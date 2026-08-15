El Salvador: país que más crece en inversión inmobiliaria en Centroamérica

Por: Dionisio De Jesús

El Salvador registra un crecimiento del 21,8 % en la industria de la construcción, la tasa más alta de Centroamérica, seguido por Costa Rica con un 12,7 %. La construcción de vivienda vertical gana terreno en sectores como las colonias Escalón, San Benito, La Mascota y San Francisco, Santa Elena, Nuevo Cuscatlán y la periferia del Gran San Salvador, además de los proyectos turísticos y de viviendas de alta gama y plusvalía que se levantan a lo largo del litoral marítimo pacífico en todo el país.

Dentro de, digamos 5 años, como temprano, El Salvador será la metrópolis más imponente en todo el Istmo centroamericano. Sobrepasando a Panamá en su desarrollo inmobiliario. Mire, que se lo estoy escribiendo en agosto del 2026, cuando ya se empieza a ver y perfilarse la transformación urbana del Gran San Salvador, y por qué no de todo el país. Luis Rodríguez, el Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), hoy con jurisdicción en todo el territorio salvadoreño, nunca pensó que lideraría la transformación de un país en que hoy se está hablando del mismo, y mañana también. Gracias a la visión estratégica de un presidente que no se viene con niñerías a la hora de acometer proyectos.

Eso en la parte gubernamental, pero el verdadero apoyo se está dando de parte de la autoridad, para que el sector privado tenga el acompañamiento que necesita para acometer sus grandes y novedosos proyectos en todo el país, y en todos los renglones del desarrollo: hotelería, proyectos urbanísticos, logísticos, entre los más evidentes.

Para que se tenga una idea, según palabras del mismo Luis Rodríguez en numerosos encuentros con los medios de comunicación y en situaciones en donde se da el primer palazo dejando abierta la construcción de un nuevo proyecto, cosa que sucede casi a diario: “La inversión en construcción alcanza $5,651 millones en El Salvador”. Esa cantidad, única de plata, “se traduce en una inversión en proyectos de construcción equivalente al 30 % del PIB”, según datos de la OPAMSS que fueron presentados en el marco del lanzamiento del primer Congreso Salvadoreño de Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines (CONSIARA).

Como denotan estos datos muy reveladores, la industria de la construcción atraviesa un momento de crecimiento en El Salvador. De acuerdo con datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), la construcción de vivienda vertical gana terreno en sectores como Escalón, San Benito, La Mascota y San Francisco con 684 proyectos y casi 1,700 nuevas empresas que entran al negocio de la gestión inmobiliaria dedicadas a la construcción y al diseño registradas en el Centro Nacional de Registros (CNR), indicadores que reflejan el dinamismo de la actividad en el Salvador.

Estadísticamente, esto refleja un crecimiento exponencial respeto a otros momentos de la vida económica del país, y también, una apuesta rompedora de los paradigmas que se tenían hasta entonces para comparar la dinámica del sector. A ver: El Salvador registra un crecimiento del 21.8 % en la industria de la construcción, la tasa más alta de Centroamérica, seguido por Costa Rica con un 12.7 %. La construcción de vivienda vertical gana terreno en sectores como las colonias Escalón, San Benito, La Mascota y San Francisco, Santa Elena, Nuevo Cuscatlán, y la periferia del Gran San Salvador, como San José Villanueva, Zaragosa, además de los proyectos turísticos y de viviendas de alta gama y plusvalía que se levantan a lo largo del litoral marítimo pacifico en todo el país, lo que ayudará a acrecentar la oferta turística y de habitaciones para visitantes de carácter temporal. En construcción, según la ministra de Turismo, Morena Valdez, están alrededor de 10 nuevos desarrollos hoteleros, entre hoteles boutique y grandes proyectos, los que incluyen amenidades al nivel de los otros países que cuentan con altos estándares para los visitantes.

A destacar también hay que mencionar la manera en cómo se ha potenciado el renacer de la zona histórica de la capital, llamado Centro Histórico, a tal punto, que este renacer en las infraestructuras renovadas, nuevos desarrollos han potenciado de una manera increíble la manera en que el sector turístico ve ese espacio capitalino como atractivo para la inversión de corto y largo plazo. Grandes cadenas hoteleras ya están apostando a su desarrollo, al igual que grandes cadenas de restaurant y comida internacional se han ido instalando en el Centro Histórico de la capital por su maravillosa ubicación y su entorno histórico, lo que le ha valido ese remozamiento para bien del renacer del país y su capital, San Salvador.

