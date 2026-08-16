Calor y lluvias puntuales para este domingo

Durante la mañana y la mayor parte de la tarde, el cielo se presentará entre despejado y poco nublado en El Salvador.

Hacia el final de la tarde, existe la posibilidad de lluvias puntuales en las zonas altas de Chalatenango, Morazán y Ahuachapán. Durante la noche, se prevé poca nubosidad en sectores de la zona central, con posibles lluvias puntuales y breves.

El viento tendrá velocidades de entre 9 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 30 km/h.

Las temperaturas serán muy cálidas durante la tarde, mientras que por la noche y la madrugada se espera un ambiente fresco.

Los principales sistemas atmosféricos que influirán en estas condiciones son el flujo acelerado del este, con muy poco contenido de humedad, y la poca influencia de una onda tropical. En conjunto, estos sistemas generan condiciones poco favorables para la formación de lluvias organizadas.

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