Arte
#Artejoven Universitarios reflexionan sobre la pobreza y el hambre con obras pictóricas
La Sala Gabriela Mistral, de la Embajada de Chile en El Salvador, acoge desde este miércoles 13 de mayo un total de 37 obras pictóricas de 16 jóvenes universitarios quienes, además de continuar con su formación académica formal, gustan del arte y recurren a este para reflexionar sobre temas cotidianos.
“El silencio del hambre y la luz de la abundancia” es la nueva muestra de la Dirección de Cultura y Extensión Universitaria de la universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) por medio de la cual los estudiantes muestran su sensibilidad sobre la pobreza y el hambre, dos de los grandes desafíos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (1 y 2) establecidos por Naciones Unidos.
“Más allá de los conceptos, esta muestra nos invita a mirar de frente una realidad que muchas veces permanece invisible. Nos habla de ausencias, y también de posibilidades. Nos confronta con el silencio, pero al mismo tiempo nos ofrece luz”, expresó Flor Nuila, responsable del taller de donde han surgido las obras en exposición.
“La diversidad de lenguajes pictóricos que encontramos en esta sala refleja no solo la formación técnica de los estudiantes, sino una creatividad en crecimiento, comprometida con su tiempo y con su entorno. En sus manos, el arte se vuelve conciencia social”, agregó la también promotora cultural.
María Soledad Morales, embajadora de Chile en El Salvador, destacó la participación de los jóvenes expositores y recordó que es la segunda muestra de este tipo que se recibe en su sede diplomática.
Víctor Guerra, director de la Casa de la Cultura de la USAM, de la cual dependen los talleres artísticos universitarios, destacó la herencia social del célebre salvadoreño Alberto Masferrer (periodista, ensayista) cuyo pensamiento humanista se vincula claramente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que motivaron esta muestra pictórica. Además, su figura también se ha pintado en algunas de las obras.
Expositor invitado
Además de los 16 universitarios, en la muestra “El silencio del hambre y la luz de la abundancia” participa el expositor D. Charrutini, el nombre artístico del periodista Victor Hugo Dueñas.
La temática de su obra es libre y presenta tres piezas completamente diferentes al resto.
Este es el debut de Dueñas como artista plástico, quien agradeció a Flor Nuila por la oportunidad brindada.
“El silencio del hambre y la luz de la abundancia”, que presenta en total 40 obras (incluyendo las del expositor invitado), estará disponible al público hasta el 25 de mayo.
Puede visitar la exposición en horarios de oficina. La embajada de Chile se encuentra sobre el Paseo General Escalón #5355 de la colonia Escalón, en San Salvador. La sede diplomática se ubica a un costado del Club Campestre.
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Aperturan salas con realidad virtual en el MUNA
El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán está siendo modernizado esta vez con la apertura de salas de realidad virtual
Ahora los visitantes trascienden de la observación pasiva a la inmersión activa, de la vitrina distante a la narrativa viva.
El ministro de Cultura; Raul Castillo, destacó que se está dando un salto de calidad con la introducción de realidad virtual y la reconstrucción facial de algunas osamentas con las que cuenta este recinto
Agregó que con este proyecto pionero se marca un antes y un después en la museografía salvadoreña, mediante una revitalización profunda e innovadora en diferentes salas de este recinto.
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Encuentros, la nueva película salvadoreña que muestra que la realidad es como la ficción y que los sueños son realidades
- Escrita y dirigida por Noé Valladares, Encuentros relata la historia de Joaquín, un joven que huye de su pasado, interpretado por el actor Pechán Osorio.
- Grabada durante las vacaciones y fines de semana, entre 2012 y 2015, los escenarios de la película recorren buena parte de la geografía salvadoreña: la playa El Palmarcito, los túneles del litoral, Panchimalco, Suchitoto, Ataco, el Centro Histórico de San Salvador.
- La película incluyó más de 100 días de rodaje, en 50 locaciones diferentes.
- El equipo de producción ha lanzado una campaña de crowdfunding para finalizar los procesos de postproducción de la película con el objetivo en mente de poder estrenar el proximo 2026: https://www.indiegogo.com/projects/encuentros–2/x/38659671#/
Encuentros es la nueva película del cineasta salvadoreño Noé Valladares que muestra que la realidad es como la ficción y que los sueños son realidades. Grabada durante las vacaciones y fines de semana, entre 2012 y 2015, el proyecto acaba de lanzar una campaña de crowdfunding para finalizar los procesos de postproducción del film.
El pasado 2 de octubre arrancó de forma exitosa una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma indigogo con la meta de conseguir 17,000.00 USD para completar los procesos de postproducción de sonido, corrección de color, etalonaje y efectos visuales, para que pueda ser estrenada en 2026. La campaña se
realiza bajo la modalidad de todo o nada, por lo que estos días son de intenso trabajo para el colectivo detrás del proyecto y las productoras de la película Chimbolo Films y Amanda Producciones.