El Salvador vive una transición urbanística sin precedentes, que está moldeando las nuevas ciudades que responden a una nueva forma de vivir. El boom inmobiliario que vive actualmente El Salvador también está moldeando las nuevas ciudades del futuro, en la que los ciudadanos prefieren viviendas que les permitan vivir cerca de su trabajo, acceder con facilidad a comercios, servicios y espacios de recreación, y reducir los tiempos de desplazamiento. Hubo un tiempo en que preferían “las cuidades dormitorios”, las cuales estaban en la periferia de la gran ciudad. Ahí hay desarrollos, Lourdes, Ciudad Marsella, aunque siguen ahí y la gente vive y salen a trabajar; hoy la apuesta es, construir hacia arriba y permitir que los adquirientes puedan disfrutar de lo que, como ciudad casi cosmopolita, le puede ofrecer la metrópolis.

Miguel Rodríguez, presidente de la Federación Salvadoreña de Asociaciones de Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines (FESIARA), afirma que “el sector construcción y el urbanismo pasan por uno de los mejores momentos de la historia”, que definirá la forma de vida de los salvadoreños para los próximos años. Y es que, como se puede observar, entre los proyectos en proceso, no solo se están construyendo áreas habitacionales, sino también carreteras, áreas logísticas, zonas comerciales y zonas de recreación que están dando un nuevo rostro al urbanismo. Es una nueva forma de vida, una nueva apuesta de mirar la vida cotidiana de las ciudades, porque no es solo San Salvador, sino hay que ver el dinamismo inmobiliario de ciudades como San Miguel en el Oriente del país o Santa Ana en el Occidente, y qué decir, de espacios que antes eran vistos como parias y hoy son modelos de desarrollo gracias a la apuesta de grupos como el Grupo Roble en Apopa y otras demarcaciones. A decir de Alberto Poma, presidente del Grupo Poma, “en años recientes, son cada vez más frecuentes los proyectos con unidades de una habitación, destinadas a personas solteras, familias pequeñas y adultos mayores en etapas avanzadas de su ciclo de vida”.

Otras de las empresas que apuesta por este cambio urbanístico en El Salvador es, Calidad Inmobiliaria, la cual está desarrollando grandes torres de apartamento en colonias como San Benito, Santa Elena, Nuevo Cuscatlán, entre otros. Según Alejandro Bellegarrigue, director país de la compañía en El Salvador, “en los últimos años, sus clientes se concentran entre los jóvenes y familias que buscan su primera o segunda vivienda, y los inversionistas nacionales e internacionales que compran una propiedad en busca de rentabilidad”. “Ganarán terreno las ciudades caminables, donde vivienda, comercio y oficinas están a poca distancia”, afirma Bellegarrigue. Y hacia allá se encaminan los proyectos que están terminados y los que están en camino.

Por su parte, Diego de Sola, presidente de la Junta Directiva de Inversiones Bolívar, este cambio de paradigma,” también responde a las necesidades de los compradores y es por esa razón que han desarrollado diferentes proyectos enfocados en distingos segmentos acoplados a las diferentes formas de vida de los salvadoreños”.

Para Alejandro A. Dueñas, presidente Ejecutivo de Urbánica, uno de los grupos que más desarrollos esta encaminando en el país,” la vivienda ha dejado de verse únicamente como un espacio físico y se entiende como parte de un ecosistema que impacta directamente la calidad de vida. Las familias buscan proyectos que les permitan equilibrar bienestar, conveniencia y seguridad”, afirma”. Otros directivos de compañías reconfirman el cambio de vida que ha modificado la forma en la que se busca una propiedad.

Mario Méndez Miller, gerente general de la desarrolladora IMM, quienes están construyendo una de las apuestas más llamativas de la ciudad, la Torre Sentosa con dos edificios de más de 30 pisos, en la colonia San Benito afirma que “el crecimiento demográfico y los retos de movilidad están acelerando la transición hacia un modelo urbano “policéntrico”.

“Veremos una proliferación de desarrollos de uso mixto (comercial, corporativo y residencial integrado) que permitan a los habitantes trabajar, comprar, recrearse y vivir en un radio sumamente corto. La conveniencia y el ahorro de tiempo se han convertido en el nuevo sinónimo de estatus y calidad de vida”, asegura.

A todas estas estrategias de desarrollo y comercialización del sector inmobiliario de este país en los últimos 6 años, ¿qué dice Luis Ridriguez, Director Ejecutivo del ente regulador del sector y en quien ha descansado toda la apuesta gubernamental para dinamizar este sector? ” La OPAMSS, actualmente se trabaja en un nuevo plan metropolitano que involucra una plataforma digital en la que se están ordenando todos los proyectos en ejecución, de acuerdo a su ubicación y sus zonas aledañas. También identifica el tipo de suelo y otros elementos”, ha expresado.

