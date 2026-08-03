Capturan a joven denunciado por vecinos en Soyapango por intentar reactivar pandillas

Habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Pepeto y La Guadalupe, en Soyapango, denunciaron la presencia de jóvenes que, según afirman, estarían intentando generar inseguridad en esos sectores. Entre los sujetos identificados por la comunidad se encontraba uno al que le llaman “Diego”.

Tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observaba a un joven realizando señas alusivas a la pandilla 18 Sureños, la Policía Nacional Civil capturó a Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, en la urbanización Los Conacastes, distrito de Soyapango.

El detenido será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. La PNC reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de los canales oficiales.

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