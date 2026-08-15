Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana

La Asamblea Legislativa realizó ayer, en el Salón Azul, una ceremonia de reconocimiento a los salvadoreños que participaron en la misión internacional humanitaria enviada a Venezuela para brindar asistencia tras los dos terremotos ocurridos el 24 de junio.

“Este día rendimos honor y gratitud a los hombres y mujeres que arriesgaron su integridad física para salvar la vida de nuestros hermanos venezolanos, que atendieron sin dudar el llamado humanitario del presidente [Nayib] Bukele”, indicó el presidente del congreso, Ernesto Castro.

Castro recordó la gravedad de la tragedia provocada por dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, registrados con menos de un minuto de diferencia.

El presidente de la Asamblea Legislativa destacó que el presidente Bukele decidió enviar una misión humanitaria conformada por el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR, por sus siglas en inglés) y la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES).

La brigada que trabajó en territorio venezolano estuvo integrada inicialmente por 300 personas, entre socorristas, médicos, enfermeras, policías, militares, psicólogos y elementos de la unidad canina. Posteriormente, se incorporaron más personas para mantener completa la brigada.

“Ustedes representaron un rayo de esperanza y de fe para muchas familias. Son héroes; arriesgaron su vida para salvar la de otras personas, y eso merece todo nuestro respeto”, afirmó Castro durante el reconocimiento.

El grupo salvadoreño puso sus conocimientos y habilidades al servicio del pueblo venezolano, afectado por una tragedia que dejó más de 6,000 ciudadanos fallecidos, 16,000 heridos, 17,000 damnificados, 70,000 personas atendidas en hospitales y cientos de edificios colapsados.

“Me siento orgulloso de poder compartir nacionalidad con todos ustedes héroes de la patria, porque se han convertido en embajadores del enorme cambio que está viviendo nuestro país. El mundo ahora sabe que El Salvador ya no es aquella tierra conocida por las tragedias o la violencia, gracias a ustedes El Salvador ahora destaca por ser una nación amiga”, expresó Castro durante su discurso en el Salón Azul del congreso.

La misión realizó labores de búsqueda y rescate y recuperación de víctimas, atención médica y prehospitalaria, traslado de pacientes, atención veterinaria, ayuda humanitaria, apoyo psicológico y social, remoción de escombros y apoyo logístico, entre otras tareas.

“Regresamos con una certeza de que detrás de cada uno de nuestros uniformes hay una historia servicio, sacrificio, compromiso y sobre todo de amor por la vida”, indicó Roberto Giovanni Cortez, líder y jefe de la misión, al agradecer en nombre del grupo el reconocimiento.

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