Al no tener los permisos cometió una irresponsabilidad al manejar una unidad por la cual esta persona no estaba autorizada”, dijo.
El siniestro, reportado a las 9:22 a.m., dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos; cuatro se incendaron. La Corte Suprema de Justicia confirmó que una de las víctimas es María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. La segunda es un hombre de 30 años que murió en el traslado. El funcionario indicó que la volqueta perdió los frenos y que la revisión de la carga descartó sobrepeso. Desde el 8 de agosto se han inspeccionado 1,653 unidades de carga antiguas y anunció más controles. La Fiscalía deberá establecer si, además de la falta de permiso, hubo fallas de mantenimiento atribuibles a la empresa.
Capturamos al representante legal del GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa responsable de la volqueta que ocasionó el accidente de tránsito está mañana en las cercanías del redondel Integración, Apopa, San Salvador Oeste.
Lo identificamos como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27… https://t.co/gfGDiomgCU pic.twitter.com/lLNv3V6JZt
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 30, 2026
Nacionales
Jueza de Chalatenango muere en el choque múltiple del redondel Integración
La Corte Suprema de Justicia confirmó que María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango, es una de las dos personas que murieron este miércoles en el choque múltiple del bulevar Constitución, entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, rumbo a Apopa. El órgano judicial emitió una esquela y expresó condolencias a su familia. La PNC cerró el balance en dos fallecidos, ocho lesionados y 15 vehículos; cuatro se incendieron.
Hernández Portillo viajaba en uno de los automóviles alcanzados cuando una volqueta de GRUPO GEA S.A. de C.V. perdió los frenos y colisionó en cadena. Protección Civil reportó la emergencia a las 9:22 a.m. Los socorristas usaron equipo hidráulico para extraer a una persona atrapada. La Policía no ha identificado de forma oficial a esa víctima como la jueza: dijo que el segundo fallecido es un hombre de 30 años, conductor de quien fue rescatada, y que murió en el traslado a un hospital.
El ministro de Obras Públicas indicó que se revisó la carga y se descartó sobrepeso. El motorista, Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para esa unidad. Quedó herido en un brazo, bajo custodia en un hospital, y será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. También fue capturado Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de la empresa.
El gobierno anunció más controles al transporte de carga. Cronio lamenta la muerte de la funcionaria y acompaña a su familia y al sector judicial.
Nacionales
Claudia Benavides, emprendedora de Santa Rosa de Lima, muere en choque en San Nicolás Lempa
Claudia Benavides, comerciante originaria de Santa Rosa de Lima, La Unión, falleció esta mañana en un choque en la carretera Litoral, a la altura de San Nicolás Lempa, distrito de Tecoluca, San Vicente Sur. Medios locales y reportes policiales preliminares la identificaron como la víctima mortal del percance. El Blog y Diario La Huella coinciden en que tenía un negocio en su municipio y que esa madrugada o mañana salió rumbo a San Salvador a comprar mercadería para surtir su establecimiento.
El tramo del Litoral quedó bloqueado por varios vehículos. Uno volcó y otro quedó destrozado. Un reporte posterior indica que Claudia quedó atrapada entre los hierros y que fue extraída ya sin signos vitales. No se ha publicado su edad ni el nombre comercial del emprendimiento. Tampoco hay, hasta ahora, un comunicado de la PNC con el detalle técnico de cómo inició la colisión.
El Viceministerio de Transporte envió grúas a Tecoluca para retirar las unidades y restablecer la circulación. Diario El Salvador confirmó desde temprano un fallecido en ese sector. Las autoridades investigan las circunstancias: no hay, de momento, versión oficial sobre invasión de carril, alcance o falla mecánica. San Nicolás Lempa es un punto recurrente de siniestros en el Litoral, y este hecho se suma a una jornada marcada por otro choque mortal en San Salvador.
Cronio lamenta la muerte de Claudia y acompaña a su familia y a quienes dependían de su negocio en Santa Rosa de Lima. Esta nota se actualizará si la PNC precisa la dinámica del choque o confirma otros lesionados.