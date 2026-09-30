PASIÓN POR EL PIANO CELEBRA SU IV ENCUENTRO CON MAESTROS INTERNACIONALES, CLASES MAGISTRALES Y UNA SEMANA DEDICADA A LA MÚSICA

Este fin de semana inicia el IV Encuentro de Pianistas “Pasión por el Piano”, organizado por la pianista y maestra Cynthia Coscio, productora y conductora de Pasión por el Piano, programa estelar de Radio Clásica 103.3. En su cuarta edición, el Encuentro continúa creciendo como un espacio de formación, intercambio y encuentro entre músicos nacionales e internacionales. Lo que comenzó alrededor del piano amplía este año su horizonte con la incorporación del violín, abriendo nuevas posibilidades para estudiantes, maestros e intérpretes.

La programación contará con la participación del reconocido pianista concertista español Javier Negrín; la maestra Denise Menes, de Guatemala; y el violinista Luis Recinos, quienes compartirán su experiencia y conocimientos con músicos salvadoreños.

La presencia de estos maestros es también resultado de los vínculos construidos por Cynthia Coscio durante su participación, en enero de este año, en un encuentro internacional de pianistas en Costa Rica. De aquella experiencia surgió la idea de fortalecer el intercambio musical centroamericano y crear nuevas oportunidades de colaboración con artistas de otros países.

Una clase magistral abierta para aprender y descubrir

El Encuentro comenzará el domingo, a las 2:00 p. m., en Plaza Kalpataru, con clases magistrales gratuitas para pianistas y violinistas. Una de las características esenciales de esta jornada es su carácter abierto. No es necesarioposeer un nivel avanzado ni participar como intérprete: estudiantes, maestros, músicos en formación y personas interesadas en aprender podrán asistir también como oyentes. “No necesitas tener nivel; suficiente con que te guste el piano y quieras aprender”, explica Cynthia Coscio al invitar a quienes quizá nunca han participado en una clase magistral a acercarse a esta experiencia.Quienes deseen participar interpretando una obra podrán hacerlo con piezas de una duración máxima de cinco minutos, permitiendo que un mayor número de estudiantes y maestros tenga la oportunidad de trabajar con los invitados.

Del aula al escenario

El lunes, el IV Encuentro tendrá uno de sus momentos centrales con el Concierto de Gala en el Museo de Arte de El Salvador, MARTE, dentro de la tradición de los Lunes Musicales, con un programa especialmente preparado para la ocasión.

Entre las obras previstas destaca Scaramouche, de Darius Milhaud, interpretada a dos pianos. La programación continuará durante la semana con actividades de formación e intercambio. El martes se realizará un concierto-taller para la Escuela Nacional, en el que los maestros guatemaltecos presentarán música de su país, como primer paso hacia un intercambio que permita posteriormente llevar música y artistas salvadoreños a Guatemala.

El miércoles tendrá lugar un encuentro musical infantil en Fundación Ancalmo, dirigido a niños de 4 a 10 años, y el jueves se desarrollará un concierto en el marco de las actividades de la Embajada de España.

Formar nuevas generaciones a través de la música

Para Cynthia Coscio, el Encuentro tiene también una dimensión profundamente formativa. Como maestra, considera fundamental que sus alumnos no solamente estudien un instrumento, sino que puedan ver, escuchar y aprender de otros intérpretes y maestros, descubriendo distintas formas de comprender y vivir la música.

Esa filosofía ha acompañado a Pasión por el Piano desde Radio Clásica: llevar la música más allá de la transmisión radial y convertirla en una experiencia compartida entre artistas, estudiantes y audiencias.

El IV Encuentro representa así una nueva etapa de un proyecto que apuesta por la formación de jóvenes talentos, la circulación de conocimientos y el fortalecimiento de los vínculos culturales entre El Salvador, Centroamérica y otros países.

Para Radio Clásica 103.3, estas iniciativas forman parte de su compromiso permanente de generar espacios en los que la radio cultural no solamente difunda música, sino que contribuya activamente a formar audiencias, acompañar a nuevas generaciones de artistas y fortalecer el tejido cultural del país.

IV Encuentro Internacional de Pianistas “Pasión por el Piano”

Inicio: domingo 04 – Clases magistrales: 2:00 p. m. – Plaza Kalpataru

Participación: gratuita

Concierto de Gala: lunes musicales, 05 de octubre – Museo de Arte de El Salvador, MARTE

Organización: Mtra. Cynthia Coscio

Programa: Pasión por el Piano

Producción y conducción: Mtra. Cynthia Coscio

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