Nacionales
Sorteo LOTRA 453 fue dedicado al programa Esfuerzo y Gloria de INDES
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 453, dedicado al programa Esfuerzo y Gloria (E&G) del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), una iniciativa orientada a reconocer y apoyar a atletas salvadoreños destacados.
Según la información proporcionada, el programa brinda estímulos y beneficios a deportistas que sobresalen por sus resultados, esfuerzo y disciplina, con el objetivo de fortalecer su preparación y crecimiento competitivo. Además, promueve una cultura de excelencia deportiva que busca inspirar a nuevas generaciones a representar al país en escenarios nacionales e internacionales.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas a cargo de Dinora Acevedo, gerente de Desarrollo Deportivo de INDES. Asimismo, representantes de la Lotería Nacional entregaron un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente de INDES, en reconocimiento al trabajo que la institución desarrolla en favor del deporte nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 453 fueron los siguientes: el primer premio de $175,000 correspondió al billete número 31934, no vendido; el segundo premio de $20,000 al billete número 11627, también no vendido; y el tercer premio de $10,000 al billete número 33926, el cual sí fue vendido.
La Lotería Nacional destacó además que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, durante el mes de mayo se benefició a 5,762 personas a nivel nacional mediante una inversión social de $61,555.
Nacionales
Dos vehículos resultan afectados tras hundimiento en Santa Tecla
Al menos dos vehículos particulares resultaron afectados este miércoles al mediodía tras caer en un hundimiento registrado sobre la calle Ateos, en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con la información preliminar, el incidente podría estar relacionado con fallas en el sistema de aguas residuales, lo que habría provocado el debilitamiento del suelo y su posterior colapso.
Las autoridades informaron que no se reportaron víctimas ni personas lesionadas como consecuencia del percance. Únicamente se registraron daños materiales en ambos vehículos involucrados.
Tras el incidente, personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) acudió al lugar para atender la situación y realizar trabajos en la zona.
Judicial
Prisión para mujer que atacó a hombre y le provocó lesiones muy graves
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
Nacionales
VMT sanciona a conductor de la ruta 14 por usar dos celulares mientras conducía
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que identificó al conductor de la unidad con placas MB 5164 de la ruta 14, luego de que fuera captado manipulando dos teléfonos celulares mientras prestaba servicio a los usuarios.
Según la institución, tras la verificación del caso se aplicó una sanción por distracción al conducir, correspondiente a la falta TO 113, con una multa de $150. Asimismo, se impuso una infracción por no portar el cinturón de seguridad, identificada como falta TO 58, con una multa de $100.
Además de las sanciones económicas, gestores del VMT realizaron un llamado de atención al conductor para que evite continuar incurriendo en conductas de riesgo que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios del transporte público.