Pronostican lluvias y tormentas para diferentes zonas de El Salvador

Mañana, el cielo estará poco nublado durante las primeras horas del día. Por la tarde, se prevé un cielo parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la zona norte del país, principalmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores de la zona norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán. Hacia el final de este periodo, las lluvias se desplazarán hacia sectores de la zona central y occidental.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas desplazándose desde la zona paracentral hacia el occidente, principalmente en los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Cuscatlán, Cabañas y Sonsonate. Estas lluvias y tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a 40 km/h.

El viento será variable, con velocidades de entre 10 y 20 km/h. El ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y madrugada.

Estas condiciones atmosféricas estarán influenciadas por una onda tropical, que favorecerá la formación de nubosidad y lluvias en el país. Sin embargo, el flujo del este acelerado propiciará un desplazamiento rápido de las lluvias sobre el territorio.

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