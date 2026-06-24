CAM retira obstáculos instalados sin autorización sobre el Paseo General Escalón

La guerra en Ucrania cobró la vida de un salvadoreño. Jaime Castro, originario del cantón El Sincuyo en el municipio de Tacuba, Ahuachapán, falleció mientras se encontraba en una zona de conflicto, según confirmaron familiares y fuentes locales. El deceso ha generado profundo dolor en su comunidad, donde era reconocido por su trayectoria militar y su activa participación religiosa.

Castro era miembro destacado de la iglesia Asambleas de Dios “Camino a Jericó”, donde se le recordaba por su fe inquebrantable y su compromiso con las actividades parroquiales. Amigos y vecinos lo describen como una persona dedicada a su familia y a su fe, quien había sido enviado recientemente en una misión que lo llevó a territorio ucraniano.

La noticia se ha propagado rápidamente entre residentes de Tacuba y Ahuachapán. Familiares lamentan la pérdida de uno de sus hijos, quien partió lejos de su tierra en busca de nuevas oportunidades o responsabilidades, sin imaginar que no regresaría. “Hoy Ahuachapán despide a uno de sus hijos en medio del dolor y la incertidumbre que deja la guerra”, expresaron allegados en mensajes compartidos en redes sociales.

Aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido detalladas públicamente por autoridades salvadoreñas, reportes locales indican que se encontraba en una misión relacionada con su perfil militar. Hasta el momento, no se ha confirmado si el gobierno salvadoreño gestionará la repatriación del cuerpo.

La tragedia ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan salvadoreños que viajan a zonas de conflicto en el extranjero, ya sea por motivos laborales, militares o humanitarios. En Tacuba, la comunidad se prepara para rendir homenaje al compatriota, mientras elevan oraciones por el consuelo de su esposa, hijos y demás familiares.

Este lamentable suceso se suma a otros casos de centroamericanos que han perdido la vida en la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, recordando la vulnerabilidad de quienes se ven expuestos a los horrores de los conflictos internacionales lejos de casa.

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