Tribunal Supremo Electoral incrementará centros de votación para la diáspora

El periodista Paolo Lüers sostuvo, durante una entrevista realizada por un activista del FMLN, que la oposición salvadoreña debe comenzar a trabajar desde el día siguiente de las elecciones con el objetivo de prepararse para competir contra Nayib Bukele en los próximos comicios presidenciales.

Según Lüers, en las últimas elecciones la oposición no logró presentar ante el electorado una organización, unidad ni un planteamiento claro, factores que, a su juicio, influyeron en los resultados obtenidos.

Ante este escenario, el periodista considera que las fuerzas opositoras deben prepararse con anticipación para el próximo proceso electoral y construir una estrategia que les permita enfrentar al oficialismo.

Para Lüers, la oposición debe asumir que existe una nueva oportunidad electoral y comenzar a trabajar desde ahora, bajo la idea de que “la tercera es la vencida” para Nayib Bukele.

Lüers se encuentra en el exilio fuera de El Salvador. Salió del país en enero de 2022 y desde entonces reside en el exterior. Su sitio web oficial y su perfil de X lo presentan como exiliado. En su biografía de X aparece: “Location: El Salvador. Pero exiliado”.

Desde el exterior, continúa publicando columnas, cartas y análisis políticos. No ha revelado públicamente en qué país reside. En el pasado se ha referido a las especulaciones sobre su ubicación con expresiones como “estoy en todas partes. En Morazán, en Guate, en Alemania, en México…”.

También han circulado versiones no confirmadas de que podría estar o haber estado en México; sin embargo, no existe información oficial ni reciente que permita verificar de manera fiable su ubicación exacta.

Antecedente judicial

El 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras las pruebas aportadas durante el juicio, logró condenas de hasta 28 años de prisión contra Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Ernesto Luis Muyshond García Prieto, Wilson Alexander Alvarado Alemán y el particular Arnd Richard Luers, conocido como Paolo Lüers.

De acuerdo con la FGR, los involucrados fueron declarados culpables de haberse reunido y negociado beneficios con las pandillas MS-13 y Barrio 18, a cambio de respaldo en las elecciones de 2014 y 2015.

En ese proceso, el exalcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt, fue condenado a 18 años de prisión: 12 años por negociar con pandillas, seis por cada evento electoral, y seis años adicionales por agrupaciones ilícitas.

Los exministros de Seguridad y Gobernación del FMLN, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente, fueron sentenciados a 28 años de prisión: 10 años por cada evento electoral y ocho años por agrupaciones ilícitas.

Asimismo, el exasesor por ese partido político Wilson Alvarado y el particular Paolo Lüers fueron condenados a 18 años de prisión: 12 años por fraude electoral, seis por cada evento electoral, y seis años por agrupaciones ilícitas.

Según la información proporcionada por la FGR, Valencia, Alvarado y Lüers están prófugos de la justicia y deberán cumplir sus condenas al ser detenidos.

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