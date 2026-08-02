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Nacionales

Entre 25 y 30 lesionados por quema de pólvora en fiestas patronales de Chinameca

Publicado

hace 16 minutos

el

Socorristas de Comandos de Salvamento atendieron esta noche a entre 25 y 30 personas que resultaron lesionadas con quemaduras durante la quema de pólvora en las fiestas patronales de Chinameca, San Miguel.

Los afectados recibieron primeros auxilios en el lugar y luego fueron trasladados a distintos centros de salud para continuar con la atención médica.

Las autoridades aún verifican la cifra exacta de lesionados y las circunstancias del incidente.

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Nacionales

Ministerio de Trabajo investigará accidente laboral que dejó un fallecido y dos lesionados en Antiguo Cuscatlán

Publicado

hace 14 horas

el

1 agosto, 2026

Por

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que equipos de la institución se trasladaron hacia la residencial Sierra de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, donde ocurrió un accidente laboral que dejó una persona fallecida y dos más lesionadas tras el colapso de un muro de tierra en una obra de construcción.

A través de sus redes sociales, el funcionario lamentó lo ocurrido y aseguró que se realizará una investigación sobre el caso. «Lamentamos la pérdida de vidas de trabajadores. Haremos una investigación exhaustiva», expresó.

Castro indicó que el Ministerio de Trabajo verificará las condiciones en las que ocurrió el accidente y determinará si existieron incumplimientos a la normativa de seguridad y salud ocupacional.

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Nacionales

Protección Civil exhorta a no ingresar alcoholizado a playas, ríos y lagos

Publicado

hace 15 horas

el

1 agosto, 2026

Por

Con el inicio de las vacaciones este 1 de agosto, las autoridades de Protección Civil realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la población a no ingresar bajo los efectos del alcohol a playas, ríos y lagos, con el propósito de prevenir emergencias durante el período vacacional.

Las autoridades señalaron que están preparadas para brindar apoyo a la población en caso de cualquier emergencia; sin embargo, insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad y disfrutar de los destinos turísticos de manera segura y tranquila.

Asimismo, recomendaron a los conductores manejar con responsabilidad, verificar el estado mecánico de los vehículos antes de emprender sus viajes y atender las indicaciones emitidas por las autoridades durante las vacaciones.

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Nacionales

Santa Rosa de Lima registra por segundo día consecutivo una temperatura máxima de 43 °C

Publicado

hace 16 horas

el

1 agosto, 2026

Por

El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró por segundo día consecutivo una temperatura máxima de 43 grados Celsius, de acuerdo con los parámetros obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

La institución detalló que este sábado la estación meteorológica de Santa Rosa de Lima registró una temperatura de 43.0 °C, con los mayores picos de calor entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la intensidad del sol es más fuerte.

Asimismo, el Marn informó que otras zonas del país también experimentaron altas temperaturas. San Miguel alcanzó los 39.9 °C, mientras que San Francisco Gotera registró 39.7 °C.

Ante estas condiciones, Medio Ambiente recomendó a la población mantenerse constantemente hidratada para evitar complicaciones de salud relacionadas con el calor. Además, aconsejó utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

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