Capturan a cinco traficantes en operativo «Génesis»

Como Gerber Enrique Ramos Chicas fue identificado el joven motociclista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Morazán Norte. La noticia generó consternación en la zona tras conocerse su identidad.

La tragedia se registró la noche del 30 de julio en el distrito de Jocoaitique, específicamente sobre la Ruta de la Paz, en el caserío Los Quebrachos. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance que le costó la vida.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias exactas del accidente. Los agentes policiales iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos.

“Los agentes policiales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si otro vehículo estuvo involucrado en el percance”, indicaron fuentes oficiales.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el caso y las posibles causas del accidente que truncó la vida del joven en la Ruta de la Paz.

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