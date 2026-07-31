Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para este viernes en distintas zonas del país
El cielo permanecerá despejado durante la mañana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.
Alrededor del mediodía y desde temprano en la tarde, se espera un incremento de la nubosidad en las zonas altas de montañas, volcanes y sus alrededores, con probabilidad de lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en el norte de Santa Ana y Chalatenango. A partir de mediados de la tarde, las tormentas podrían intensificarse en estas áreas.
Hacia el final de la tarde, se prevén lluvias puntuales en sectores de Usulután y San Miguel, además de otras que se formarían al norte del país, entre Chalatenango y Cabañas.
Durante la noche, se esperan tormentas acompañadas de viento y actividad eléctrica, desplazándose desde la zona norte, entre Chalatenango y Cabañas, hacia la zona central y occidental, con presencia en sectores de San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y sus alrededores.
Al final de la noche, se pronostican lluvias en la costa central y occidental, con posibilidad de extenderse hasta las primeras horas de la madrugada del sábado.
El viento variará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales. Durante el desarrollo de las tormentas, se esperan ráfagas momentáneamente fuertes que podrían superar los 40 kilómetros por hora.
La temperatura del ambiente se mantendrá muy cálida durante la tarde y fresca durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo acelerado del este y una onda tropical, favoreciendo la formación de lluvias y tormentas entre puntuales y dispersas, de moderadas a ocasionalmente fuertes, durante el final de la tarde y la noche.
Nacionales
Autoridades presentan el Plan Vacación 2026
Autoridades que integran la Comisión Nacional de Protección Civil presentaron la mañana de este viernes 31 de julio el Plan Vacación 2026, en honor al Divino Salvador del Mundo, el cual contempla diversas acciones para garantizar el bienestar de la población durante la temporada vacacional.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que por primera vez los Buses Alegres operarán de domingo a domingo durante las Fiestas Agostinas. Las unidades saldrán desde el Parque Infantil y contarán con nuevas rutas, además de los destinos habituales administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).
La funcionaria señaló que también estarán disponibles otros destinos turísticos públicos, entre ellos el Parque Nacional El Boquerón y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Asimismo, indicó que la población podrá solicitar información sobre los destinos turísticos a través del número 914.
Valdez también informó que se proyecta la llegada de 91 mil visitantes internacionales y un total de 2.8 millones de visitantes nacionales y extranjeros durante la próxima semana de vacaciones.
Además, detalló que el país ha recibido 2.5 millones de visitantes internacionales, lo que representa más de la mitad de la meta de 4.2 millones de visitantes internacionales establecida.
Por su parte, el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, reiteró las acciones preventivas y de atención de emergencias que ejecutará la institución durante el período vacacional.
El funcionario explicó que los objetivos son promover una conducción segura para evitar víctimas y facilitar el desplazamiento ágil de la población hacia sus destinos. Para ello, informó que más de 15 mil personas serán desplegadas en todo el territorio nacional para prevenir y atender emergencias.
Asimismo, anunció que se instalarán distintos controles de tránsito para verificar que los conductores no manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes y así prevenir accidentes.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que cerca de 19 mil recursos serán puestos a disposición del sistema de salud para garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante este período festivo.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, presentó el operativo que se implementará como parte del Plan Agosto 2026.
Amaya indicó que se realizarán inspecciones técnicas en hoteles, restaurantes, centros turísticos, gasolineras, mercados y otros establecimientos para verificar rutas de evacuación, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y demás medidas de seguridad.
Finalmente, informó que la Defensoría del Consumidor también desarrollará verificaciones para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores mediante controles de precios, promociones y publicidad.
Nacionales
El Salvador cerró el 30 de julio con cero homicidios, informa la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 30 de julio finalizó con cero homicidios registrados en todo el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se contabilizaron 27 días sin asesinatos, mientras que en mayo fueron 26 jornadas. A estas cifras se suman los 27 días sin homicidios con los que concluyó abril, los 23 registrados en marzo, los 24 de febrero y las 27 jornadas sin muertes violentas reportadas en enero.
Según los datos de la PNC, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción se contabilizan 1,168 días con cero homicidios.
Asimismo, la institución indicó que, en lo que va de 2026, ya se registran 182 días sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente en el país.
Nacionales
VMT anuncia inspecciones al transporte colectivo durante las vacaciones agostinas
El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó que durante las vacaciones de agosto las autoridades realizarán inspecciones al transporte colectivo para verificar el cumplimiento de la frecuencia del servicio y el cobro de las tarifas de pasaje autorizadas.
Durante la entrevista televisiva Frente a Frente, el funcionario explicó que las verificaciones buscan garantizar que los empresarios del transporte respeten las tarifas establecidas, ya que reciben un subsidio para ese fin.
«Vamos a estar pendientes de que se esté prestando el servicio como es debido, recuerden que los empresarios del transporte reciben un subsidio para respetar la tarifa; si usted llega a detectar una anomalía en la tarifa que se está pidiendo puede denunciar», expresó Reyes.
El titular del VMT señaló que, si las autoridades encuentran a un conductor de transporte colectivo cobrando tarifas no autorizadas, se impondrán sanciones administrativas, además de las multas correspondientes.
Según explicó, estas sanciones podrían afectar el contrato de concesión. En los casos más graves, podría ponerse en riesgo la continuidad del permiso de la línea de transporte y, en situaciones menos severas, suspenderse temporalmente el subsidio.
Reyes también anunció que se desarrollarán controles antidopaje para verificar que los conductores del transporte de pasajeros no estén laborando bajo los efectos de alguna sustancia.
Asimismo, indicó que las inspecciones abarcarán el cumplimiento de las tarifas autorizadas, la frecuencia del servicio, el recorrido de las rutas, la correcta rotulación de las unidades con la tarifa correspondiente y las condiciones mecánicas de los vehículos.
Por otra parte, el funcionario recordó que durante las vacaciones habrá un despliegue de gestores de tránsito en diferentes puntos del país para brindar seguridad a los turistas.
Además, se instalarán controles vehiculares para verificar las condiciones de los automóviles y el estado de los conductores, así como para entregar gratuitamente artículos de seguridad vial, entre ellos cascos, guantes, conos y extintores.