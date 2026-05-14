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Dictaminan a favor de adelantar la renovación de DUI
Los diputados que conforman la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno emitieron, por unanimidad, un dictamen a favor de implementar disposiciones especiales y transitorias para la emisión gratuita de DUI, cuyos vencimientos ocurran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
Los parlamentarios tomaron en cuenta la opinión técnica del director ejecutivo del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, quien explicó que la iniciativa busca adelantar el trámite de renovación a 404,085 personas, cuyos DUI vencerán en ese período y a las personas que soliciten la reposición anticipada.
La población podrá realizar el trámite desde que entre en vigencia el decreto hasta el 28 de noviembre de 2026.
El objetivo es garantizar el derecho al sufragio a las personas cuyo DUI vence después de la fecha del cierre del registro electoral está previsto para 90 días antes de las elecciones, es decir, el 29 de noviembre de 2026.
«El trámite será sin costo, para que el tema económico no sea una barrera para la población renueve el DUI y no tenga dificultades para ejercer su derecho constitucional al voto el 28 de febrero de 2027», detalló Velasco.
El funcionario destacó que para desarrollar esta iniciativa se necesita de un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Hacienda, para reforzar la asignación presupuestaria y financiar los costos operativos.
Actualmente, el RNPN tiene 23 duicentros a nivel nacional, de los cuales 19 son establecimientos permanentes y cuatro son temporales, además de otros kioscos de autoservicio.
«De estos cuatro centros temporales, tenemos dos abiertos: uno en plaza Merliot y otro en plaza Bolcaña, en Santa Ana. Los dos adicionales estarán ubicados en la plaza Salvador del Mundo y otro lo estaremos inaugurando en San Miguel», afirmó.
La presidenta de la comisión, Ana Figueroa, destacó que esta iniciativa además de la gratuidad permitirá un trámite sin complicaciones, dado que existe la facilidad de solicitarlo de manera electrónica.
El dictamen podría ser aprobado en la sesión plenaria ordinaria número 109 que se desarrollará este día.
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«Este año esperamos finalizarlo con 4.2 millones de visitantes internacionales»: Alejandra Durán, directora de Corsatur
La estabilidad en materia de seguridad continúa siendo uno de los principales factores detrás del auge turístico que vive El Salvador, según destacó la directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, quien aseguró que el país mantiene cifras récord de llegada de visitantes internacionales durante 2026.
De acuerdo con la funcionaria, tras cerrar 2025 con 4.1 millones de visitantes internacionales, las autoridades proyectan que este año la cifra aumentará a los 4.2 millones.
«Este año esperamos finalizarlo con 4.2 millones de visitantes internacionales», afirmó Durán en una entrevista que brindó a canal 10. También resaltó el desempeño positivo del turismo registrado durante los primeros meses del año.
Según detalló, enero, febrero, marzo y abril han reflejado un comportamiento favorable que ha permitido al país alcanzar nuevos máximos en la actividad turística. Solo en abril, El Salvador registró la llegada de 473,000 visitantes internacionales, convirtiéndose en el mes con mayor afluencia turística en lo que va de 2026.
«Enero, febrero, marzo y abril han sido buenos meses que nos han llevado a tener cifras récord», destacó la funcionaria, quien señaló que hasta abril ya son 1.7 millones de visitantes los que han llegado a territorio nacional.
Durán atribuyó este crecimiento, principalmente, a la seguridad que vive el país, señalando que este factor ha sido determinante para fortalecer la confianza tanto de turistas como de inversionistas.
«El clima de seguridad permite la inversión, incrementa el turismo y genera empleos», afirmó. Además, enfatizó que «sin el clima de seguridad no se habría logrado el crecimiento del turismo en el país».
Entre los principales turistas internacionales que llegan a El Salvador destacan Guatemala, Honduras y Estados Unidos.
La directora de Corsatur explicó que actualmente trabajan junto a agencias de viajes y touroperadores internacionales para posicionar al país como un destino atractivo en la región y mantener el dinamismo del sector.
