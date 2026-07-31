Nacionales
El Salvador reafirma su amistad con el Reino de Marruecos
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en el acto conmemorativo del 27.º aniversario de la entronización de Su Majestad el Rey Mohammed VI, organizado por la Embajada del Reino de Marruecos en El Salvador.
Como parte de esta conmemoración, el Vicepresidente Ulloa externó un fraterno saludo al Encargado de Negocios del Reino de Marruecos, Brahim Baddi, a quien reiteró sus felicitaciones con motivo de la Fiesta del Trono. De la misma forma, expresó su reconocimiento por la labor que realiza para estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.
Durante el acto, el Encargado de Negocios del Reino de Marruecos, Brahim Baddi, destacó el excelente momento que atraviesan las relaciones bilaterales con El Salvador, sustentadas en una agenda de cooperación que abarca áreas como salud, educación, ciencia, tecnología, turismo y desarrollo productivo, además del intercambio de experiencias que continúa fortaleciendo la relación entre ambos países.
En ese contexto, sobresale la misión de especialistas marroquíes que en 2025, realizó cirugías gratuitas de implantes cocleares a 23 niñas y niños con discapacidad auditiva, en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Fundación Lalla Asmaa. Asimismo, se destacó el apoyo brindado por Marruecos a proyectos estratégicos en la Región Trifinio, como el Centro Trinacional Transfronterizo de Formación Integral (CENTRIFINIO) y el fortalecimiento del Sistema Tecnológico de Producción Agrícola (SISTAGRO) en Metapán, iniciativas orientadas al desarrollo productivo, turístico y comunitario.
Las relaciones entre El Salvador y el Reino de Marruecos continúan consolidándose como un ejemplo de cooperación, promoviendo iniciativas con impacto en sectores estratégicos y reafirmando el compromiso de ambas naciones.
Nacionales
Vicepresidente Ulloa recibe cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados en El Salvador
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, en representación del presidente Nayib Bukele, recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores concurrentes del Reino de Arabia Saudita, la República de Kenia, la República de San Marino, Jamaica y la República de Burundi.
La ceremonia oficial contó con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.
Durante las reuniones bilaterales, el vicemandatario abordó temas orientados a fortalecer la cooperación, el comercio, la transformación digital, el turismo y el intercambio de experiencias, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las naciones representadas.
Nacionales
Fiscal General destaca incautación de droga y afirma que El Salvador supera las 14 toneladas de cocaína decomisadas este año
El Fiscal General de la República brindó detalles sobre la reciente incautación de droga localizada a 947 millas náuticas de las costas salvadoreñas, y afirmó que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Marina Nacional, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR).
Según explicó, esta operación representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico internacional de cocaína. Asimismo, destacó que cada tonelada de droga decomisada significa millones de dólares que dejan de fortalecer a estas organizaciones criminales transnacionales.
El Fiscal General señaló que, con este operativo, El Salvador acumula más de 14 toneladas de cocaína incautadas durante este año, lo que, según indicó, consolida un esfuerzo histórico en el combate al narcotráfico.
Además, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere una visión integral y enfatizó que no basta con incautar la droga, sino que también es necesario perseguir el dinero, identificar las redes logísticas, judicializar a todos los responsables y desarticular las estructuras financieras que sostienen este negocio criminal.
Finalmente, aseguró que la Fiscalía General de la República continuará ejerciendo toda la fuerza de la ley contra quienes pretendan utilizar el territorio y las aguas salvadoreñas para el tráfico internacional de drogas. Agregó que cada operación será investigada hasta sus últimas consecuencias y que los responsables serán llevados ante los tribunales.
El funcionario también reafirmó el compromiso de la institución de seguir trabajando para proteger la seguridad del país y fortalecer el Estado de derecho mediante investigaciones sólidas, procesos penales efectivos y una persecución firme contra toda forma de crimen organizado.
Nacionales
Joven trabajador pierde la vida mientras descargaba productos de un camión en Chalatenango
Un joven trabajador de un supermercado del departamento de Chalatenango falleció la mañana de este jueves durante un accidente laboral.
De acuerdo con información compartida en redes sociales, el joven se encontraba descargando mercadería de un camión cuando fue embestido por otro vehículo pesado utilizado para transportar verduras.
De manera preliminar, la víctima fue identificada como Ángel, quien perdió la vida de forma inmediata en el lugar debido a la gravedad del impacto.
Tras el hecho, las autoridades policiales acudieron a la escena para determinar la responsabilidad del conductor involucrado en el accidente.