Ha afirmado que “esto no solo permitirá saber dónde está concentrada la inversión, sino también se identificarán zonas donde hace falta que lleguen nuevos proyectos y donde se necesitan otros complementarios”.

Por ahora, este sector sigue siendo el más pujante de la economía. Según datos hasta abril de 2026, el sector construcción había crecido 13.6% en el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE). La banca también ha duplicado el crédito a las empresas asociadas a la construcción, hasta con $413 millones a abril y también hay un crecimiento del 7% en el crédito otorgado para la adquisición de vivienda, según datos del sector bancario.

“Al menos seis edificios de 35 niveles —cuya altura los clasificaría como rascacielos— se encuentran en fase de diseño e inicio de construcción en el Gran San Salvador, cuya edificación comenzaría en 2026”, aseguró Luis Rodríguez, director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss). La Opamss atiende actualmente 587 proyectos, de los cuales un 50 % corresponde a uso habitacional, mientras que el resto abarca construcciones de uso turístico, industrial y logístico.

En 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la anexión a la Opamss de los distritos de Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Chiltiupán, del municipio de La Libertad Este, así como Jicalapa, La Libertad, Tamanique y Teotepeque, de La Libertad Costa.

Bajo estas directrices gubernamentales, y viendo las facilidades que se están dando al sector de la construcción e inversionistas nacionales y extranjeros, se le ha dado la normativa listas para que se construyan 24 torres de apartamentos en San Salvador, con precios y ubicación, siendo estos lugares de desarrollos principalmente en sectores como Escalón, San Benito, San Francisco, La Mascota y San Antonio Abad, zonas que continúan atrayendo inversión debido a su ubicación estratégica y alta plusvalía.

Entre los desarrollos con mayor cantidad de unidades destacan Valto Ignis, en San Antonio Abad, con 210 apartamentos; Condominio Residencial 610, con 180; Torre Nu La Mascota, con 153; Apartamentos Arela, con 147; Studio 89, con 136; y Eleva 103, con 121 viviendas.

El auge de estas construcciones coincide con el crecimiento reportado por el Centro Nacional de Registros, CNR. El Salvador pasó de registrar transacciones inmobiliarias por $588 millones en 2020 a $1,297 millones en 2025.

¿Y a que se debe el milagro? A la tranquilidad que se vive en la nación, a un gobierno que ha puesta las reglas claras para que los inversionistas nacionales y extranjeros puedan trabajar con toda la seguridad de que serán respetados en todo lo que hagan y acompañados por las autoridades en pos de que sus inversiones tengan el mayor rendimiento y la mejor estrategia de crecimiento y satisfacción para los clientes y personas interesadas en ser parte de estas.

Nunca El Salvador había tenido una época de tantas luces respecto de lo que es el desarrollo de una infraestructura que será las envidia de propios y extraños. Todos quieren venir a invertir a este país, todos quieren apostar a su desarrollo, y no es casual. Solo en la calle donde vivo, en la colonia San Benito, Av. Boulevard del Hipódromo, van a levantar tres torres que alcanzaran alturas antes ni soñadas: la más alta los 48 pisos, la segunda, 36 niveles y la tercera unos 30, de los precios es mejor ni hablar, ya que en su mayoría son prohibitivos, pues lo de menor valor, rondan los 275 mil dólares.

Lo que hay que poner en perspectiva es que, en un país con altos riesgos sísmicos, estas apuestas podrían ser altamente peligrosas, aunque los controles y la tecnología para estos fines cumple con todos los guidelines, pero a una ciudad que le llaman “la jamaquita”, como a San Salvador, yo no me encaramo en un piso 48 ni que me lo regalen. Pero para los gustos se han hecho los colores. Eso es aquí, en El Salvador, pero si vemos en República Dominicana, están en las mismas cambiando la matriz de construcción, hoy es una ciudad que mira hacia el cielo, pero no sé, pues este desarrollo ha sido levantado por obreros haitianos, y que tal, si estos, hayan pegados los blocks en las torres del polígono central con saliva, jajajaj, a manera de venganza, y como estamos esperando el gran terremoto, podría haber sorpresa. Dios nos coja confesados.

Mientras tanto, El Salvador se levanta, y Luis Rodríguez, el flamante, Director Ejecutivo de la OPAMSS, mi querido amigo, nunca pensó que el sería el protagonista de esta gran historia de desarrollo urbano inmobiliario, la más grande de Centroamérica en estos momentos. Aunque donde lo ha enviado el presidente siempre ha apostado a lo grande: Proyectos Especiales de la Presidencia, el BCIE y ahora la OPAMSS. Habrá que levantarle una estatua frente a la Torre Sentosa 523, por tan increíble hazaña.

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