Internacionales -deportes
Pelé, Maradona, Zidane, Messi: el once de leyenda del Mundial
De «O Rei» Pelé a Diego Maradona, pasando por Zinedine Zidane, Lionel Messi o el «Fenómeno» Ronaldo: el Mundial ha coronado a lo largo de su historia a inmensas leyendas del fútbol.
El once de leyenda:
Gordon Banks – Cafú, Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Roberto Carlos – Zinedine Zidane, Iniesta, Maradona – Pelé, Messi, Ronaldo Nazario.
Gordon Banks (Inglaterra)
Arquero de clubes modestos (Leicester o Stoke), el inglés campeón del mundo en 1966 es sobre todo célebre por una parada milagrosa ante Pelé, en 1970, grabada en la historia gracias a la sentencia de O Rei: «Hoy marqué un gol, pero Banks lo detuvo».
Cafú y Roberto Carlos (Brasil)
Los dos brasileños revolucionaron juntos el puesto de lateral potenciando el aspecto ofensivo de su demarcación. En la Copa del Mundo, el palmarés de Cafú es más amplio, dado que la conquistó en 1994 y en 2002. Roberto Carlos solo logró la de Corea del Sur y Japón en 2002, donde Cafú era capitán. Los dos juntos perdieron la final de 1998 contra Francia.
Franz Beckenbauer (Alemania)
Considerado por muchos como inventor del puesto de líbero, el Kaiser Franz dejó una de las imágenes inmortales de la Copa del Mundo al terminar con el brazo en cabestrillo el «Partido del siglo», la semifinal de 1970 perdida contra Italia por 4-3 en la prórroga. Levantó el trofeo cuatro años más tarde, en casa, cuando el realismo de la Mannschaft quebró el romanticismo de la Holanda de Johan Cruyff al ganarle la final 2-1.
Fabio Cannavaro (Italia)
Arquetipo del defensa italiano, perfectamente situado, siempre totalmente concentrado y un poco malvado si es necesario, Fabio Cannavaro fue el capitán de la Italia campeona del mundo en 2006 (1-1, 5-3 en la tanda de penales contra Francia en la final) y su símbolo, por su sobresaliente gen competitivo.
Zinédine Zidane (Francia)
Entró en la historia por un doblete… y salió con una tarjeta roja. Zizou anotó tres goles en finales mundialistas, un doblete de cabeza en la victoria 3-0 contra Brasil en Francia 1998, para otorgar a los Bleus su primera Copa del Mundo, y un penal rematado a lo Panenka contra el portero italiano Gianluigi Buffon en la final de Alemania 2026. Pero es también el único jugador junto al camerunés Rigobert Song expulsado dos veces en un Mundial, en 1998 contra Arabia Saudita, y su inolvidable roja durante la final ante la Azzurra por su cabezazo a Marco Materazzi.
Andrés Iniesta (España)
El español elevó la simplicidad en el fútbol hasta el vértigo artístico. Simboliza la España del «tiki taka», ese torbellino de pases, que lo ganó todo entre 2008 y 2012. Iniesta marcó el gol de la victoria 1-0 en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 contra Países Bajos en los últimos minutos de la prórroga.
Diego Maradona (Argentina)
Nadie tanto como Diego Maradona en 1986 ganó un Mundial con su talento y personalidad. En el apogeo de su actuación en México, dirigió a la Albiceleste hasta el triunfo contra Alemania por 3-2, y casi lo vuelve a conseguir cuatro años más tarde en Italia, donde esta vez Argentina se inclinó contra la Mannschaft por 1-0. Quedó también en la historia por haber marcado, en cuatro minutos de distancia entre uno y otro, el gol más villano y el más bello en la historia de la Copa del Mundo, el de la Mano de Dios y el maravilloso eslalon ante la defensa inglesa.
