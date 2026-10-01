Nacionales
Gobierno duplicará el control al transporte de carga
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó este día que se duplicarán los controles y las revisiones técnicas vehiculares al transporte de carga, luego del accidente vial provocado por una volqueta en el tramo entre el redondel Integración y el redondel El Ángel, en sentido hacia Apopa.
Rodríguez detalló que actualmente están registradas en el país 158,402 unidades de transporte de carga, entre cabezales, remolques, camiones livianos y pesados. De este total, 6,000 corresponden a volquetas.
El funcionario explicó que a todas estas unidades se les realizarán mediciones técnicas vehiculares de manera gradual. Indicó que el proceso ya comenzó con las unidades de 1999 hacia atrás y que en los próximos días anunciarán los siguientes grupos que serán sometidos a las revisiones.
Asimismo, señaló que, además de duplicar los controles vehiculares en las carreteras para el transporte pesado, se ejecutarán esfuerzos para realizar verificaciones técnicas vehiculares al 100 % de las unidades registradas.
Como medida preventiva, todo el transporte de carga deberá realizar la revisión técnica vehicular para poder refrendar su tarjeta de circulación.
Rodríguez advirtió que las unidades que no hayan realizado las revisiones técnicas vehiculares o no hayan refrendado sus tarjetas de circulación serán inspeccionadas en los puntos donde sean ubicadas. En estos casos, indicó que se aplicarán sanciones y que incluso podría decomisarse la unidad.
Finalmente, informó que se habilitarán más talleres autorizados para realizar las verificaciones técnicas al transporte de carga.
Economia
Sorteo Lotra N°468 dedicado a: “35 Años CONAMYPE Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”
El Sorteo LOTRA N.° 468 fue dedicado a los “35 Años CONAMYPE: Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”, como parte del Miércoles de Alegría, con el objetivo de reconocer la trayectoria de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y su aporte al fortalecimiento de este sector de la economía salvadoreña.
Durante 35 años, CONAMYPE ha trabajado en el fomento, desarrollo y protección de las micro y pequeñas empresas (MYPE), mediante acompañamiento en distintas etapas de su crecimiento a través de asistencia técnica, capacitación, innovación, digitalización, formalización, acceso a mercados y vinculación con oportunidades de financiamiento.
Este acompañamiento busca que una idea o un pequeño negocio pueda fortalecer sus capacidades, mejorar su gestión, incorporar nuevas herramientas, acceder a nuevos mercados y encontrar oportunidades para crecer y generar empleo.
El fortalecimiento de las MYPE también contribuye al desarrollo económico de los municipios, debido a que estos negocios forman parte de la actividad productiva de sus comunidades. Cuando una empresa crece, puede ampliar sus ventas y mercados, generar nuevos empleos y vincularse con otros proveedores y negocios para dinamizar la economía de su territorio.
Durante la fase previa del sorteo, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, brindó las palabras de apertura y compartió la importancia de continuar fortaleciendo a las micro y pequeñas empresas del país.
En la presentación de los Premios Mayores participó Escarlen Vidal, directora de Inclusión Financiera, mientras que en los Maletines de Balotas de Colores estuvo Guadalupe Jiménez, directora jurídica y secretaria de Junta Directiva.
Como parte de la dedicatoria, el gerente administrativo, Carlos García, entregó a Paul Steiner el cuadro conmemorativo que contiene la ampliación del vigésimo dedicado a los 35 años de CONAMYPE, el cual circuló durante toda la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 468 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $185,000, correspondiente al billete N.° 01266, vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 25413, vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 02995, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.
Sucesos
Rastra provoca choque múltiple cerca de Tropigas, en la carretera Izalco-Sonsonate
Una rastra impactó esta tarde contra dos vehículos en la carretera que conduce de Izalco a Sonsonate, a la altura de Tropigas, y uno de esos automotores terminó golpeando a un motociclista. El percance dejó al menos ocho personas atendidas. No se reportan fallecidos. Comandos de Salvamento de Sonsonate confirmó la atención en el sitio. Un reporte ubica el hecho también en jurisdicción de Sonzacate.
Los socorristas indicaron que la mayoría presentaba crisis nerviosa, presión arterial elevada y golpes en distintas partes del cuerpo. El caso más delicado fue el del motociclista, de 25 años, con lesiones en la pierna izquierda, la espalda y el tórax. Fue evaluado en la escena y trasladado a un hospital de Sonsonate. No se han publicado nombres de las demás víctimas ni de los conductores.
La causa exacta sigue en investigación: aún no hay parte de la PNC sobre velocidad, invasión de carril o falla mecánica. El choque ocurre el mismo día de otros dos siniestros graves —el múltiple del redondel Integración, en San Salvador, y el de la carretera Litoral en San Nicolás Lempa— y refuerza la alerta sobre el tránsito de carga pesada en vías mixtas. Quienes circulen por Izalco-Sonsonate deben tomar precaución mientras se retiran las unidades.
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Judicial
Capturan al representante legal de la empresa dueña de la volqueta del choque en Integración
La PNC capturó este miércoles a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa propietaria de la volqueta que desencadenó el choque múltiple en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, rumbo a Apopa. La Policía informó que será remitido a las instancias correspondientes. No detalló, por ahora, el delito exacto que se le imputa. La detención se suma a la del motorista y abre la línea de investigación sobre la empresa, no solo sobre quien iba al volante.
Horas antes había sido detenido Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la unidad. Resultó con una lesión en el brazo izquierdo y quedó bajo custodia en un hospital. La PNC lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. El ministro de Obras Públicas precisó un punto que varios posts resumieron mal: el motorista sí tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para circular con esa volqueta. “Al no tener los permisos cometió una irresponsabilidad al manejar una unidad por la cual esta persona no estaba autorizada”, dijo.
El siniestro, reportado a las 9:22 a.m., dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos; cuatro se incendaron. La Corte Suprema de Justicia confirmó que una de las víctimas es María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. La segunda es un hombre de 30 años que murió en el traslado. El funcionario indicó que la volqueta perdió los frenos y que la revisión de la carga descartó sobrepeso. Desde el 8 de agosto se han inspeccionado 1,653 unidades de carga antiguas y anunció más controles. La Fiscalía deberá establecer si, además de la falta de permiso, hubo fallas de mantenimiento atribuibles a la empresa.
Capturamos al representante legal del GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa responsable de la volqueta que ocasionó el accidente de tránsito está mañana en las cercanías del redondel Integración, Apopa, San Salvador Oeste.
Lo identificamos como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27… https://t.co/gfGDiomgCU pic.twitter.com/lLNv3V6JZt
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 30, 2026