Nacionales
Dos vehículos resultan afectados tras hundimiento en Santa Tecla
Al menos dos vehículos particulares resultaron afectados este miércoles al mediodía tras caer en un hundimiento registrado sobre la calle Ateos, en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con la información preliminar, el incidente podría estar relacionado con fallas en el sistema de aguas residuales, lo que habría provocado el debilitamiento del suelo y su posterior colapso.
Las autoridades informaron que no se reportaron víctimas ni personas lesionadas como consecuencia del percance. Únicamente se registraron daños materiales en ambos vehículos involucrados.
Tras el incidente, personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) acudió al lugar para atender la situación y realizar trabajos en la zona.
Judicial
Prisión para mujer que atacó a hombre y le provocó lesiones muy graves
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
Nacionales
VMT sanciona a conductor de la ruta 14 por usar dos celulares mientras conducía
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que identificó al conductor de la unidad con placas MB 5164 de la ruta 14, luego de que fuera captado manipulando dos teléfonos celulares mientras prestaba servicio a los usuarios.
Según la institución, tras la verificación del caso se aplicó una sanción por distracción al conducir, correspondiente a la falta TO 113, con una multa de $150. Asimismo, se impuso una infracción por no portar el cinturón de seguridad, identificada como falta TO 58, con una multa de $100.
Además de las sanciones económicas, gestores del VMT realizaron un llamado de atención al conductor para que evite continuar incurriendo en conductas de riesgo que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios del transporte público.
Nacionales
Registro Nacional de las Personas Naturales recuerda renovación gratuita y anticipada del DUI
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que continúa vigente el beneficio de renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) para los salvadoreños cuyos documentos vencerán entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con la institución, las personas que cumplan con este requisito podrán realizar el trámite sin costo en cualquiera de los 19 duicentros permanentes y temporales habilitados en el país.
Asimismo, el RNPN detalló que los ciudadanos cuyo DUI aún no haya vencido, pero que se encuentre dentro del período establecido, también pueden solicitar la renovación anticipada de manera gratuita.
La institución indicó que el plazo para acceder al beneficio finaliza el próximo 28 de noviembre, por lo que instó a la población a efectuar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes.
Según datos del RNPN, entre enero de 2026 y marzo de 2027 vencerán cerca de 1.6 millones de documentos de identidad. De ese total, 404,085 DUIs expirarán dentro del período contemplado para acceder a la gratuidad, lo que representa el 25.25 % de los salvadoreños con documentos próximos a vencer.
El beneficio fue aprobado por la Asamblea Legislativa con el objetivo de brindar un alivio económico a la población y contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos.