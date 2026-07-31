Autoridades presentan el Plan Vacación 2026

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó que durante las vacaciones de agosto las autoridades realizarán inspecciones al transporte colectivo para verificar el cumplimiento de la frecuencia del servicio y el cobro de las tarifas de pasaje autorizadas.

Durante la entrevista televisiva Frente a Frente, el funcionario explicó que las verificaciones buscan garantizar que los empresarios del transporte respeten las tarifas establecidas, ya que reciben un subsidio para ese fin.

«Vamos a estar pendientes de que se esté prestando el servicio como es debido, recuerden que los empresarios del transporte reciben un subsidio para respetar la tarifa; si usted llega a detectar una anomalía en la tarifa que se está pidiendo puede denunciar», expresó Reyes.

El titular del VMT señaló que, si las autoridades encuentran a un conductor de transporte colectivo cobrando tarifas no autorizadas, se impondrán sanciones administrativas, además de las multas correspondientes.

Según explicó, estas sanciones podrían afectar el contrato de concesión. En los casos más graves, podría ponerse en riesgo la continuidad del permiso de la línea de transporte y, en situaciones menos severas, suspenderse temporalmente el subsidio.

Reyes también anunció que se desarrollarán controles antidopaje para verificar que los conductores del transporte de pasajeros no estén laborando bajo los efectos de alguna sustancia.

Asimismo, indicó que las inspecciones abarcarán el cumplimiento de las tarifas autorizadas, la frecuencia del servicio, el recorrido de las rutas, la correcta rotulación de las unidades con la tarifa correspondiente y las condiciones mecánicas de los vehículos.

Por otra parte, el funcionario recordó que durante las vacaciones habrá un despliegue de gestores de tránsito en diferentes puntos del país para brindar seguridad a los turistas.

Además, se instalarán controles vehiculares para verificar las condiciones de los automóviles y el estado de los conductores, así como para entregar gratuitamente artículos de seguridad vial, entre ellos cascos, guantes, conos y extintores.

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