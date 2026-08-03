Ministerio de Educación confirma que desfiles estudiantiles se realizarán como en años anteriores

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió el pronóstico climático para las próximas horas de este domingo 2 de agosto.

Entre las 5:00 p.m. y las 11:59 p.m. no se esperan lluvias en lo que resta de la tarde. Durante la noche se prevén lluvias breves y de rápido desplazamiento sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, sur de la cordillera de El Bálsamo y zona costera de La Libertad y Sonsonate.

En el resto del territorio el cielo estará mayormente nublado y sin lluvias, lo que incrementará la sensación de calor. El MARN recomienda a la población hidratarse constantemente para evitar problemas de salud.

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