Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para diferentes zonas de El Salvador
Mañana, el cielo estará poco nublado durante las primeras horas del día. Por la tarde, se prevé un cielo parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la zona norte del país, principalmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores de la zona norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán. Hacia el final de este periodo, las lluvias se desplazarán hacia sectores de la zona central y occidental.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas desplazándose desde la zona paracentral hacia el occidente, principalmente en los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Cuscatlán, Cabañas y Sonsonate. Estas lluvias y tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 40 km/h.
El viento será variable, con velocidades de entre 10 y 20 km/h. El ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y madrugada.
Estas condiciones atmosféricas estarán influenciadas por una onda tropical, que favorecerá la formación de nubosidad y lluvias en el país. Sin embargo, el flujo del este acelerado propiciará un desplazamiento rápido de las lluvias sobre el territorio.
Nacionales
Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.