Nacionales
Capturan a cinco traficantes en operativo «Génesis»
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, informó este sábado sobre la captura de cinco personas como parte de la operación «Génesis», quienes eran requeridas por órdenes de captura por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
Las autoridades identificaron a los detenidos como Kattia María Hernández Salazar, Jorge Alberto Pineda Ponce, José Mauricio Moreno Zapata, Brayan Alexander García Martínez y Wendy Yamileth Pineda López.
Las capturas fueron ejecutadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron marihuana, cocaína y metanfetaminas, además de un revólver, 13 aparatos telefónicos y $395 en efectivo.
Al referirse al operativo, el ministro Villatoro aseguró: «Erradicaremos el perverso negocio de las drogas en nuestras calles y ciudades. El mensaje para los oportunistas es claro, si terminamos con la dictadura de los terroristas pandilleros, ustedes son cuestión de días».
Nacionales
Santa Rosa de Lima registra por segundo día consecutivo una temperatura máxima de 43 °C
El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró por segundo día consecutivo una temperatura máxima de 43 grados Celsius, de acuerdo con los parámetros obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
La institución detalló que este sábado la estación meteorológica de Santa Rosa de Lima registró una temperatura de 43.0 °C, con los mayores picos de calor entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la intensidad del sol es más fuerte.
Asimismo, el Marn informó que otras zonas del país también experimentaron altas temperaturas. San Miguel alcanzó los 39.9 °C, mientras que San Francisco Gotera registró 39.7 °C.
Ante estas condiciones, Medio Ambiente recomendó a la población mantenerse constantemente hidratada para evitar complicaciones de salud relacionadas con el calor. Además, aconsejó utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.
Nacionales
DJ muere arrollado por una rastra en la carretera a Acajutla; conductor detenido
En horas de la madrugada de este sábado se reportó el fallecimiento de un hombre sobre el kilómetro 76 de la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. Inicialmente se pensó que se trataba de un peatón, pero las autoridades confirmaron luego que la víctima viajaba en motocicleta.
La víctima mortal fue identificada como Francisco José Tobar Serrano, de 36 años, un DJ que se dedicaba a amenizar fiestas en Acajutla y sectores aledaños. Regresaba de cumplir con uno de sus trabajos cuando ocurrió la tragedia.
Según la información preliminar, el conductor de una rastra con placas C67-094 arrolló al motociclista, provocando que perdiera la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.
“De manera preliminar, se ha informado que el conductor de la rastra fue arrestado mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señalaron las autoridades.
La Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Nacionales
Identifican a joven motociclista fallecido en accidente en Jocoaitique, Morazán Norte
Como Gerber Enrique Ramos Chicas fue identificado el joven motociclista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Morazán Norte. La noticia generó consternación en la zona tras conocerse su identidad.
La tragedia se registró la noche del 30 de julio en el distrito de Jocoaitique, específicamente sobre la Ruta de la Paz, en el caserío Los Quebrachos. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance que le costó la vida.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias exactas del accidente. Los agentes policiales iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos.
“Los agentes policiales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si otro vehículo estuvo involucrado en el percance”, indicaron fuentes oficiales.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el caso y las posibles causas del accidente que truncó la vida del joven en la Ruta de la Paz.