Sucesos
VIDEO | Conductor de mototaxi muere tras aparatoso accidente en San Miguel
La cámara de vigilancia de un negocio en el distrito de Chapeltique, departamento de San Miguel, captó el momento en que el conductor de una mototaxi perdió la vida en un aparatoso accidente.
En las imágenes se observa cómo la mototaxi, que circulaba a excesiva velocidad, se salió de la carretera. Tras abandonar la vía, el vehículo volcó y su conductor salió expulsado por uno de los costados, impactando contra el suelo.
Personas particulares y el conductor de otra mototaxi que circulaba por la zona intentaron auxiliar al hombre accidentado; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.
Sucesos
Vehículo se incendia frente al parque central de San Rafael, Chalatenango
Un vehículo se incendió la tarde de este lunes frente al parque central del distrito de San Rafael, en el departamento de Chalatenango.
Pobladores alertaron a las autoridades tras observar el siniestro; sin embargo, cuando se reportó el hecho, las llamas ya habían consumido por completo el automotor.
De momento, las autoridades descartan que el incendio haya sido provocado por un hecho delincuencial, debido a que las llamas se originaron en la parte delantera del vehículo.
Ante este tipo de incidentes, el Cuerpo de Bomberos recomienda a la población brindar el mantenimiento adecuado a sus vehículos para prevenir un posible recalentamiento del motor.
Sucesos
VIDEO | Multan y exigen devolver el dinero a quienes realizaban cobros por parqueos en SívarLand
Autoridades de la alcaldía de San Salvador Centro multaron y obligaron a devolver el dinero a personas que realizaban cobros ilegales por parqueos en los alrededores de la feria SívarLand.
El alcalde Mario Durán informó sobre el procedimiento a través de redes sociales y compartió un video en el que se observa el accionar de la comuna.
Según las imágenes difundidas, algunas personas cobraban hasta $7.00 a quienes dejaban sus vehículos en espacios públicos ubicados en los contornos de la feria.
“¡Respetan o responden! El espacio público es de todas las familias”, expresó el alcalde Durán.
La población aplaudió el accionar de la alcaldía para poner fin a esta práctica, que, según el texto, decenas de personas mantienen al cobrar a terceros por el uso de la vía pública.
¡Respetan o responden!
El espacio público es de todas las familias. pic.twitter.com/9itrTeCUwB
— Mario Durán (@marioduran) August 10, 2026
Sucesos
Motociclista muere en accidente en carretera hacia frontera Anguiatú, Metapán
Un motociclista perdió la vida la mañana de este domingo en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 116 de la carretera hacia la frontera Anguiatú, en el sector del Puente Chimalapa, Metapán, Santa Ana. Elementos de Cruz Verde Metapán acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la evaluación.
Según reportes preliminares, el hombre se conducía en motocicleta cuando perdió el control y terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico. La víctima fue identificada por algunos medios como Hugo Nelson Díaz, de 39 años.
Los socorristas hallaron el cuerpo tendido sobre la vía con múltiples lesiones. Debido a la gravedad del estado, no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.
Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro. Este hecho se suma a otro accidente mortal de motocicleta registrado el sábado en Chalatenango.