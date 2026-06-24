Nacionales
Alcaldía de Santa Tecla emite más de 100 avisos por vehículos abandonados durante este año
El Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST) informó que durante el presente año ha extendido alrededor de 100 notificaciones a personas que mantienen vehículos en estado de abandono en diferentes puntos del municipio.
Las autoridades detallaron que los automotores se encuentran abandonados en las vías públicas del municipio de La Libertad Sur. Como parte de las acciones de control y ordenamiento, el CAMST ha retirado un total de 13 vehículos.
De acuerdo con Arquímedes López Serrano, director del CAMST, cada mes reciben alrededor de 200 denuncias ciudadanas relacionadas con vehículos, motocicletas y otros objetos dejados en las calles, los cuales obstaculizan o dificultan el tránsito en distintos sectores del municipio.
“Todo lo que hacemos es regulado bajo la Ordenanza Municipal, no podemos ir en contra de la ley”, expresó López Serrano.
Asimismo, el funcionario señaló que mantienen un monitoreo constante y el seguimiento de las denuncias recibidas mediante un plan permanente orientado a garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Ordenanza Municipal. Dicho artículo establece que las calles, aceras y demás espacios municipales deben permanecer libres de infraestructuras u objetos que limiten la libre circulación de las personas y vehículos.
Nacionales
CAM retira obstáculos instalados sin autorización sobre el Paseo General Escalón
Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó el retiro de diferentes obstáculos que habían sido instalados sin autorización.
El procedimiento fue ejecutado sobre el Paseo General Escalón, donde particulares habían colocado tubos metálicos y postes que dificultaban el paso de las personas.
De acuerdo con la comuna capitalina, este tipo de acciones contribuyen al fortalecimiento del orden y garantizan la libre circulación de los peatones en los espacios públicos.
Principal
Salvadoreño muere en zona de conflicto en Ucrania
La guerra en Ucrania cobró la vida de un salvadoreño. Jaime Castro, originario del cantón El Sincuyo en el municipio de Tacuba, Ahuachapán, falleció mientras se encontraba en una zona de conflicto, según confirmaron familiares y fuentes locales. El deceso ha generado profundo dolor en su comunidad, donde era reconocido por su trayectoria militar y su activa participación religiosa.
Castro era miembro destacado de la iglesia Asambleas de Dios “Camino a Jericó”, donde se le recordaba por su fe inquebrantable y su compromiso con las actividades parroquiales. Amigos y vecinos lo describen como una persona dedicada a su familia y a su fe, quien había sido enviado recientemente en una misión que lo llevó a territorio ucraniano.
La noticia se ha propagado rápidamente entre residentes de Tacuba y Ahuachapán. Familiares lamentan la pérdida de uno de sus hijos, quien partió lejos de su tierra en busca de nuevas oportunidades o responsabilidades, sin imaginar que no regresaría. “Hoy Ahuachapán despide a uno de sus hijos en medio del dolor y la incertidumbre que deja la guerra”, expresaron allegados en mensajes compartidos en redes sociales.
Aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido detalladas públicamente por autoridades salvadoreñas, reportes locales indican que se encontraba en una misión relacionada con su perfil militar. Hasta el momento, no se ha confirmado si el gobierno salvadoreño gestionará la repatriación del cuerpo.
La tragedia ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan salvadoreños que viajan a zonas de conflicto en el extranjero, ya sea por motivos laborales, militares o humanitarios. En Tacuba, la comunidad se prepara para rendir homenaje al compatriota, mientras elevan oraciones por el consuelo de su esposa, hijos y demás familiares.
Este lamentable suceso se suma a otros casos de centroamericanos que han perdido la vida en la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, recordando la vulnerabilidad de quienes se ven expuestos a los horrores de los conflictos internacionales lejos de casa.
Nacionales
Tacuazín sorprende a familia tras ingresar a una vivienda en Apopa
Una familia de la comunidad Valle Verde 4, en Apopa, San Salvador, vivió momentos de preocupación luego de encontrar a un tacuazín (zarigüeya) dentro de su vivienda durante la noche.
Ante la situación, los residentes solicitaron el apoyo de Comandos de Salvamento de Apopa. Socorristas de la institución se desplazaron al lugar y realizaron el manejo seguro del animal, logrando rescatarlo sin que se registraran incidentes.
Tras el procedimiento, el tacuazín fue liberado en una zona adecuada para que pudiera continuar su vida en su hábitat natural.
El hecho también permitió recordar la importancia de proteger la fauna silvestre y evitar causar daño a los animales cuando ingresan accidentalmente a zonas habitadas.