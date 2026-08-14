VIDEO | Conductor de mototaxi muere tras aparatoso accidente en San Miguel

Autoridades de la alcaldía de San Salvador Centro multaron y obligaron a devolver el dinero a personas que realizaban cobros ilegales por parqueos en los alrededores de la feria SívarLand.

El alcalde Mario Durán informó sobre el procedimiento a través de redes sociales y compartió un video en el que se observa el accionar de la comuna.

Según las imágenes difundidas, algunas personas cobraban hasta $7.00 a quienes dejaban sus vehículos en espacios públicos ubicados en los contornos de la feria.

“¡Respetan o responden! El espacio público es de todas las familias”, expresó el alcalde Durán.

La población aplaudió el accionar de la alcaldía para poner fin a esta práctica, que, según el texto, decenas de personas mantienen al cobrar a terceros por el uso de la vía pública.

¡Respetan o responden!

El espacio público es de todas las familias. pic.twitter.com/9itrTeCUwB — Mario Durán (@marioduran) August 10, 2026

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