Pelé (Brasil)
«O Rei» es el único jugador tres veces ganador de la Copa del Mundo, desde la de Suecia 1958 cuando tenía 17 años, hasta la obra maestra de fútbol ofensivo de México 1970. También ganó la de Chile 1962 a pesar de su temprana lesión en el torneo. Pelé permaneció en la historia como el mejor jugador de todos los tiempos y dejó una colección de imágenes, desde su doblete y sus lágrimas de adolescente en el título de 1958 hasta su pase a ciegas a Carlos Alberto en la final contra Italia en 1970 (4-1). Su talento sigue siendo tan grande que incluso dejaron huella sus goles fallados, como su genial finta para hacer un autopase sin tocar el balón ante la salida del arquero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz en semifinales (su remate con el arco libre salió desviado) o ese globo desde su propio campo que se marchó por un suspiro pegado al palo del arco de Checoslovaquia, ambas acciones en México 1970.
Lionel Messi (Argentina)
A la quinta fue la vencida para Lionel Messi: 16 años después de su debut mundialista en Alemania 2006, el heredero natural de Maradona en la Albiceleste fue el líder que su país necesitaba para conquistar el Mundial en Catar 2022. En ese torneo, Messi sumó siete tantos, lo que elevó su cuenta particular en mundiales a trece, lo que lo convirtió en el máximo anotador histórico de su país en Copas del Mundo, delante de Gabriel Batistuta (10). Ocho veces ganador del Balón de Oro y ahora con 38 años, La Pulga se prepara para su último Mundial, que será además principalmente en el país (Estados Unidos) en el que vive y juega desde 2023, cuando abandonó el fútbol europeo para vestir los colores del Inter Miami.
Ronaldo Nazario (Brasil)
El Fenómeno conoció todas las caras de la Copa del Mundo. Coronado sin jugar con 17 años, en Estados Unidos 1994, fue protagonista a su pesar de la siguiente final, contra el local Francia, donde un malestar la mañana del partido lo dejó debilitado y después vencido 3-0 en París. El mejor atacante de su época se tomó la revancha en Corea del Sur y Japón 2002 cuando sobrevoló el torneo, acabando como máximo goleador (8 tantos) con un doblete en la final ganada 2-0 contra Alemania para obtener su segundo título, esta vez como líder absoluto. Abandonó los Mundiales una vez más batido 1-0 por Francia en los cuartos de final de Alemania 2006.
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Sacerdote investigado por abuso sexual «se suicidó», confirma el Arzobispado
La Vicaria Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador informó esta mañana que la muerte del sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado fue consecuencia de un suicidio, ocurrido en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, en Guatemala, de donde era originario.
El fallecimiento del sacerdote católico ocurrió dos días después de que, el lunes 11 de mayo, se hiciera pública una investigación eclesiástica en su contra, por una denuncia de presunto abuso sexual de menores.
De acuerdo a un comunicado emitido por el Arzobispado, el presbítero «a finales del mes de abril recién pasado, viajó a los Estados Unidos para brindar un servicio pastoral, en una parroquia de ese país; sin embargo, nos hemos dado cuenta que aún sin cumplir dicha misión pastoral, por su propia incitativa, viajó a Guatemala a su lugar de origen -Cobán-».
Fue en esa ciudad que el martes 12 de mayo, por la noche falleció. «Tristemente la causa de su muerte fue el suicidio. Pedimos a todos la bondad de elevar oraciones a Dios por su eterno descanso», informó la iglesia Católica Salvadoreña.
El pasado 11 de mayo, la Vicaría Episcopal había anunciado que la Congregación Episcopal recibió una denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra del presbítero Winter Coronado, quien estaba asignado a la Parroquía Santa María de la Encarnación, en San Marcos, San Salvador.
«Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico», informó la Arquidiócesis de San Salvador a través del comunicado oficial.
El 13 de mayo, a través de una esquela publicada por la parroquia Santa María de la Encarnación, se conoció sobre la muerte del líder religioso, quien ejerció labor pastoral en ese templo católico.