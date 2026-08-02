Ministerio de Trabajo investigará accidente laboral que dejó un fallecido y dos lesionados en Antiguo Cuscatlán

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, informó este sábado sobre la captura de cinco personas como parte de la operación «Génesis», quienes eran requeridas por órdenes de captura por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Kattia María Hernández Salazar, Jorge Alberto Pineda Ponce, José Mauricio Moreno Zapata, Brayan Alexander García Martínez y Wendy Yamileth Pineda López.

Las capturas fueron ejecutadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron marihuana, cocaína y metanfetaminas, además de un revólver, 13 aparatos telefónicos y $395 en efectivo.

Al referirse al operativo, el ministro Villatoro aseguró: «Erradicaremos el perverso negocio de las drogas en nuestras calles y ciudades. El mensaje para los oportunistas es claro, si terminamos con la dictadura de los terroristas pandilleros, ustedes son cuestión de días».

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