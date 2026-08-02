Entre 25 y 30 lesionados por quema de pólvora en fiestas patronales de Chinameca

El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró por segundo día consecutivo una temperatura máxima de 43 grados Celsius, de acuerdo con los parámetros obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

La institución detalló que este sábado la estación meteorológica de Santa Rosa de Lima registró una temperatura de 43.0 °C, con los mayores picos de calor entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la intensidad del sol es más fuerte.

Asimismo, el Marn informó que otras zonas del país también experimentaron altas temperaturas. San Miguel alcanzó los 39.9 °C, mientras que San Francisco Gotera registró 39.7 °C.

Ante estas condiciones, Medio Ambiente recomendó a la población mantenerse constantemente hidratada para evitar complicaciones de salud relacionadas con el calor. Además, aconsejó utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

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