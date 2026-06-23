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Salvadoreño muere en zona de conflicto en Ucrania
La guerra en Ucrania cobró la vida de un salvadoreño. Jaime Castro, originario del cantón El Sincuyo en el municipio de Tacuba, Ahuachapán, falleció mientras se encontraba en una zona de conflicto, según confirmaron familiares y fuentes locales. El deceso ha generado profundo dolor en su comunidad, donde era reconocido por su trayectoria militar y su activa participación religiosa.
Castro era miembro destacado de la iglesia Asambleas de Dios “Camino a Jericó”, donde se le recordaba por su fe inquebrantable y su compromiso con las actividades parroquiales. Amigos y vecinos lo describen como una persona dedicada a su familia y a su fe, quien había sido enviado recientemente en una misión que lo llevó a territorio ucraniano.
La noticia se ha propagado rápidamente entre residentes de Tacuba y Ahuachapán. Familiares lamentan la pérdida de uno de sus hijos, quien partió lejos de su tierra en busca de nuevas oportunidades o responsabilidades, sin imaginar que no regresaría. “Hoy Ahuachapán despide a uno de sus hijos en medio del dolor y la incertidumbre que deja la guerra”, expresaron allegados en mensajes compartidos en redes sociales.
Aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido detalladas públicamente por autoridades salvadoreñas, reportes locales indican que se encontraba en una misión relacionada con su perfil militar. Hasta el momento, no se ha confirmado si el gobierno salvadoreño gestionará la repatriación del cuerpo.
La tragedia ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan salvadoreños que viajan a zonas de conflicto en el extranjero, ya sea por motivos laborales, militares o humanitarios. En Tacuba, la comunidad se prepara para rendir homenaje al compatriota, mientras elevan oraciones por el consuelo de su esposa, hijos y demás familiares.
Este lamentable suceso se suma a otros casos de centroamericanos que han perdido la vida en la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, recordando la vulnerabilidad de quienes se ven expuestos a los horrores de los conflictos internacionales lejos de casa.
Nacionales
CAM retira obstáculos instalados sin autorización sobre el Paseo General Escalón
Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó el retiro de diferentes obstáculos que habían sido instalados sin autorización.
El procedimiento fue ejecutado sobre el Paseo General Escalón, donde particulares habían colocado tubos metálicos y postes que dificultaban el paso de las personas.
De acuerdo con la comuna capitalina, este tipo de acciones contribuyen al fortalecimiento del orden y garantizan la libre circulación de los peatones en los espacios públicos.
Nacionales
Alcaldía de Santa Tecla emite más de 100 avisos por vehículos abandonados durante este año
El Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST) informó que durante el presente año ha extendido alrededor de 100 notificaciones a personas que mantienen vehículos en estado de abandono en diferentes puntos del municipio.
Las autoridades detallaron que los automotores se encuentran abandonados en las vías públicas del municipio de La Libertad Sur. Como parte de las acciones de control y ordenamiento, el CAMST ha retirado un total de 13 vehículos.
De acuerdo con Arquímedes López Serrano, director del CAMST, cada mes reciben alrededor de 200 denuncias ciudadanas relacionadas con vehículos, motocicletas y otros objetos dejados en las calles, los cuales obstaculizan o dificultan el tránsito en distintos sectores del municipio.
“Todo lo que hacemos es regulado bajo la Ordenanza Municipal, no podemos ir en contra de la ley”, expresó López Serrano.
Asimismo, el funcionario señaló que mantienen un monitoreo constante y el seguimiento de las denuncias recibidas mediante un plan permanente orientado a garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Ordenanza Municipal. Dicho artículo establece que las calles, aceras y demás espacios municipales deben permanecer libres de infraestructuras u objetos que limiten la libre circulación de las personas y vehículos.
Principal
Wikipedia rechaza que la inteligencia artificial edite directamente sus artículos
La enciclopedia en línea Wikipedia se opondrá al uso de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de edición de los artículos de su plataforma, afirmó este lunes su cofundador, Jimmy Wales, quien aseguró que no confía “lo suficiente” en esta tecnología para asumir esa función.
“No dejaremos que la IA edite directamente (nuestros artículos) porque, en realidad, no podemos confiar lo suficiente en ella”, declaró Wales al margen de un evento organizado por Octopus Energy en Londres.
El cofundador de Wikipedia señaló que, aunque es difícil prever cómo evolucionará la inteligencia artificial en los próximos 25 años, el problema de las alucinaciones o errores generados por estos sistemas continúa siendo una preocupación importante para la plataforma, cuyo objetivo es reunir el conocimiento global mediante las contribuciones libres de millones de voluntarios.
No obstante, Wikipedia no descarta el uso de agentes de inteligencia artificial para tareas específicas de monitoreo. Entre los ejemplos mencionados se encuentra el seguimiento de acontecimientos especializados, como el fallecimiento de un profesor de biología de 97 años que podría pasar desapercibido para los editores humanos.
Mientras intenta limitar el papel de la IA dentro de su funcionamiento, Wikipedia también observa cómo estas tecnologías utilizan el contenido de la enciclopedia para responder preguntas de los usuarios.
Según Wales, la plataforma ha registrado una caída del 8 % en el tráfico humano debido a la competencia de las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, indicó que también se ha observado un aumento significativo de visitas provenientes de robots de IA.
La enciclopedia, creada en 2001 por Jimmy Wales junto a Larry Sanger, considera que la reducción del tráfico humano es “significativa, pero no desastrosa”.
Wikipedia mantiene un modelo económico basado en donaciones, aunque también ha firmado acuerdos con diversas empresas tecnológicas. Si bien su contenido continúa siendo gratuito, la plataforma solicita a las compañías de inteligencia artificial que compensen el uso intensivo que hacen de sus sistemas.
Wales no reveló los montos de dichos acuerdos, pero afirmó estar “bastante satisfecho con los avances” alcanzados. Asimismo, indicó que Wikipedia ha tenido éxito en sus negociaciones con varias empresas y que ha comenzado a bloquear a aquellas que, según sus palabras, “no se comportan correctamente”.