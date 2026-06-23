Salvadoreño muere en zona de conflicto en Ucrania

La enciclopedia en línea Wikipedia se opondrá al uso de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de edición de los artículos de su plataforma, afirmó este lunes su cofundador, Jimmy Wales, quien aseguró que no confía “lo suficiente” en esta tecnología para asumir esa función.

“No dejaremos que la IA edite directamente (nuestros artículos) porque, en realidad, no podemos confiar lo suficiente en ella”, declaró Wales al margen de un evento organizado por Octopus Energy en Londres.

El cofundador de Wikipedia señaló que, aunque es difícil prever cómo evolucionará la inteligencia artificial en los próximos 25 años, el problema de las alucinaciones o errores generados por estos sistemas continúa siendo una preocupación importante para la plataforma, cuyo objetivo es reunir el conocimiento global mediante las contribuciones libres de millones de voluntarios.

No obstante, Wikipedia no descarta el uso de agentes de inteligencia artificial para tareas específicas de monitoreo. Entre los ejemplos mencionados se encuentra el seguimiento de acontecimientos especializados, como el fallecimiento de un profesor de biología de 97 años que podría pasar desapercibido para los editores humanos.

Mientras intenta limitar el papel de la IA dentro de su funcionamiento, Wikipedia también observa cómo estas tecnologías utilizan el contenido de la enciclopedia para responder preguntas de los usuarios.

Según Wales, la plataforma ha registrado una caída del 8 % en el tráfico humano debido a la competencia de las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, indicó que también se ha observado un aumento significativo de visitas provenientes de robots de IA.

La enciclopedia, creada en 2001 por Jimmy Wales junto a Larry Sanger, considera que la reducción del tráfico humano es “significativa, pero no desastrosa”.

Wikipedia mantiene un modelo económico basado en donaciones, aunque también ha firmado acuerdos con diversas empresas tecnológicas. Si bien su contenido continúa siendo gratuito, la plataforma solicita a las compañías de inteligencia artificial que compensen el uso intensivo que hacen de sus sistemas.

Wales no reveló los montos de dichos acuerdos, pero afirmó estar “bastante satisfecho con los avances” alcanzados. Asimismo, indicó que Wikipedia ha tenido éxito en sus negociaciones con varias empresas y que ha comenzado a bloquear a aquellas que, según sus palabras, “no se comportan correctamente”.

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