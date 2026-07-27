Principal
Bomberos rescatan a perro que cayó a un pozo de 30 metros de profundidad en Colón
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador rescató con éxito a un perro que cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en la 9.ª Calle Poniente, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.
De acuerdo con la institución, los bomberos realizaron las labores de rescate utilizando técnicas especializadas, lo que permitió poner a salvo al canino sin que presentara lesiones de gravedad.
Tras completar la operación, el perro fue entregado sano y salvo a sus propietarios, quienes agradecieron la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Según la información proporcionada, este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades con la atención de emergencias y la protección de la población.
Internacionales -deportes
¿Ya lo sabías? Ronaldo debutará como productor ejecutivo y actor en una serie junto a Thierry Henry
Cristiano Ronaldo afrontará un nuevo reto fuera de las canchas. Tras disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA con Portugal y quedar eliminado en los octavos de final luego de la derrota 1-0 frente a España, el capitán luso de 41 años incursionará en el mundo de la actuación con Day 1s, una serie de ficción ambientada en el competitivo entorno de los negocios del fútbol británico.
La producción también contará con la participación de la leyenda francesa Thierry Henry y marcará el debut de Cristiano Ronaldo como actor. Además, el portugués ejercerá como productor ejecutivo del proyecto.
Ronaldo desarrollará la serie a través de UR Marv Studios, empresa que fundó en 2025 junto al director Matthew Vaughn, reconocido por trabajos como Kingsman. De acuerdo con la información, diversas plataformas de streaming compiten por obtener los derechos de distribución de la producción.
La serie estará protagonizada por el actor Damian Lewis, conocido por sus papeles en Homeland y Billions. El intérprete dará vida a Stanley Dalton, un influyente agente de futbolistas envuelto en las complejas relaciones de poder que rodean al deporte.
La producción explorará el detrás de escena del fútbol profesional, mostrando negociaciones confidenciales, luchas de poder, intereses económicos y las decisiones de representantes que pueden transformar la carrera de un futbolista en cuestión de horas.
El concepto de Day 1s fue creado por Darren Dein, representante de Thierry Henry. Según la información proporcionada, las grabaciones ya comenzaron en la sede del Barnet FC, ubicada en el noroeste de Londres.
Cristiano Ronaldo ya había participado anteriormente en producciones audiovisuales a través de la serie documental de Netflix Soy Georgina, protagonizada por su futura esposa, Georgina Rodríguez, y en la película biográfica Ronaldo, estrenada en 2015.
La incursión del delantero en la ficción llega mientras continúa diversificando sus negocios fuera del fútbol. En los últimos años ha invertido en sectores como la moda, la hotelería y los medios audiovisuales, fortaleciendo una marca personal que trasciende el ámbito deportivo.
Con este proyecto, el cinco veces ganador del Balón de Oro suma una nueva faceta a su trayectoria al apostar por una carrera en la industria del entretenimiento.
Nacionales
Auxilian a abuelito tras caer de un árbol de dos metros en San Juan Opico
Un adulto mayor fue auxiliado por socorristas de Comandos de Salvamento luego de sufrir una caída desde un árbol de aproximadamente dos metros de altura en el caserío La Bendición, cantón Los Bajíos, distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información proporcionada, los socorristas atendieron al hombre de la tercera edad en el lugar del incidente, donde realizaron las labores de estabilización correspondientes.
Posteriormente, una vez estabilizado, el adulto mayor fue trasladado al hospital más cercano para descartar o confirmar la existencia de lesiones graves.
Nacionales
Gobierno presenta agenda de actividades para las vacaciones agostinas
Las autoridades de Turismo presentaron este lunes la programación oficial de las vacaciones agostinas, que se desarrollarán del 1 al 9 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo, con una amplia oferta de actividades culturales, religiosas y recreativas en distintos destinos turísticos y espacios culturales del país.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que se espera la llegada de alrededor de 91,000 visitantes internacionales, principalmente salvadoreños residentes en el exterior que acostumbran regresar al país durante estas celebraciones.
Asimismo, indicó que las proyecciones apuntan a superar los 2.8 millones de visitas en sitios públicos, especialmente en el Centro Histórico de San Salvador y en espacios como SivarLand.
Valdez invitó a la población a planificar sus recorridos y destacó que, además de las actividades festivas, el Ministerio de Cultura ofrecerá experiencias en museos y otros espacios culturales a nivel nacional.
Entre los eventos de mayor interés para los visitantes mencionó la Bajada del Divino Salvador del Mundo, SivarLand, Fun Fest y Terror CIFCO VII.
Por su parte, la directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, explicó que la agenda incluye actividades artísticas, culturales, tradicionales y religiosas dirigidas a toda la familia, en coordinación con las principales iglesias del Centro Histórico.
Larín también anunció una museografía al aire libre sobre la historia del Centro Histórico, conciertos nocturnos, talleres dedicados al legado del artista Fernando Llort y los actos solemnes en honor al Divino Salvador del Mundo.
La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, informó sobre las novedades que ofrecerán los parques recreativos administrados por la institución, entre ellas una ruta de «food trucks», presentaciones de música en vivo, actividades en piscinas y juegos inflables para la primera infancia en el Parque Natural Balboa.