VMT anuncia inspecciones al transporte colectivo durante las vacaciones agostinas

Autoridades que integran la Comisión Nacional de Protección Civil presentaron la mañana de este viernes 31 de julio el Plan Vacación 2026, en honor al Divino Salvador del Mundo, el cual contempla diversas acciones para garantizar el bienestar de la población durante la temporada vacacional.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que por primera vez los Buses Alegres operarán de domingo a domingo durante las Fiestas Agostinas. Las unidades saldrán desde el Parque Infantil y contarán con nuevas rutas, además de los destinos habituales administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).

La funcionaria señaló que también estarán disponibles otros destinos turísticos públicos, entre ellos el Parque Nacional El Boquerón y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Asimismo, indicó que la población podrá solicitar información sobre los destinos turísticos a través del número 914.

Valdez también informó que se proyecta la llegada de 91 mil visitantes internacionales y un total de 2.8 millones de visitantes nacionales y extranjeros durante la próxima semana de vacaciones.

Además, detalló que el país ha recibido 2.5 millones de visitantes internacionales, lo que representa más de la mitad de la meta de 4.2 millones de visitantes internacionales establecida.

Por su parte, el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, reiteró las acciones preventivas y de atención de emergencias que ejecutará la institución durante el período vacacional.

El funcionario explicó que los objetivos son promover una conducción segura para evitar víctimas y facilitar el desplazamiento ágil de la población hacia sus destinos. Para ello, informó que más de 15 mil personas serán desplegadas en todo el territorio nacional para prevenir y atender emergencias.

Asimismo, anunció que se instalarán distintos controles de tránsito para verificar que los conductores no manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes y así prevenir accidentes.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que cerca de 19 mil recursos serán puestos a disposición del sistema de salud para garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante este período festivo.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, presentó el operativo que se implementará como parte del Plan Agosto 2026.

Amaya indicó que se realizarán inspecciones técnicas en hoteles, restaurantes, centros turísticos, gasolineras, mercados y otros establecimientos para verificar rutas de evacuación, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y demás medidas de seguridad.

Finalmente, informó que la Defensoría del Consumidor también desarrollará verificaciones para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores mediante controles de precios, promociones y publicidad.

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