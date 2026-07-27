Gobierno presenta agenda de actividades para las vacaciones agostinas

Las autoridades de Turismo presentaron este lunes la programación oficial de las vacaciones agostinas, que se desarrollarán del 1 al 9 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo, con una amplia oferta de actividades culturales, religiosas y recreativas en distintos destinos turísticos y espacios culturales del país.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que se espera la llegada de alrededor de 91,000 visitantes internacionales, principalmente salvadoreños residentes en el exterior que acostumbran regresar al país durante estas celebraciones.

Asimismo, indicó que las proyecciones apuntan a superar los 2.8 millones de visitas en sitios públicos, especialmente en el Centro Histórico de San Salvador y en espacios como SivarLand.

Valdez invitó a la población a planificar sus recorridos y destacó que, además de las actividades festivas, el Ministerio de Cultura ofrecerá experiencias en museos y otros espacios culturales a nivel nacional.

Entre los eventos de mayor interés para los visitantes mencionó la Bajada del Divino Salvador del Mundo, SivarLand, Fun Fest y Terror CIFCO VII.

Por su parte, la directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, explicó que la agenda incluye actividades artísticas, culturales, tradicionales y religiosas dirigidas a toda la familia, en coordinación con las principales iglesias del Centro Histórico.

Larín también anunció una museografía al aire libre sobre la historia del Centro Histórico, conciertos nocturnos, talleres dedicados al legado del artista Fernando Llort y los actos solemnes en honor al Divino Salvador del Mundo.

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, informó sobre las novedades que ofrecerán los parques recreativos administrados por la institución, entre ellas una ruta de «food trucks», presentaciones de música en vivo, actividades en piscinas y juegos inflables para la primera infancia en el Parque Natural Balboa.

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