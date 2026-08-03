Nacionales
Ministerio de Educación confirma que desfiles estudiantiles se realizarán como en años anteriores
El Ministerio de Educación confirmó que los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 se realizarán de la manera tradicional, como en años anteriores.
Mediante el Memorándum N.° 10-2026, firmado por la ministra Karla Trigueros, se anularon todas las disposiciones emitidas previamente sobre música, vestimenta, puntos artísticos y otras limitaciones. La medida aplica a todos los centros educativos públicos y privados del país.
Los directores y docentes podrán organizar los actos cívicos de septiembre bajo el formato acostumbrado.
Nacionales
Multan con $900 a hombre por cobrar parqueo ilegal cerca de SívarLand
Agentes del CAM sancionaron con $900 a un hombre por cobrar de forma ilegal espacios de parqueo en los alrededores de SívarLand, en San Salvador.
El sujeto fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro y, pese a las advertencias, continuó realizando el cobro. La medida fue confirmada por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.
El CAM reiteró que existe una prohibición estricta contra esta práctica y advirtió que, según las circunstancias, podría considerarse un delito de extorsión.
Nacionales
MARN advierte incremento de calor y poca probabilidad de lluvia este domingo
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió el pronóstico climático para las próximas horas de este domingo 2 de agosto.
Entre las 5:00 p.m. y las 11:59 p.m. no se esperan lluvias en lo que resta de la tarde. Durante la noche se prevén lluvias breves y de rápido desplazamiento sobre las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, sur de la cordillera de El Bálsamo y zona costera de La Libertad y Sonsonate.
En el resto del territorio el cielo estará mayormente nublado y sin lluvias, lo que incrementará la sensación de calor. El MARN recomienda a la población hidratarse constantemente para evitar problemas de salud.
Judicial
Capturan a joven de 18 años por distribuir drogas en Colón, La Libertad
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.