Gobierno duplicará el control al transporte de carga

El Sorteo LOTRA N.° 468 fue dedicado a los “35 Años CONAMYPE: Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”, como parte del Miércoles de Alegría, con el objetivo de reconocer la trayectoria de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y su aporte al fortalecimiento de este sector de la economía salvadoreña.

Durante 35 años, CONAMYPE ha trabajado en el fomento, desarrollo y protección de las micro y pequeñas empresas (MYPE), mediante acompañamiento en distintas etapas de su crecimiento a través de asistencia técnica, capacitación, innovación, digitalización, formalización, acceso a mercados y vinculación con oportunidades de financiamiento.

Este acompañamiento busca que una idea o un pequeño negocio pueda fortalecer sus capacidades, mejorar su gestión, incorporar nuevas herramientas, acceder a nuevos mercados y encontrar oportunidades para crecer y generar empleo.

El fortalecimiento de las MYPE también contribuye al desarrollo económico de los municipios, debido a que estos negocios forman parte de la actividad productiva de sus comunidades. Cuando una empresa crece, puede ampliar sus ventas y mercados, generar nuevos empleos y vincularse con otros proveedores y negocios para dinamizar la economía de su territorio.

Durante la fase previa del sorteo, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, brindó las palabras de apertura y compartió la importancia de continuar fortaleciendo a las micro y pequeñas empresas del país.

En la presentación de los Premios Mayores participó Escarlen Vidal, directora de Inclusión Financiera, mientras que en los Maletines de Balotas de Colores estuvo Guadalupe Jiménez, directora jurídica y secretaria de Junta Directiva.

Como parte de la dedicatoria, el gerente administrativo, Carlos García, entregó a Paul Steiner el cuadro conmemorativo que contiene la ampliación del vigésimo dedicado a los 35 años de CONAMYPE, el cual circuló durante toda la semana.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 468 fueron los siguientes:

Primer Premio: $185,000, correspondiente al billete N.° 01266, vendido.

Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 25413, vendido.

Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 02995, vendido.

La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.

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