El Salvador reafirma su amistad con el Reino de Marruecos

El Fiscal General de la República brindó detalles sobre la reciente incautación de droga localizada a 947 millas náuticas de las costas salvadoreñas, y afirmó que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Marina Nacional, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según explicó, esta operación representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico internacional de cocaína. Asimismo, destacó que cada tonelada de droga decomisada significa millones de dólares que dejan de fortalecer a estas organizaciones criminales transnacionales.

El Fiscal General señaló que, con este operativo, El Salvador acumula más de 14 toneladas de cocaína incautadas durante este año, lo que, según indicó, consolida un esfuerzo histórico en el combate al narcotráfico.

Además, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere una visión integral y enfatizó que no basta con incautar la droga, sino que también es necesario perseguir el dinero, identificar las redes logísticas, judicializar a todos los responsables y desarticular las estructuras financieras que sostienen este negocio criminal.

Finalmente, aseguró que la Fiscalía General de la República continuará ejerciendo toda la fuerza de la ley contra quienes pretendan utilizar el territorio y las aguas salvadoreñas para el tráfico internacional de drogas. Agregó que cada operación será investigada hasta sus últimas consecuencias y que los responsables serán llevados ante los tribunales.

El funcionario también reafirmó el compromiso de la institución de seguir trabajando para proteger la seguridad del país y fortalecer el Estado de derecho mediante investigaciones sólidas, procesos penales efectivos y una persecución firme contra toda forma de crimen organizado.

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