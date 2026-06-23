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Wikipedia rechaza que la inteligencia artificial edite directamente sus artículos
La enciclopedia en línea Wikipedia se opondrá al uso de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de edición de los artículos de su plataforma, afirmó este lunes su cofundador, Jimmy Wales, quien aseguró que no confía “lo suficiente” en esta tecnología para asumir esa función.
“No dejaremos que la IA edite directamente (nuestros artículos) porque, en realidad, no podemos confiar lo suficiente en ella”, declaró Wales al margen de un evento organizado por Octopus Energy en Londres.
El cofundador de Wikipedia señaló que, aunque es difícil prever cómo evolucionará la inteligencia artificial en los próximos 25 años, el problema de las alucinaciones o errores generados por estos sistemas continúa siendo una preocupación importante para la plataforma, cuyo objetivo es reunir el conocimiento global mediante las contribuciones libres de millones de voluntarios.
No obstante, Wikipedia no descarta el uso de agentes de inteligencia artificial para tareas específicas de monitoreo. Entre los ejemplos mencionados se encuentra el seguimiento de acontecimientos especializados, como el fallecimiento de un profesor de biología de 97 años que podría pasar desapercibido para los editores humanos.
Mientras intenta limitar el papel de la IA dentro de su funcionamiento, Wikipedia también observa cómo estas tecnologías utilizan el contenido de la enciclopedia para responder preguntas de los usuarios.
Según Wales, la plataforma ha registrado una caída del 8 % en el tráfico humano debido a la competencia de las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, indicó que también se ha observado un aumento significativo de visitas provenientes de robots de IA.
La enciclopedia, creada en 2001 por Jimmy Wales junto a Larry Sanger, considera que la reducción del tráfico humano es “significativa, pero no desastrosa”.
Wikipedia mantiene un modelo económico basado en donaciones, aunque también ha firmado acuerdos con diversas empresas tecnológicas. Si bien su contenido continúa siendo gratuito, la plataforma solicita a las compañías de inteligencia artificial que compensen el uso intensivo que hacen de sus sistemas.
Wales no reveló los montos de dichos acuerdos, pero afirmó estar “bastante satisfecho con los avances” alcanzados. Asimismo, indicó que Wikipedia ha tenido éxito en sus negociaciones con varias empresas y que ha comenzado a bloquear a aquellas que, según sus palabras, “no se comportan correctamente”.
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El director de una «start-up» india es nombrado nuevo jefe de WhatsApp
Meta anunció el nombramiento de Kunal Shah, fundador de una empresa emergente india de tecnología financiera, como nuevo director de WhatsApp, en un momento en que la compañía estadounidense busca nuevas formas de monetizar la amplia base de usuarios de su aplicación de mensajería.
El anuncio fue realizado la noche del lunes y estuvo acompañado por la confirmación de que Meta liderará una ronda de financiamiento de 900 millones de dólares en CRED, la empresa de créditos al consumo fundada por Shah.
“Kunal convirtió a CRED en una de las empresas tecnológicas más importantes de India”, afirmó el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un comunicado.
“Aporta ese espíritu emprendedor y esa perspectiva global que le serán de gran utilidad para dirigir la aplicación de mensajería más grande del mundo”, agregó.
Shah es un emprendedor en serie y una figura influyente dentro del sector de la tecnología financiera en India. Fundó CRED en 2018 después de vender una empresa emergente de pagos al gigante indio del comercio electrónico Snapdeal por aproximadamente 400 millones de dólares.
Además, es considerado uno de los inversionistas ángeles más prolíficos de India, según la plataforma de datos Tracxn. La prensa financiera local también suele destacar su capacidad para evaluar y aprobar propuestas de financiamiento inicial en cuestión de minutos.
La experiencia de Shah podría contribuir a los esfuerzos de WhatsApp por diversificar sus ingresos más allá del negocio publicitario de Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y la aplicación de mensajería.
India representa actualmente el mercado más importante para WhatsApp, con más de 500 millones de usuarios, de acuerdo con cifras oficiales correspondientes a 2021.
Internacionales
Turistas quedan atrapados en mirador de Río de Janeiro durante operativo policial contra narcotraficantes
Un grupo de turistas quedó atrapado este martes en un mirador cercano a una favela de Río de Janeiro, Brasil, debido a una operación policial contra narcotraficantes. Se trata del segundo incidente de este tipo registrado en la ciudad durante este año.
Los enfrentamientos comenzaron durante la madrugada en el Morro Doña Marta, ubicado en el barrio Botafogo, donde agentes policiales desplegaron un operativo para ejecutar decenas de órdenes de arresto y allanamiento dirigidas contra integrantes del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil.
