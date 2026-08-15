Política
Tribunal Supremo Electoral incrementará centros de votación para la diáspora
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó hoy que para las elecciones generales de 2027 se habilitarán 92 centros de votación en el exterior, distribuidos en 29 países, para que los salvadoreños puedan ejercer el sufragio bajo la modalidad de voto electrónico presencial.
El organismo colegiado detalló que serán 11 centros de votación más que los 81 habilitados en 2024, lo que representa un incremento del 14 % y permitirá fortalecer la presencia electoral para los salvadoreños residentes en diferentes países.
«Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora contínua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Para nosotros era importante conocer de primera mano cómo vivieron ese proceso, identificar qué podemos mejorar y convertir esos aprendizajes en acciones concretas para las Elecciones 2027», indicó la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Según el TSE, hasta el 14 de julio anterior, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños, quienes se suman a los 5.5 millones de ciudadanos registrados en territorio nacional, para un total de 6.5 millones.
La distribución de los centros de votación en el exterior responde a las características y necesidades identificadas en cada territorio. Estados Unidos contará con 53 de los 92 centros, equivalentes al 58.5 % del total, debido a la importancia de fortalecer la capacidad operativa en los países con mayor presencia y demanda de la población salvadoreña.
Canadá y México contarán con cuatro centros cada uno. En España e Italia habrá tres en cada país, mientras que Australia tendrá dos.
Asimismo, se habilitará un centro de votación en Alemania, Argentina, Belice, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza y Uruguay.
Además, en cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral, el TSE informó que ya remitió a los partidos políticos el recordatorio de la fecha establecida para la presentación de propuestas de ciudadanos que integrarán la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) y las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).
Política
El prófugo de la justicia Paolo Lüers pide a la oposición comenzar a trabajar contra Bukele
El periodista Paolo Lüers sostuvo, durante una entrevista realizada por un activista del FMLN, que la oposición salvadoreña debe comenzar a trabajar desde el día siguiente de las elecciones con el objetivo de prepararse para competir contra Nayib Bukele en los próximos comicios presidenciales.
Según Lüers, en las últimas elecciones la oposición no logró presentar ante el electorado una organización, unidad ni un planteamiento claro, factores que, a su juicio, influyeron en los resultados obtenidos.
Ante este escenario, el periodista considera que las fuerzas opositoras deben prepararse con anticipación para el próximo proceso electoral y construir una estrategia que les permita enfrentar al oficialismo.
Para Lüers, la oposición debe asumir que existe una nueva oportunidad electoral y comenzar a trabajar desde ahora, bajo la idea de que “la tercera es la vencida” para Nayib Bukele.
Lüers se encuentra en el exilio fuera de El Salvador. Salió del país en enero de 2022 y desde entonces reside en el exterior. Su sitio web oficial y su perfil de X lo presentan como exiliado. En su biografía de X aparece: “Location: El Salvador. Pero exiliado”.
Desde el exterior, continúa publicando columnas, cartas y análisis políticos. No ha revelado públicamente en qué país reside. En el pasado se ha referido a las especulaciones sobre su ubicación con expresiones como “estoy en todas partes. En Morazán, en Guate, en Alemania, en México…”.
También han circulado versiones no confirmadas de que podría estar o haber estado en México; sin embargo, no existe información oficial ni reciente que permita verificar de manera fiable su ubicación exacta.
Antecedente judicial
El 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras las pruebas aportadas durante el juicio, logró condenas de hasta 28 años de prisión contra Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Ernesto Luis Muyshond García Prieto, Wilson Alexander Alvarado Alemán y el particular Arnd Richard Luers, conocido como Paolo Lüers.
De acuerdo con la FGR, los involucrados fueron declarados culpables de haberse reunido y negociado beneficios con las pandillas MS-13 y Barrio 18, a cambio de respaldo en las elecciones de 2014 y 2015.
En ese proceso, el exalcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt, fue condenado a 18 años de prisión: 12 años por negociar con pandillas, seis por cada evento electoral, y seis años adicionales por agrupaciones ilícitas.
Los exministros de Seguridad y Gobernación del FMLN, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente, fueron sentenciados a 28 años de prisión: 10 años por cada evento electoral y ocho años por agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el exasesor por ese partido político Wilson Alvarado y el particular Paolo Lüers fueron condenados a 18 años de prisión: 12 años por fraude electoral, seis por cada evento electoral, y seis años por agrupaciones ilícitas.
Según la información proporcionada por la FGR, Valencia, Alvarado y Lüers están prófugos de la justicia y deberán cumplir sus condenas al ser detenidos.
Política
Vicepresidente Ulloa recibe a delegación de la Asociación Mundial de Juristas
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió a una delegación de la Asociación Mundial de Juristas, encabezada por su Presidente, Javier Cremades, junto al Aranzazu Calvo-Sotelo y el Aaron Feldman.
La visita dio seguimiento al encuentro sostenido por el Vicepresidente Ulloa en Madrid, España, en febrero de 2026, donde se abordó el creciente interés que genera El Salvador en el ámbito internacional, particularmente por los resultados alcanzados en seguridad ciudadana y el proceso de transformación económica experimenta la nación.
Como resultado de aquel acercamiento, se promovió la llegada de representantes de la Asociación al territorio salvadoreño, con el propósito de conocer de primera mano la nueva realidad nacional y ampliar el intercambio en temas vinculados con la gobernanza democrática, ámbito en el que esta organización desarrolla procesos de certificación.
La delegación se reunió nuevamente con el Vicepresidente Ulloa, espacio que permitió estrechar los lazos institucionales y explorar posibles áreas de cooperación de interés común. Posteriormente, sostuvo encuentros con distintas instituciones del Estado, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, para profundizar su conocimiento sobre el funcionamiento institucional y los avances registrados en El Salvador.
Este acercamiento fortalece los vínculos con actores jurídicos de alcance internacional y abre nuevas oportunidades de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Política
Carlos Saade asegura que ARENA ganará 10 diputados en las próximas elecciones
El presidente del COENA, Carlos Saade, aseguró en una entrevista que el partido de oposición ARENA ganará 10 diputados en las próximas elecciones.
Saade señaló que ARENA apuesta por obtener 10 diputados y 12 alcaldías, además de conseguir concejales de oposición en aquellos municipios donde no logren ganar.
Como parte de su estrategia electoral, ARENA decidió no competir en los 44 municipios del país. Saade confirmó que el partido participará únicamente en 33 de los 44 municipios.
Asimismo, indicó que el partido está concentrando sus esfuerzos en los territorios donde considera que cuenta con mayor apoyo y posibilidades electorales.