Internacionales
VIDEO | Captan a predicador evangélico agrediendo a un adulto mayor en Guatemala
En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico agrede a un hombre de la tercera edad en Guatemala.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad en la ciudad de la alcaldía de San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, frente a un edificio municipal, y ha generado indignación entre usuarios de redes sociales.
En las imágenes se observa cuando el adulto mayor se acerca al predicador y le toca el hombro. El hombre lo mira y posteriormente lo empuja hacia un costado, provocando que el anciano caiga de la acera y termine de rodillas sobre el asfalto.
El hecho generó mayores reacciones entre la ciudadanía debido a que existen fotografías y una grabación del momento de la agresión.
De acuerdo con el texto, las autoridades correspondientes llegaron al lugar para increpar al predicador, quien manifestó ser “hijo de Dios”. Sin embargo, fue dejado en libertad debido a que el hombre, quien indicó ser predicador del evangelio, no presentó ningún documento de identificación.
🚨 VIRALIZAN VIDEO DE PREDICADOR EVANGÉLICO QUE EMPUJA A UN ADULTO MAYOR EN GUATEMALA
En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico empuja a un hombre de la tercera edad frente a un edificio municipal de San Lucas… pic.twitter.com/jIojMvmKlI
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Internacionales
VIDEO | Sujeto que amenazaba con armas de fuego en redes sociales es detenido en Guatemala
Usuarios de redes sociales viralizaron un video en el que se observa el momento en que un sujeto, señalado por amenazar a personas en redes sociales con armas de fuego, es detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército de Guatemala.
En las imágenes se observa a un grupo de soldados y agentes policiales ingresar a la vivienda donde se encontraba el sujeto.
Al verse rodeado en una habitación, el hombre comenzó a llorar, mientras una señora sacaba del lugar a una niña para evitar que presenciara el arresto de quien aparentemente es su padre.
El sujeto intensificó el llanto cuando los agentes le colocaban las esposas. Posteriormente, los policías tuvieron que sentarlo, momento en el que comenzó a hacer un berrinche.
🚨 HOMBRE ES DETENIDO TRAS SER SEÑALADO DE AMENAZAR CON ARMAS DE FUEGO EN REDES SOCIALES
Usuarios de redes sociales viralizaron un video del momento en que soldados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ingresaron a una vivienda donde se encontraba el sujeto.… pic.twitter.com/elA805R3bE
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Internacionales
Fuertes lluvias dejan al menos dos muertos por inundaciones y deslizamientos en Veracruz
Las fuertes lluvias registradas en Xalapa, capital del estado de Veracruz, México, dejaron al menos dos personas fallecidas debido a inundaciones y deslizamientos, informaron este martes las autoridades locales.
Según la información oficial, una mujer murió ahogada en el interior de una tienda ubicada en un centro comercial, donde el nivel del agua alcanzó hasta dos metros.
A través de un comunicado, las autoridades señalaron: “Se confirma también el lamentable fallecimiento de dos personas ante los efectos de la intensidad de la lluvia”, sin precisar la identidad ni las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la segunda víctima.
Las autoridades también advirtieron que “las condiciones meteorológicas podrían mantenerse adversas y generar nuevas afectaciones”, por lo que se suspendieron las clases.
Las tormentas en Veracruz se registran mientras el huracán Polo, originado en el Pacífico, cruza el noroeste de México. El fenómeno tocó tierra durante la madrugada y generó inundaciones y caída de árboles, aunque hasta el momento no se reportan víctimas.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.