Los intensos tiroteos dejaron atrapadas a decenas de personas que habían acudido al mirador para observar el amanecer. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a grupos de visitantes agachados mientras de fondo se escuchaban continuas detonaciones.
“Fue una situación de guerra”, relató a la AFP el fotógrafo carioca Ari Kaye, de 43 años, quien se encontraba en el lugar. “Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos”, agregó.
Como consecuencia de la situación, las visitas al sitio fueron suspendidas.
Entre los visitantes afectados se encontraba Jan Plagge, un ciudadano alemán de 40 años que visitaba Río de Janeiro por primera vez. “Vine para hacer una visita guiada a la favela, pero me dijeron que hay bastante presencia policial hoy. Atraparon a algunos delincuentes, pero ya pasó y espero que el lugar vuelva a ser seguro más tarde”, declaró a la AFP.
La violencia también se extendió al barrio de Botafogo. Videos compartidos en redes sociales mostraban a policías militares corriendo armados con fusiles por la calle São Clemente, una de las principales vías de la zona. Periodistas de la AFP constataron una fuerte presencia policial en el sector.
Este es el segundo caso en el año en el que turistas quedan atrapados por operativos policiales en Río de Janeiro. En abril, más de 200 visitantes permanecieron varados durante dos horas en el Morro Dois Irmaos, uno de los miradores más emblemáticos de la ciudad.
Río de Janeiro recibió durante 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, cifra que representa un récord histórico para la ciudad.
El operativo realizado este martes forma parte de una nueva fase de la Operación Contención contra el Comando Vermelho. Esta ofensiva se convirtió en la más letal de la historia de Brasil tras dejar 122 muertos en octubre.
Desde entonces, las acciones policiales se han extendido a otras zonas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 360 personas han sido capturadas y 137 han sido neutralizadas en enfrentamientos, incluyendo las 122 registradas anteriormente.
Además, las autoridades han decomisado cerca de 480 armas, entre ellas 190 fusiles, así como más de 51.000 municiones.
Internacionales
La Torre Eiffel y el Museo del Louvre reducen horarios por intensa ola de calor en Francia
La Torre Eiffel y el Museo del Louvre cerrarán más temprano debido a la intensa ola de calor que afecta a Francia, informaron la empresa operadora de la emblemática estructura parisina y la dirección del museo.
Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo. La medida responde a las altas temperaturas que se registran en distintas zonas del país, donde los termómetros alcanzan los 40 grados Celsius.
La situación también ha llevado al Monte Saint Michel, ubicado en el oeste de Francia, a recomendar a los turistas que pospongan sus visitas. Asimismo, otros museos, especialmente en Lyon y Nantes, han optado por ofrecer acceso gratuito para que las personas puedan resguardarse del calor.
La Torre Eiffel, que recibe cerca de siete millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente el 75 % son extranjeros, adelantó el martes su horario de cierre a las 16:00 horas (14:00 GMT), en lugar de las 00:45 horas (22:45 GMT), horario habitual durante la temporada alta.
“Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas; la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes”, explicó la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE), encargada de la gestión del monumento.
La modificación implica que el último acceso para visitar la Torre Eiffel será a las 12:15 horas, mientras que los restaurantes dejarán de recibir visitantes a las 13:30 horas. Según SETE, es “muy probable” que este miércoles el monumento vuelva a cerrar antes de la hora habitual.
Por su parte, el Museo del Louvre cerrará sus puertas a las 16:00 horas en lugar de las 18:00 horas desde el miércoles hasta el sábado para enfrentar las dificultades que las altas temperaturas generan en las condiciones de visita y trabajo.
La dirección del museo señaló que, pese a contar con una superficie de 73.000 metros cuadrados, su edificio histórico sigue siendo vulnerable frente al cambio climático y no está suficientemente adaptado para afrontar este tipo de fenómenos.
“Es al final del día cuando la acumulación de calor es mayor, acentuada por la densidad de visitantes”, indicó la institución.
El Louvre, que recibe alrededor de nueve millones de visitantes al año, informó que continuará adaptando sus horarios y medidas de acuerdo con la evolución de la situación.
Esta es la segunda ola de calor que afecta a Europa Occidental en menos de un mes. De acuerdo con el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, especialmente los episodios de calor intenso.
Desde hace varios días, más del 90 % de la población francesa se encuentra expuesta a condiciones de calor extremo y excepcional.
Además, la noche del lunes registró una temperatura mínima de 21,6 grados Celsius, convirtiéndose en la más cálida desde que comenzaron las mediciones meteorológicas en Francia en 1947, según datos de Météo-France.