La historia de Encuentros, escrita por Noé Valladares, es la historia de Joaquín y podría ser la de otros jóvenes que han nacido en contextos violentos. Los hilos de sus vidas se tejen desde el inicio enredados a otras historias violentas de las que huyen. Y en esa huída aparece la estética surrealista de Valladares y sus personajes inesperados, que a fin de cuentas es la realidad de la vida y las calles que se encuentra el protagonista y que también encontró el equipo de producción de la película.
Encuentros es un proyecto con unas características muy particulares, que lo convierten en una película única en el ecosistema de la producción audiovisual. Se trata de un proyecto de largometraje colaborativo que nació de una persona, su director Noe Valadares, enamoró a tres, convenció a diez y ha ilusionado a más de 350 personas que han colaborado hasta hoy en la película como actores, extras, asistentes en el set, cediendo espacios, proporcionando utilería, vestuario, transporte, refrigerios, seguridad, entre otras necesidades.
La película cuenta entre su elenco con actores y actrices profesionales que participaban por primera vez en una película, como el caso del protagonista Pechán Osorio, Milton Barahona, Milton Torres, Lissania Zelaya y Violeta Barrera. También participan actores naturales como la coprotagonista Silvia Tejada, con una profesión muy lejana a la actuación. Además, la película cuenta con la interpretación de César Pineda, actor de teatro salvadoreño.
Otra característica que hace de Encuentros un proyecto singular es que ha sido una escuela de cine alternativo para las personas que integran el equipo y para las que se han ido acercando a él. Todo ello, en coherencia con la trayectoria del director e integrantes del equipo de producción, provenientes de la escuela del cine comunitario, donde el cine se concibe como una herramienta que hay que compartir y proporcionar a las personas para su expresión creativa.
La película incluyó más de 100 días de rodaje, en 50 locaciones diferentes. El proyecto también ha permitido innovar con nuevas formas de producción. En ese contexto ha surgido una película que adquiere un valor de producción no previsto, al retratar espacios públicos y escenarios que ya han desaparecido o se han ido transformando a lo largo de los años.
Sobre Noe Valladares
Noé Valladares ha dirigido películas como La travesía (2021) y La virtud de un santo (1995). Egresado del Centro Nacional de Artes de El Salvador (CENAR), con estudios de cine en Cuba, trabajó en el Centro Dramático Nacional de España y fue docente de la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, (España). Asistió en la
dirección al cineasta chileno Miguel Littin en la película Sandino, fue asistente de producción en la película Walker, dirigida por el cineasta inglés Alex Cox, asistente de dirección en el largometraje El Espectro de la Guerra del cineasta nicaragüense Ramiro Lacayo y se ha desempeñado como directivo de la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión (ASCINE). Ha sido docente de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y de la Universidad Tecnológica UTEC ha escrito y dirigido varios cortos y escrito varios guiones de cine, es el representante de Premios Platino para El Salvador, y se ha desempeñado como director de la Escuela de Cine Comunitario de ACISAM donde ha acompañado a muchos jóvenes en su incursión en el mundo cinematográfico.
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Cartelera Teatral: «La Caperucita Roja» en el Centro Español
El Grupo de Teatro Hamlet regresa a los escenarios con una nueva adaptación del clásico cuento infantil “La Caperucita Roja”, inspirado en la obra original de los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm. Esta producción forma parte de la Temporada Infantil 2025, y promete encantar a niños y adultos con una puesta en escena llena de fantasía, música y color.
Desde 1980, el Grupo de Teatro Hamlet ha mantenido viva la magia del espectáculo infantil, ofreciendo producciones que celebran el valor de los cuentos clásicos y su poder educativo. En esta ocasión, “La Caperucita Roja” revivirá la travesía de una niña curiosa que, camino a casa de su abuelita, se enfrenta al temible Lobo Feroz, aprendiendo una importante lección sobre la prudencia y el bien triunfando sobre el mal.
Elenco y Boletos
El reparto de la obra incluye a:
- La presentación de la niña
- La Caperucita Roja: Montserrat Ávila
- El Lobo Feroz: Jaime Martínez
- La abuelita: Aida Párraga
- El hada del bosque: Mimi Alvarado
- El cazador: José Antonio Ramírez
Las funciones se realizarán los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre en el Auditorio del Centro Español, con dos presentaciones diarias a las 10:00 y 11:30 de la mañana. El costo de la entrada general será de $8.00, disponibles en la taquilla del Centro Español desde dos horas antes de cada función.
Con esta nueva puesta en escena, Teatro Hamlet reafirma su compromiso con la formación artística infantil y la difusión de los grandes clásicos que han marcado generaciones.